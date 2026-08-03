Kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu! Konut, iş yeri, dükkan
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren yeni kira artış oranı da kesinleşti. Ağustos ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanacak azami zam oranı yüzde 31,90 oldu. İşte yeni kiralar için örnek hesaplamalar...
Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Ağustos 2026 döneminde kira sözleşmelerine uygulanabilecek azami zam oranı da netleşti.
ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,78, yıllık bazda yüzde 31,75 oldu.
AĞUSTOS AYI KİRA ORANI BELLİ OLDU
Öte yandan Ağustos ayı kira zam oranı yüzde 31,90 olarak belirlendi.