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Kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu! Konut, iş yeri, dükkan

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Kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu! Konut, iş yeri, dükkan

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren yeni kira artış oranı da kesinleşti. Ağustos ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanacak azami zam oranı yüzde 31,90 oldu. İşte yeni kiralar için örnek hesaplamalar...

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Ağustos 2026 döneminde kira sözleşmelerine uygulanabilecek azami zam oranı da netleşti.

TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte Ağustos 2026 döneminde uygulanabilecek azami kira artış oranı da netleşti. (ahaber.com.tr)TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte Ağustos 2026 döneminde uygulanabilecek azami kira artış oranı da netleşti. (ahaber.com.tr)

ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,78, yıllık bazda yüzde 31,75 oldu.

Temmuz ayında açıklanan enflasyon rakamları, milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği kira zam tavanını belirledi. (ahaber.com.tr)Temmuz ayında açıklanan enflasyon rakamları, milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği kira zam tavanını belirledi. (ahaber.com.tr)

AĞUSTOS AYI KİRA ORANI BELLİ OLDU

Öte yandan Ağustos ayı kira zam oranı yüzde 31,90 olarak belirlendi.

20 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar farklı kira tutarları için zam farkı ve yeni kira bedelleri hesaplandı. (ahaber.com.tr)20 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar farklı kira tutarları için zam farkı ve yeni kira bedelleri hesaplandı. (ahaber.com.tr)

Bu oran üzerinden yapılan örnek hesaplama şöyle:

Mevcut kira Zam farkı (%31,90) Yeni kira
20.000 TL 6.380 TL 26.380 TL
25.000 TL 7.975 TL 32.975 TL
30.000 TL 9.570 TL 39.570 TL
35.000 TL 11.165 TL 46.165 TL
40.000 TL 12.760 TL 52.760 TL
45.000 TL 14.355 TL 59.355 TL
50.000 TL 15.950 TL 65.950 TL

Her ay açıklanan enflasyon verileri, kira artış tavanını belirlediği için konut piyasasında büyük önem taşıyor. (ahaber.com.tr)Her ay açıklanan enflasyon verileri, kira artış tavanını belirlediği için konut piyasasında büyük önem taşıyor. (ahaber.com.tr)

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Mevcut uygulamada kira artışları, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE verisi esas alınarak hesaplanıyor. Ev sahibi, kira sözleşmesinin yenilenmesi sırasında bu oranı aşan bir zam talebinde bulunamıyor.

Bu nedenle her ay açıklanan enflasyon rakamları, kira piyasası açısından yakından takip ediliyor.

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