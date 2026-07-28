Çocuk kostümünde kimyasal tehlike! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, çocukların kullandığı bir kostüm hakkında toplatma kararı aldı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) yayımlanan bildirime göre Neco Toys markalı Jinafire Long çocuk kostümünde kimyasal risk tespit edildi. Bakanlık, ürünün satışını yasaklayarak piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensiz ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) yayımlanan son bildirimde çocukların kullandığı kostüm ürün grubunda yer alan bir ürün hakkında toplatma kararı verildi. Yapılan incelemelerde Neco Toys markalı, 883028670154 model/seri numaralı Jinafire Long çocuk kostümünde kimyasal risk tespit edildi. Ürünün fitalat tayini ile alkilfenoller ve alkilfenol etoksilatlar tayini testlerinden kaldığı belirtildi. Bu nedenle söz konusu ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, Neco Toys markalı Jinafire Long çocuk kostümü için toplatma kararı aldı. PİYASADAN TOPLATILMA SÜRECİ BAŞLADI Bakanlığın yayımladığı bildirime göre Neco Toys markalı çocuk kostümünün satışı yasaklandı. Karar kapsamında piyasada bulunan ürünlerin toplatılması süreci başlatıldı. Söz konusu ürünün Neco Dış Ticaret Oyuncak Pazarlama Sanayi Anonim Şirketi tarafından piyasaya sunulduğu belirtildi. Bakanlığın açıklamasında, Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanlığının faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonucunda "Jinafire Long Çocuk Kostümü" adlı ürünün kimyasal güvenlik testlerinden geçemediği bildirildi. Üründe yapılan analizlerde mevzuata aykırı kimyasal maddeler bulunduğunun tespit edilmesi üzerine ürünün piyasaya arzının yasaklandığı ve piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verildiği ifade edildi.

Yapılan denetimlerde çocuk kostümünde kimyasal risk tespit edildi. ÜRÜN NEDEN GÜVENSİZ BULUNDU? Bakanlığın yayımladığı teknik değerlendirmede Neco Toys markalı Jinafire Long Çocuk Kostümünün kimyasal testlerden geçemediği kaydedildi. Ürünün fitalat tayini ile alkilfenoller ve alkilfenol etoksilatlar tayini testlerinden kalması nedeniyle kimyasal risk taşıdığı belirtildi. Böylece ürünün 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ve Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.