Bakanlık bir ürünü daha ifşa etti: Çocuklar için risk taşıyan aksesuar piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensiz ürünleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) yayımlanan son bildirimde kostüm ürün grubunda yer alan bir ürün hakkında toplatma kararı verildi.

Yapılan incelemelerde İdil Baby Mamino Accessories markasıyla satışa sunulan örgülü saç tokanın ilgili güvenlik kriterlerini karşılamadığı belirlendi. Bunun üzerine ürün için piyasaya arzın yasaklanarak toplatılması kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı'nın 2026070001 numaralı bildirimine göre söz konusu ürünün piyasaya sunulması yasaklandı. Karar kapsamında piyasada bulunan ürünlerin toplatılması süreci de başlatıldı.

Bakanlık, çocukların güvenliğini tehdit eden ürünlerin piyasada bulunmasına izin verilmeyeceğini belirterek vatandaşları da resmi duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı.

ÜRÜN NEDEN GÜVENSİZ BULUNDU?

Bakanlığın yayımladığı teknik değerlendirmede ürünün TS EN 71-1 Mekanik ve Fiziksel Özellikler Standardı'nın 7.1 ve 7.2 maddeleri ile TS EN 71-2 Alevlenebilirlik Standardı'nın 4.2.1 ve 4.2.2 maddelerine ilişkin testlerden başarısız sonuç aldığı belirtildi.

Bu nedenle ürünün çocuklar açısından güvenlik riski oluşturduğu değerlendirilerek piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.