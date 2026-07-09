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Bakanlık bir ürünü daha ifşa etti: Çocuklar için risk taşıyan aksesuar piyasadan toplatılıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bir ürün hakkında daha toplatma kararı aldı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) yayımlanan bildirime göre İdil Baby Mamino Accessories markalı örgülü saç tokanın güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi. Bakanlık, ürünün satışını yasaklayarak piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Bakanlık bir ürünü daha ifşa etti: Çocuklar için risk taşıyan aksesuar piyasadan toplatılıyor 1

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensiz ürünleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) yayımlanan son bildirimde kostüm ürün grubunda yer alan bir ürün hakkında toplatma kararı verildi.

Bakanlık bir ürünü daha ifşa etti: Çocuklar için risk taşıyan aksesuar piyasadan toplatılıyor 2

Yapılan incelemelerde İdil Baby Mamino Accessories markasıyla satışa sunulan örgülü saç tokanın ilgili güvenlik kriterlerini karşılamadığı belirlendi. Bunun üzerine ürün için piyasaya arzın yasaklanarak toplatılması kararı alındı.

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Bakanlık bir ürünü daha ifşa etti: Çocuklar için risk taşıyan aksesuar piyasadan toplatılıyor 3

PİYASADAN TOPLATILMA SÜRECİ BAŞLADI

Ticaret Bakanlığı'nın 2026070001 numaralı bildirimine göre söz konusu ürünün piyasaya sunulması yasaklandı. Karar kapsamında piyasada bulunan ürünlerin toplatılması süreci de başlatıldı.

Bakanlık bir ürünü daha ifşa etti: Çocuklar için risk taşıyan aksesuar piyasadan toplatılıyor 4

Bakanlık, çocukların güvenliğini tehdit eden ürünlerin piyasada bulunmasına izin verilmeyeceğini belirterek vatandaşları da resmi duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı.

Bakanlık bir ürünü daha ifşa etti: Çocuklar için risk taşıyan aksesuar piyasadan toplatılıyor 5

ÜRÜN NEDEN GÜVENSİZ BULUNDU?

Bakanlığın yayımladığı teknik değerlendirmede ürünün TS EN 71-1 Mekanik ve Fiziksel Özellikler Standardı'nın 7.1 ve 7.2 maddeleri ile TS EN 71-2 Alevlenebilirlik Standardı'nın 4.2.1 ve 4.2.2 maddelerine ilişkin testlerden başarısız sonuç aldığı belirtildi.

Bu nedenle ürünün çocuklar açısından güvenlik riski oluşturduğu değerlendirilerek piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık bir ürünü daha ifşa etti: Çocuklar için risk taşıyan aksesuar piyasadan toplatılıyor 6

TS EN 71 STANDARDI NEDİR?

TS EN 71, çocuklar için üretilen oyuncak ve bazı çocuk ürünlerinin güvenliğini belirleyen Avrupa standartları arasında yer alıyor. Bu standart, ürünlerin mekanik ve fiziksel güvenliğinin yanı sıra alevlenebilirlik gibi risklere karşı gerekli testlerden geçirilmesini öngörüyor. Bu testleri geçemeyen ürünler, çocukların güvenliği açısından risk oluşturabileceği gerekçesiyle piyasadan toplatılabiliyor.

Bakanlık bir ürünü daha ifşa etti: Çocuklar için risk taşıyan aksesuar piyasadan toplatılıyor 7

AİLELER NE YAPMALI?

Uzmanlar, söz konusu ürünü satın alan ailelerin ürünü kullanmayı bırakmalarını ve satın aldıkları satış noktalarıyla iletişime geçmelerini öneriyor. Vatandaşlar ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanan güncel ürün duyurularını takip edebiliyor.

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