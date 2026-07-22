Almanya menşeli kalemtıraşta limitlerin üzerinde kurşun tespit edildi! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, çocukların kullandığı bir kırtasiye ürünü hakkında toplatma kararı aldı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) yayımlanan bildirime göre Mobbius-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşta limitlerin üzerinde kurşun tespit edildi. Bakanlık, ürünün satışını yasaklayarak piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensiz ürünleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) yayımlanan 22 Temmuz 2026 tarihli son bildirimde çocukların kullandığı kalemtıraş ürün grubunda yer alan bir ürün hakkında toplatma kararı verildi.
Yapılan incelemelerde Mobbius-Ruppert markasıyla satışa sunulan 601 Pollux - 610 Castor model kırtasiye ürünü pirinç kalemtıraşta limitlerin üzerinde kurşun tespit edildi. Bunun üzerine ürün için piyasaya arzın yasaklanarak toplatılması kararı alındı.
PİYASADAN TOPLATILMA SÜRECİ BAŞLADI
Ticaret Bakanlığı'nın 2026070008 numaralı bildirimine göre söz konusu ürünün piyasaya sunulması yasaklandı. Karar kapsamında piyasada bulunan ürünlerin toplatılması süreci de başlatıldı.
Bakanlık, insan sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasada bulunmasına izin verilmeyeceğini belirterek vatandaşları da resmi duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı.
ÜRÜN NEDEN GÜVENSİZ BULUNDU?
Bakanlığın yayımladığı teknik değerlendirmede Almanya menşeli Mobbius-Ruppert markalı 601 Pollux - 610 Castor model pirinç kalemtıraşta limitlerin üzerinde kurşun tespit edildiği bildirildi.