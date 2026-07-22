Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensiz ürünleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) yayımlanan 22 Temmuz 2026 tarihli son bildirimde çocukların kullandığı kalemtıraş ürün grubunda yer alan bir ürün hakkında toplatma kararı verildi.