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Almanya menşeli kalemtıraşta limitlerin üzerinde kurşun tespit edildi! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı, çocukların kullandığı bir kırtasiye ürünü hakkında toplatma kararı aldı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) yayımlanan bildirime göre Mobbius-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşta limitlerin üzerinde kurşun tespit edildi. Bakanlık, ürünün satışını yasaklayarak piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Almanya menşeli kalemtıraşta limitlerin üzerinde kurşun tespit edildi! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor 1

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensiz ürünleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) yayımlanan 22 Temmuz 2026 tarihli son bildirimde çocukların kullandığı kalemtıraş ürün grubunda yer alan bir ürün hakkında toplatma kararı verildi.

Almanya menşeli kalemtıraşta limitlerin üzerinde kurşun tespit edildi! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor 2

Yapılan incelemelerde Mobbius-Ruppert markasıyla satışa sunulan 601 Pollux - 610 Castor model kırtasiye ürünü pirinç kalemtıraşta limitlerin üzerinde kurşun tespit edildi. Bunun üzerine ürün için piyasaya arzın yasaklanarak toplatılması kararı alındı.

Almanya menşeli kalemtıraşta limitlerin üzerinde kurşun tespit edildi! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor 3

PİYASADAN TOPLATILMA SÜRECİ BAŞLADI

Ticaret Bakanlığı'nın 2026070008 numaralı bildirimine göre söz konusu ürünün piyasaya sunulması yasaklandı. Karar kapsamında piyasada bulunan ürünlerin toplatılması süreci de başlatıldı.

Almanya menşeli kalemtıraşta limitlerin üzerinde kurşun tespit edildi! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor 4

Bakanlık, insan sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasada bulunmasına izin verilmeyeceğini belirterek vatandaşları da resmi duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı.

Almanya menşeli kalemtıraşta limitlerin üzerinde kurşun tespit edildi! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor 5

ÜRÜN NEDEN GÜVENSİZ BULUNDU?

Bakanlığın yayımladığı teknik değerlendirmede Almanya menşeli Mobbius-Ruppert markalı 601 Pollux - 610 Castor model pirinç kalemtıraşta limitlerin üzerinde kurşun tespit edildiği bildirildi.

Almanya menşeli kalemtıraşta limitlerin üzerinde kurşun tespit edildi! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor 6

Bu nedenle ürünün kimyasal risk taşıdığı değerlendirilerek piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

Almanya menşeli kalemtıraşta limitlerin üzerinde kurşun tespit edildi! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor 7

KURŞUN NEDEN RİSK OLUŞTURUYOR?

Kurşun, özellikle uzun süreli maruziyet halinde insan sağlığını olumsuz etkileyebilen ağır metaller arasında yer alıyor. Bu nedenle tüketici ürünlerinde belirlenen yasal limitlerin üzerinde kurşun bulunması durumunda ürünler güvensiz kabul edilerek piyasadan toplatılabiliyor.

Almanya menşeli kalemtıraşta limitlerin üzerinde kurşun tespit edildi! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor 8

TÜKETİCİLER NE YAPMALI?

Uzmanlar, söz konusu ürünü satın alan tüketicilerin ürünü kullanmayı bırakmalarını ve satın aldıkları satış noktalarıyla iletişime geçmelerini öneriyor. Vatandaşlar ayrıca Ticaret Bakanlığının Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanan güncel ürün duyurularını takip edebiliyor.

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