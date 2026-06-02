CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Bakanlık bir ürünü daha ifşa etti: Çocuklar için risk taşıyan pantolon piyasadan toplatılıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı çocuk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bir ürün hakkında toplatma kararı aldı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) 2 Haziran 2026 Salı günü yayımlanan bildirime göre "S&K Star Karaca" markalı çocuk pantolonunun güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi. Bakanlık ürünün satışını yasaklayarak piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Bakanlık bir ürünü daha ifşa etti: Çocuklar için risk taşıyan pantolon piyasadan toplatılıyor 1

Ticaret Bakanlığı piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensiz ürünleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) 2 Haziran 2026 Salı günü yayımlanan son bildirimde çocuk giyim kategorisinde yer alan bir ürün hakkında toplatma kararı verildi.

Bakanlık bir ürünü daha ifşa etti: Çocuklar için risk taşıyan pantolon piyasadan toplatılıyor 2

Yapılan incelemelerde "S&K Star Karaca" markasıyla satışa sunulan 4-5 yaş grubuna yönelik lacivert çocuk pantolonunun ilgili güvenlik kriterlerini karşılamadığı belirlendi. Bunun üzerine ürün için piyasaya arzın yasaklanarak toplatılması kararı alındı.

Bakanlık bir ürünü daha ifşa etti: Çocuklar için risk taşıyan pantolon piyasadan toplatılıyor 3

PİYASADAN TOPLATILMA SÜRECİ BAŞLADI

Ticaret Bakanlığı'nın 2026060002 numaralı bildirimine göre söz konusu ürünün piyasaya sunulması yasaklandı. Karar kapsamında piyasada bulunan ürünlerin toplatılması süreci de başlatıldı.

Bakanlık çocukların güvenliğini tehdit eden ürünlerin piyasada bulunmasına izin verilmeyeceğini belirterek vatandaşları da resmi duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı.

Bakanlık bir ürünü daha ifşa etti: Çocuklar için risk taşıyan pantolon piyasadan toplatılıyor 4

ÜRÜN NEDEN GÜVENSİZ BULUNDU?

Bakanlığın yayımladığı teknik değerlendirmede ürünün TS EN 14682 Çocuk Giysilerinde Güvenlik Standardı hükümlerini karşılamadığı belirtildi.

Bakanlık bir ürünü daha ifşa etti: Çocuklar için risk taşıyan pantolon piyasadan toplatılıyor 5

İncelemelerde büzme iplerinin giysiye tutturulmasına yönelik kurallara uyulmadığı, bel çevresinde kullanılan büzme iplerinin izin verilen uzunluğu aştığı ve açık uçlu büzme iplerinin 20 santimetreden daha uzun olduğu tespit edildi.

Bakanlık bu nedenle ürünün çocuklar açısından güvenlik riski oluşturduğunu değerlendirdi.

Bakanlık bir ürünü daha ifşa etti: Çocuklar için risk taşıyan pantolon piyasadan toplatılıyor 6

AİLELER NE YAPMALI?

Uzmanlar söz konusu ürünü satın alan ailelerin ürünü kullanmayı bırakmalarını ve satın aldıkları satış noktalarıyla iletişime geçmelerini öneriyor. Vatandaşlar ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanan güncel ürün duyurularını takip edebiliyor.

Bakanlık bir ürünü daha ifşa etti: Çocuklar için risk taşıyan pantolon piyasadan toplatılıyor 7

SATIŞI YASAKLANAN ÜRÜN HAKKINDA DETAYLAR

Bilgi Detay
Bildirim No 2026060002
Bildirim Tarihi 02.06.2026 (Salı)
Bildirim Yapan Kurum Ticaret Bakanlığı
Ürün Grubu Çocuk Giyim
Marka S&K Star Karaca
Ürün Tanımı S&K Star Karaca Çocuk Pantolonu (110-5 Yaş) (Lacivert)
Alınan Önlem Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma
Güvensizlik Nedeni TS EN 14682 Çocuk Giysilerinde Güvenlik Standardı'nın kordon ve büzme iplerine ilişkin hükümlerini karşılamaması
Standartta Belirtilen Eksiklikler Büzme iplerinin uygun şekilde tutturulmaması, bel çevresindeki büzme iplerinin izin verilen ölçüleri aşması ve açık uçlu büzme iplerinin 20 cm'den uzun olması
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin