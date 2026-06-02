Bakanlık bir ürünü daha ifşa etti: Çocuklar için risk taşıyan pantolon piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı çocuk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bir ürün hakkında toplatma kararı aldı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) 2 Haziran 2026 Salı günü yayımlanan bildirime göre "S&K Star Karaca" markalı çocuk pantolonunun güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi. Bakanlık ürünün satışını yasaklayarak piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Yapılan incelemelerde "S&K Star Karaca" markasıyla satışa sunulan 4-5 yaş grubuna yönelik lacivert çocuk pantolonunun ilgili güvenlik kriterlerini karşılamadığı belirlendi. Bunun üzerine ürün için piyasaya arzın yasaklanarak toplatılması kararı alındı.
PİYASADAN TOPLATILMA SÜRECİ BAŞLADI
Ticaret Bakanlığı'nın 2026060002 numaralı bildirimine göre söz konusu ürünün piyasaya sunulması yasaklandı. Karar kapsamında piyasada bulunan ürünlerin toplatılması süreci de başlatıldı.
Bakanlık çocukların güvenliğini tehdit eden ürünlerin piyasada bulunmasına izin verilmeyeceğini belirterek vatandaşları da resmi duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı.
ÜRÜN NEDEN GÜVENSİZ BULUNDU?
Bakanlığın yayımladığı teknik değerlendirmede ürünün TS EN 14682 Çocuk Giysilerinde Güvenlik Standardı hükümlerini karşılamadığı belirtildi.
İncelemelerde büzme iplerinin giysiye tutturulmasına yönelik kurallara uyulmadığı, bel çevresinde kullanılan büzme iplerinin izin verilen uzunluğu aştığı ve açık uçlu büzme iplerinin 20 santimetreden daha uzun olduğu tespit edildi.
Bakanlık bu nedenle ürünün çocuklar açısından güvenlik riski oluşturduğunu değerlendirdi.