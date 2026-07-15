Direnişin 10. yılı anısına basılan özel 5 liralık hatıra parasıyla Türk milletinin 15 Temmuz gecesi sergilediği kararlı duruşun ve demokrasiye sahip çıkma iradesinin hafızalarda daima yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve milli birlik ile beraberlik ruhuna katkı sunulması hedeflendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve demokrasi mücadelesinin bir nişanesi olarak Darphane tarafından hatıra parası tasarlandı.

Ön yüzünde NATO logosu, zirve tarihi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin grafiksel silueti yer alan paranın arka yüzünde ise tedavüldeki mevcut 5 liralık tasarım korunmuştu. Darphane, bu uygulamayla hem zirvenin anısını yaşatmayı hem de vatandaşların günlük hayatta kullanabileceği özel bir parayı dolaşıma sunmayı hedeflemişti.

Darphane, yakın tarihte 36. NATO Liderler Zirvesi'nin anısını yaşatmak amacıyla da benzer bir çalışmaya imza atmıştı. Tıpkı 15 Temmuz parası gibi tedavülde bulunan iki metalli 5 liralık madeni para üzerine özel tasarımla basılan NATO hatıra parası toplamda 500 bin adet üretilmişti.

Paranın tura yüzünde "15 Temmuz 10. Yıl" logosu ile "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" yazısı yer alırken, diğer yüzde ise tedavüldeki 5 liralık madeni paranın mevcut tasarımı aynen korundu.

Söz konusu para halen tedavülde bulunan iki metalli (bimetal) 5 liralık madeni para üzerine basıldı.

Fotoğraf: AA

YAKIN DÖNEMDE BASILAN DİĞER HATIRA PARALARI

Darphane, Türkiye'nin tarihi ve kültürel dönüm noktalarını anmak amacıyla belirli aralıklarla hatıra paralarını tedavüle sunuyor. Son yıllarda basılan ve yoğun ilgi gören diğer hatıra paraları ise şöyle:

- Cumhuriyet'in 100. Yılı Özel 5 Lira Madeni Parası (2023): Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı anısına Ekim 2023'te 100 milyon adet basılarak tedavüle sunuldu. Paranın iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu, hemen üzerinde "5" ibaresi ve altında "Türk Lirası" yazısı bulunurken, dış halkasını ise sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi süslüyor.

- 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anısına 1 Lira (2016): Hain darbe girişiminin hemen ardından 2016 yılında basılan bu para doğrudan tedavüle sürüldü. Paranın tura yüzünde havaya kalkan elleri ve Türk bayrağını simgeleyen bir kompozisyon ile "15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anısına" ibaresi dikkat çekiyor.

- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin İbadete Açılışı Hatıra Parası (2020): Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması vesilesiyle basılan bu para biri tedavül grubu (1 Lira), diğeri ise koleksiyonculara yönelik gümüş ve bronz olmak üzere iki farklı kategoride hazırlandı. Tedavüldeki 1 liranın arka yüzünde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bir silüeti yer alıyor.

Kaynak: ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA