Darphane 3 ayda 5 milyondan fazla bastı: En çok tercih edilen altın çeşidi belli oldu
2026'nın ilk çeyreğinde altın üretimi rekor seviyeleri gördü. Darphane'nin yılın ilk üç ayında 5 milyon 138 binden fazla altını piyasaya sürdüğü bu dönemde kullanılan altın miktarı 19 tonu aştı. Peki, vatandaş en çok hangi altın çeşidine yöneldi?
Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde çeşitli türlerde toplam 5 milyon 138 bin 608 altın basılırken, 2 milyon 952 bin 400 adetle çeyrek ziynet altın en çok basılan altın çeşidi oldu. Bu veriler, vatandaşın en çok çeyrek altına yöneldiğini ortaya koydu.
1951 tarihli TBMM kararı çerçevesinde sadece Darphane tarafından üretilen cumhuriyet altınları, 24 ayar standart külçe altının döküm, hadde, doğrama, tolerans, tav, baskı, kenar tırtıl, kalite kontrol gibi güvenlikli ve hassas işlemlerden geçirilerek sikke ve ziynet olmak üzere iki grupta, 10 farklı çap ve ağırlıkta, 22 ayar olarak üretiliyor.
Meskük altın, üzerinde Atatürk kabartması olduğu için "Ata lira" olarak anılırken, inceltilmiş şekilde basılan ziynet altın ise genelde takı olarak alınıyor.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde 5 milyon 138 bin 608 adet çeşitli türlerde altın basıldı.
Basılan altınların 4 milyon 94 bin 690'ı ziynet cumhuriyet altını olurken, 1 milyon 35 bin 860'ı sikke cumhuriyet altını ve 8 bin 58'i Reşad sikke altınından oluştu.
Yılın ilk çeyreğinde farklı çeşitlerde basılan 5 milyon 138 bin 608 adet altın için 19 ton 154 kilogram 592,9 gram altın kullanıldı.
İŞTE EN ÇOK TERCİH EDİLEN ALTIN ÇEŞİDİ
Ziynet cumhuriyet altınları kategorisinde bulunan çeyrek altından ilk üç ayda 2 milyon 952 bin 400 adet basılırken, söz konusu ürün tüm çeşitler arasında en fazla basılan altın çeşidi oldu. Böylelikle vatandaşın en çok çeyrek altına rağbet ettiği de belirlenmiş oldu.
Yılın ilk çeyreğinde 468 bin 175 yarım, 648 bin 261 birlik (tam), 25 bin 606 "ikibuçukluk" ve 248 "beşlik" ziynet altın piyasaya sürüldü.
Basılan ziynet cumhuriyet altınlarının toplam ağırlığı ise 11 ton 819 kilogram 293 gram oldu.