Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde çeşitli türlerde toplam 5 milyon 138 bin 608 altın basılırken, 2 milyon 952 bin 400 adetle çeyrek ziynet altın en çok basılan altın çeşidi oldu. Bu veriler, vatandaşın en çok çeyrek altına yöneldiğini ortaya koydu.

1951 tarihli TBMM kararı çerçevesinde sadece Darphane tarafından üretilen cumhuriyet altınları, 24 ayar standart külçe altının döküm, hadde, doğrama, tolerans, tav, baskı, kenar tırtıl, kalite kontrol gibi güvenlikli ve hassas işlemlerden geçirilerek sikke ve ziynet olmak üzere iki grupta, 10 farklı çap ve ağırlıkta, 22 ayar olarak üretiliyor.

Meskük altın, üzerinde Atatürk kabartması olduğu için "Ata lira" olarak anılırken, inceltilmiş şekilde basılan ziynet altın ise genelde takı olarak alınıyor.