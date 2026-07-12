Darphane verileri ortaya koydu: Yılın ilk yarısında bu paralar hiç basılmadı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verileri 2026'nın ilk altı ayında tedavüle sunulan madeni paraların dağılımını ortaya koydu. Yılın ilk yarısında toplam 169 milyon 960 bin adet madeni para piyasaya sürülürken, en fazla basılan madeni para 1 TL oldu.

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EN ÇOK 1 TL, EN AZ 25 KURUŞ BASILDI

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre ocak-haziran döneminde toplam 169 milyon 960 bin adet madeni para tedavüle sunuldu. Bu dönemde dolaşıma giren madeni paraların toplam değeri 434 milyon 615 bin 500 lira olarak hesaplandı.

Adet bazında en fazla basılan madeni para 90 milyon 439 bin adetle 1 TL oldu. Bunu 67 milyon 686 bin adetle 5 TL ve 11 milyon 367 bin adetle 50 kuruş takip etti.

Aynı dönemde 360 bin adet 10 kuruş ve 108 bin adet 25 kuruş dolaşıma sunulurken, 1 kuruş ve 5 kuruş hiç basılmadı.

ŞUBAT ZİRVEDE, HAZİRAN SON SIRADA

Yılın ilk yarısında en fazla madeni para 46 milyon 210 bin adetle şubat ayında tedavüle girdi.

Madeni para arzının en düşük kaldığı ay ise 15 milyon 600 bin adetle haziran oldu.