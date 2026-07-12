Darphane verileri ortaya koydu: Yılın ilk yarısında bu paralar hiç basılmadı
Darphane verilerine göre yılın ilk yarısında 169 milyon 960 bin adet madeni para tedavüle sunularak piyasaya 434 milyon 615 bin 500 liralık hacim kazandırıldı. Adet bazında en çok 1 TL ve 5 TL basılırken, 1 kuruş ile 5 kuruş ise hiç üretilmedi.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verileri 2026'nın ilk altı ayında tedavüle sunulan madeni paraların dağılımını ortaya koydu. Yılın ilk yarısında toplam 169 milyon 960 bin adet madeni para piyasaya sürülürken, en fazla basılan madeni para 1 TL oldu.
EN ÇOK 1 TL, EN AZ 25 KURUŞ BASILDI
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre ocak-haziran döneminde toplam 169 milyon 960 bin adet madeni para tedavüle sunuldu. Bu dönemde dolaşıma giren madeni paraların toplam değeri 434 milyon 615 bin 500 lira olarak hesaplandı.
Adet bazında en fazla basılan madeni para 90 milyon 439 bin adetle 1 TL oldu. Bunu 67 milyon 686 bin adetle 5 TL ve 11 milyon 367 bin adetle 50 kuruş takip etti.
Aynı dönemde 360 bin adet 10 kuruş ve 108 bin adet 25 kuruş dolaşıma sunulurken, 1 kuruş ve 5 kuruş hiç basılmadı.
ŞUBAT ZİRVEDE, HAZİRAN SON SIRADA
Yılın ilk yarısında en fazla madeni para 46 milyon 210 bin adetle şubat ayında tedavüle girdi.
Madeni para arzının en düşük kaldığı ay ise 15 milyon 600 bin adetle haziran oldu.
GEÇEN YIL 1,3 MİLYAR LİRAYI AŞKIN MADENİ PARA TEDAVÜLE GİRDİ
Geçen yıl tedavüle sunulan madeni paraların toplam değeri 1 milyar 332 milyon 363 bin 400 lira olarak hesaplandı.
2025 yılında:
- 172 milyon 793 bin adet 5 TL,
- 449 milyon 652 bin adet 1 TL,
- 37 milyon 254 bin adet 50 kuruş,
- 1 milyon 80 bin adet 10 kuruş,
- 180 bin adet 5 kuruş,
- 240 bin adet 1 kuruş
tedavüle sunuldu.
2026'NIN İLK 6 AYINDA TEDAVÜLE SUNULAN MADENİ PARALAR
|Madeni para
|Adet
|Toplam değer
|5 TL
|67.686.000
|338.430.000 TL
|1 TL
|90.439.000
|90.439.000 TL
|50 kuruş
|11.367.000
|5.683.500 TL
|25 kuruş
|108.000
|27.000 TL
|10 kuruş
|360.000
|36.000 TL
|5 kuruş
|0
|0 TL
|1 kuruş
|0
|0 TL
|TOPLAM
|169.960.000
|434.615.500 TL