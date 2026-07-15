Direnişin 10. yılı anısına basılan özel 5 liralık hatıra parasıyla Türk milletinin 15 Temmuz gecesi sergilediği kararlı duruşun ve demokrasiye sahip çıkma iradesinin hafızalarda daima yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve milli birlik ile beraberlik ruhuna katkı sunulması hedeflendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve demokrasi mücadelesinin bir nişanesi olarak Darphane tarafından hatıra parası tasarlandı.

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YENİ 15 TEMMUZ HATIRA PARASININ ÖZELLİKLERİ

Söz konusu para halen tedavülde bulunan iki metalli (bimetal) 5 liralık madeni para üzerine basıldı.

Paranın tura yüzünde "15 Temmuz 10. Yıl" logosu ile "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" yazısı yer alırken, diğer yüzde ise tedavüldeki 5 liralık madeni paranın mevcut tasarımı aynen korundu.

NATO ZİRVESİ ANISINA DA ÖZEL TASARLANMIŞTI

Darphane, yakın tarihte 36. NATO Liderler Zirvesi'nin anısını yaşatmak amacıyla da benzer bir çalışmaya imza atmıştı. Tıpkı 15 Temmuz parası gibi tedavülde bulunan iki metalli 5 liralık madeni para üzerine özel tasarımla basılan NATO hatıra parası toplamda 500 bin adet üretilmişti.

Ön yüzünde NATO logosu, zirve tarihi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin grafiksel silueti yer alan paranın arka yüzünde ise tedavüldeki mevcut 5 liralık tasarım korunmuştu. Darphane, bu uygulamayla hem zirvenin anısını yaşatmayı hem de vatandaşların günlük hayatta kullanabileceği özel bir parayı dolaşıma sunmayı hedeflemişti.