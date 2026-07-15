Cebinize giren para değişti: Darphane'den 15 Temmuz hatırası
15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen demokrasi mücadelesinin 10. yılı anısına Darphane tarafından özel tasarımlı 5 lira basıldı. Tedavüldeki metal 5 liranın baz alınmasıyla hazırlanan paranın ön yüzünde "15 Temmuz 10. Yıl" logosu ile "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" yazısı yer aldı. Tedavüle sunulan bu parayla birlikte yakın dönemde basılan diğer hatıra paraları merak konusu oldu.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve demokrasi mücadelesinin bir nişanesi olarak Darphane tarafından hatıra parası tasarlandı.
Direnişin 10. yılı anısına basılan özel 5 liralık hatıra parasıyla Türk milletinin 15 Temmuz gecesi sergilediği kararlı duruşun ve demokrasiye sahip çıkma iradesinin hafızalarda daima yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve milli birlik ile beraberlik ruhuna katkı sunulması hedeflendi.
YENİ 15 TEMMUZ HATIRA PARASININ ÖZELLİKLERİ
Söz konusu para halen tedavülde bulunan iki metalli (bimetal) 5 liralık madeni para üzerine basıldı.
Paranın tura yüzünde "15 Temmuz 10. Yıl" logosu ile "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" yazısı yer alırken, diğer yüzde ise tedavüldeki 5 liralık madeni paranın mevcut tasarımı aynen korundu.
NATO ZİRVESİ ANISINA DA ÖZEL TASARLANMIŞTI
Darphane, yakın tarihte 36. NATO Liderler Zirvesi'nin anısını yaşatmak amacıyla da benzer bir çalışmaya imza atmıştı. Tıpkı 15 Temmuz parası gibi tedavülde bulunan iki metalli 5 liralık madeni para üzerine özel tasarımla basılan NATO hatıra parası toplamda 500 bin adet üretilmişti.
Ön yüzünde NATO logosu, zirve tarihi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin grafiksel silueti yer alan paranın arka yüzünde ise tedavüldeki mevcut 5 liralık tasarım korunmuştu. Darphane, bu uygulamayla hem zirvenin anısını yaşatmayı hem de vatandaşların günlük hayatta kullanabileceği özel bir parayı dolaşıma sunmayı hedeflemişti.
YAKIN DÖNEMDE BASILAN DİĞER HATIRA PARALARI
Darphane, Türkiye'nin tarihi ve kültürel dönüm noktalarını anmak amacıyla belirli aralıklarla hatıra paralarını tedavüle sunuyor. Son yıllarda basılan ve yoğun ilgi gören diğer hatıra paraları ise şöyle:
- Cumhuriyet'in 100. Yılı Özel 5 Lira Madeni Parası (2023): Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı anısına Ekim 2023'te 100 milyon adet basılarak tedavüle verildi. İç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu, üzerinde "5" ibaresi ve altında "Türk Lirası" yazısı yer aldı. Dış halkada ise sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi kullanıldı.
- 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anısına 1 Lira (2016): Darbe girişiminin hemen ardından 2016 yılında basılan bu hatıra parası doğrudan tedavüle sürüldü. Paranın tura yüzünde havaya kalkan eller ve Türk bayrağını simgeleyen bir kompozisyon ile "15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anısına" ibaresi yer aldı.
- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin İbadete Açılışı Hatıra Parası (2020): Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması vesilesiyle biri tedavül grubu (1 Lira), diğeri ise koleksiyonculara yönelik gümüş ve bronz olmak üzere iki farklı kategoride basıldı. Tedavüldeki 1 liranın arka yüzünde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin silüeti yer aldı.
Kaynak: ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA