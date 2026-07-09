NATO'dan 4 milyar dolarlık uzay atağı: İMECE uyduları Ankara'da üretilecek

Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda "Uzay ve Gözetleme" başlığında toplam 4 milyar 12 milyon dolarlık proje ve iş birlikleri duyuruldu. Bu başlık altında Türkiye, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İsveç, Kanada ve Norveç'in yer aldığı HALO girişimi öne çıktı.

Türkiye'nin 7-8 Temmuz'da ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde uzayla ilgili projeler de masaya yatırılırken, TÜBİTAK UZAY'ın İMECE uyduları ile ASELSAN'ın LEO uydu ağının teşkilatın teknoloji mimarisinde rol üstlenmesi kararlaştırıldı.

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Bu yeni modelle tek bir ülkenin uydu filolarının maliyet, zaman ve kapsama alanındaki sınırlamalarının aşılarak özellikle yüksek hızlı iletişim, istihbarat ve füze takibi alanlarında büyük fayda sağlanması öngörülüyor. Böylece NATO'nun yüksek hızlı haberleşme, istihbarat toplama ve füze takibi alanlarında daha dayanıklı ve kapsayıcı bir kabiliyete ulaşması amaçlanıyor.

İMECE'LER ANKARA'DA ÜRETİLECEK

Türkiye'nin bu tabloda doğrudan katkısı ise İMECE'den gelen mühendislik birikiminin yeni uydulara aktarılması olacak. Türkiye, İMECE yer gözlem uydusunu temel alarak 2 yeni yüksek çözünürlüklü uydu geliştirecek. Uydular Ankara'da TÜBİTAK UZAY tarafından üretilecek ve sözleşme değeri 300 milyon doların üzerinde olacak.

Takım Uydu Geliştirilmesi Projesi kapsamında İMECE-2 ve İMECE-3'ün mevcut İMECE ile birlikte görev yapması, daha geniş alanların daha kısa sürede görüntülenmesi ve aynı bölgeye yeniden ziyaret sürelerinin azaltılması hedefleniyor. Bu kabiliyet, kriz bölgeleri, sınır hatları, deniz sahaları, askeri hareketlilik ile afet ve acil durumlarda daha hızlı veri üretimi anlamına gelecek.