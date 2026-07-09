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İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin piyasalara etkisini değerlendirdi. Memiş, gram altında yaşanan geri çekilmelerin kalıcı olmasını beklemediğini belirtirken, zirvenin ardından yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'a ilgisinin artabileceğini söyledi.

İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz 1

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin piyasalara etkisini A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'a yönelebileceğini belirten Memiş, altın tarafında da düşüşlerin kalıcı olmasını beklemediğini vurguladı.

İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz 2

"SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA CİDDİ YATIRIMLAR GELEBİLİR"

Ankara'da gerçekleşen zirvenin dünya basınında geniş yer bulduğunu belirten İslam Memiş, "Gayet başarılı bir zirve oldu. Özellikle bütün dünyanın gözü kulağı buradaydı ve buradan gelen mesajlardaydı" ifadelerini kullandı.

Zirvenin medya ayağındaki başarısına dikkat çeken Memiş, "Dünya liderleri buradaki başarılı zirveyi çok ciddi bir anlamda gözlemledi ve dış basın da çok olumlu bir şekilde manşetlere yansıttı bunu" dedi.

Ahaber
İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz 3

Bu başarının ekonomik sonuçlarının da olacağını kaydeden Memiş, "Orta ve uzun vadede bunun geri dönüşlerini ekonomik açıdan pozitif yönde göreceğiz. Özellikle savunma sanayii tarafında ciddi adımlar ve ciddi yatırımlar gelebilir diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz 4

YABANCI YATIRIMCI BORSA İSTANBUL'A MI YÖNELİYOR?

Zirve sonrası Türkiye'nin artan prestijinin yatırımcı kararlarını etkileyeceğini savunan Memiş, "Zaten yılın ikinci yarısında özellikle borsa tarafında yabancı yatırımcıların gelme olasılığından sık sık bahsediyorduk. Bu ihtimal biraz daha güçlenmiş oldu" değerlendirmesini yaptı.

İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz 5

Yabancı ilgisinin artacağı bir döneme girildiğini vurgulayan Memiş, "Borsa tarafına yabancı yatırımcıların biraz daha ilgisinin artacağı bir dönem karşımızda olacaktır. Savunma sanayii tarafındaki ihracatlar, döviz geliri vesaire bunlar zaten orta ve uzun vadede gerçekleşecek şeyler" ifadelerini kullandı.

PİYASALAR NATO ANKARA ZİRVESİ'NE NE TEPKİ VERDİ?

Memiş ayrıca Türkiye'nin sergilediği kudretin yabancı liderlerin bakış açısını tamamen değiştirdiğini de sözlerine ekledi.

İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz 6

PİYASALARDA TRUMP VE İRAN RÜZGARI

Jeopolitik gerilimlerin piyasa üzerindeki anlık etkilerine de değinen İslam Memiş, "Piyasalarda olumlu bir seyir vardı ancak Trump'ın zirvede yapmış olduğu açıklamalar, Amerika'nın tekrar İran'ı vurması ve İran'ın misilleme yapması gibi etkenler rüzgarı kısmen olumsuza çevirdi" diye konuştu.

Ancak bu durumun kalıcı olmadığını belirten Memiş, "Dün akşam İran'ın misillemeleri çok cılız kaldı ve piyasalarda bugün tepki alımları var" dedi.

İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz 7

ALTIN VE PETROLDE SON DURUM NE?

Piyasalardaki son gelişmeleri aktaran İslam Memiş, "Petrol fiyatlarının yüzde 3,5 civarında gerilediğini, altın, gümüş ve diğer enstrümanlarda ise yüzde 1,5 ila yüzde 2 civarında yükseliş olduğunu gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz 8

Güncel rakamları da paylaşan Memiş, "Ons altın uluslararası piyasalarda 4114 dolar seviyesinde, gram altın ise 6223 lira. Dün 6135 lira seviyesine kadar gerilemişti ancak tekrar tepki alımı var, düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

Not: Haberde yer alan değerlendirmeler Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in şahsi görüşlerini yansıtıyor. Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor.

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