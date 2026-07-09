İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz

PİYASALARDA TRUMP VE İRAN RÜZGARI

Jeopolitik gerilimlerin piyasa üzerindeki anlık etkilerine de değinen İslam Memiş, "Piyasalarda olumlu bir seyir vardı ancak Trump'ın zirvede yapmış olduğu açıklamalar, Amerika'nın tekrar İran'ı vurması ve İran'ın misilleme yapması gibi etkenler rüzgarı kısmen olumsuza çevirdi" diye konuştu.

Ancak bu durumun kalıcı olmadığını belirten Memiş, "Dün akşam İran'ın misillemeleri çok cılız kaldı ve piyasalarda bugün tepki alımları var" dedi.