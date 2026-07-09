İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin piyasalara etkisini değerlendirdi. Memiş, gram altında yaşanan geri çekilmelerin kalıcı olmasını beklemediğini belirtirken, zirvenin ardından yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'a ilgisinin artabileceğini söyledi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin piyasalara etkisini A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'a yönelebileceğini belirten Memiş, altın tarafında da düşüşlerin kalıcı olmasını beklemediğini vurguladı.
"SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA CİDDİ YATIRIMLAR GELEBİLİR"
Ankara'da gerçekleşen zirvenin dünya basınında geniş yer bulduğunu belirten İslam Memiş, "Gayet başarılı bir zirve oldu. Özellikle bütün dünyanın gözü kulağı buradaydı ve buradan gelen mesajlardaydı" ifadelerini kullandı.
Zirvenin medya ayağındaki başarısına dikkat çeken Memiş, "Dünya liderleri buradaki başarılı zirveyi çok ciddi bir anlamda gözlemledi ve dış basın da çok olumlu bir şekilde manşetlere yansıttı bunu" dedi.
Bu başarının ekonomik sonuçlarının da olacağını kaydeden Memiş, "Orta ve uzun vadede bunun geri dönüşlerini ekonomik açıdan pozitif yönde göreceğiz. Özellikle savunma sanayii tarafında ciddi adımlar ve ciddi yatırımlar gelebilir diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
YABANCI YATIRIMCI BORSA İSTANBUL'A MI YÖNELİYOR?
Zirve sonrası Türkiye'nin artan prestijinin yatırımcı kararlarını etkileyeceğini savunan Memiş, "Zaten yılın ikinci yarısında özellikle borsa tarafında yabancı yatırımcıların gelme olasılığından sık sık bahsediyorduk. Bu ihtimal biraz daha güçlenmiş oldu" değerlendirmesini yaptı.
Yabancı ilgisinin artacağı bir döneme girildiğini vurgulayan Memiş, "Borsa tarafına yabancı yatırımcıların biraz daha ilgisinin artacağı bir dönem karşımızda olacaktır. Savunma sanayii tarafındaki ihracatlar, döviz geliri vesaire bunlar zaten orta ve uzun vadede gerçekleşecek şeyler" ifadelerini kullandı.
Memiş ayrıca Türkiye'nin sergilediği kudretin yabancı liderlerin bakış açısını tamamen değiştirdiğini de sözlerine ekledi.