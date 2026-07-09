İnşaat maliyet endeksi Mayıs'ta ne kadar oldu? TÜİK malzeme ve işçilik giderlerini açıkladı

TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi 2026 yılı mayıs ayında aylık yüzde 1,87, yıllık ise yüzde 29,84 arttı. Aynı dönemde işçilik maliyetlerindeki yıllık artış, malzeme maliyetlerinin üzerinde gerçekleşirken bina ve bina dışı yapılarda da maliyet endeksleri yükseldi.

2026 yılı mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verileri yayımlandı. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 1,87, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,84 arttı. Malzeme ve işçilik endekslerinde yükseliş kaydedilirken, yıllık bazda işçilik maliyetlerindeki artış oranı malzeme maliyetlerinin üzerinde gerçekleşti.

TÜİK inşaat maliyet endeksi Mayıs 2026 raporunu yayımladı. (Foto: A Haber)

İNŞAAT MALİYETLERİNDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 29,84'E ULAŞTI

İnşaat maliyet endeksi, 2026 yılı mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,87 arttı. Yıllık artış oranı ise yüzde 29,84 olarak kaydedildi. Aynı dönemde malzeme endeksi aylık yüzde 1,77, işçilik endeksi ise yüzde 2,04 yükseldi.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı (%), Mayıs 2026 (Görsel: TÜİK)

Yıllık bazda değerlendirildiğinde malzeme maliyetleri yüzde 28,62 artarken, işçilik maliyetlerindeki yükseliş yüzde 32,00 ile genel endeksin üzerinde gerçekleşti.

Bina inşaatı maliyet endeksi mayısta hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş kaydetti. (Foto: A Haber)

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİNDE ARTIŞ DEVAM ETTİ

Bina inşaatı maliyet endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,96, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,56 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,08 artarken, işçilik endeksi yüzde 1,75 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık değişim oranı (%), Mayıs 2026 (Görsel: TÜİK)

Yıllık değişimde ise malzeme maliyetleri yüzde 26,93, işçilik maliyetleri yüzde 31,34 artış gösterdi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı (%), Mayıs 2026 (Görsel: TÜİK)

BİNA DIŞI YAPILARDA MALİYET ARTIŞI YÜZDE 34'Ü AŞTI

Bina dışı yapılar için hesaplanan inşaat maliyet endeksi mayısta aylık yüzde 1,60, yıllık ise yüzde 34,06 arttı. Böylece bu gruptaki yıllık artış oranı, genel inşaat maliyet endeksinin üzerinde gerçekleşti.

İnşaat maliyet endeksi aylık değişim oranları (%), Mayıs 2026 (Görsel: TÜİK)

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,85, işçilik endeksi yüzde 3,08 yükseldi. Yıllık değişimde ise malzeme maliyetleri yüzde 33,91, işçilik maliyetleri yüzde 34,34 artış kaydetti.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2026 (Görsel: TÜİK)