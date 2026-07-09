İnşaat maliyet endeksi Mayıs'ta ne kadar oldu? TÜİK malzeme ve işçilik giderlerini açıkladı
TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi 2026 yılı mayıs ayında aylık yüzde 1,87, yıllık ise yüzde 29,84 arttı. Aynı dönemde işçilik maliyetlerindeki yıllık artış, malzeme maliyetlerinin üzerinde gerçekleşirken bina ve bina dışı yapılarda da maliyet endeksleri yükseldi.
2026 yılı mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verileri yayımlandı. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 1,87, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,84 arttı. Malzeme ve işçilik endekslerinde yükseliş kaydedilirken, yıllık bazda işçilik maliyetlerindeki artış oranı malzeme maliyetlerinin üzerinde gerçekleşti.
İNŞAAT MALİYETLERİNDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 29,84'E ULAŞTI
İnşaat maliyet endeksi, 2026 yılı mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,87 arttı. Yıllık artış oranı ise yüzde 29,84 olarak kaydedildi. Aynı dönemde malzeme endeksi aylık yüzde 1,77, işçilik endeksi ise yüzde 2,04 yükseldi.
Yıllık bazda değerlendirildiğinde malzeme maliyetleri yüzde 28,62 artarken, işçilik maliyetlerindeki yükseliş yüzde 32,00 ile genel endeksin üzerinde gerçekleşti.
BİNA İNŞAATI MALİYETLERİNDE ARTIŞ DEVAM ETTİ
Bina inşaatı maliyet endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,96, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,56 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,08 artarken, işçilik endeksi yüzde 1,75 arttı.
Yıllık değişimde ise malzeme maliyetleri yüzde 26,93, işçilik maliyetleri yüzde 31,34 artış gösterdi.
BİNA DIŞI YAPILARDA MALİYET ARTIŞI YÜZDE 34'Ü AŞTI
Bina dışı yapılar için hesaplanan inşaat maliyet endeksi mayısta aylık yüzde 1,60, yıllık ise yüzde 34,06 arttı. Böylece bu gruptaki yıllık artış oranı, genel inşaat maliyet endeksinin üzerinde gerçekleşti.
Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,85, işçilik endeksi yüzde 3,08 yükseldi. Yıllık değişimde ise malzeme maliyetleri yüzde 33,91, işçilik maliyetleri yüzde 34,34 artış kaydetti.
|Gösterge
|Aylık Endeks Değişimi
|Yıllık Endeks Değişimi
|Aylık Malzeme
|Yıllık Malzeme
|Aylık İşçilik
|Yıllık İşçilik
|Genel İnşaat Maliyet Endeksi
|%1,87
|%29,84
|%1,77
|%28,62
|%2,04
|%32,00
|Bina İnşaatı Maliyet Endeksi
|%1,96
|%28,56
|%2,08
|%26,93
|%1,75
|%31,34
|Bina Dışı Yapılar Maliyet Endeksi
|%1,60
|%34,06
|%0,85
|%33,91
|%3,08
|%34,34