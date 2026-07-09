Bakan Şimşek'ten güçlü Türk lirası açıklaması: "11 yılın en yüksek seviyelerinde!"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk lirasına olan güvenin güçlenmeye devam ettiğini belirterek, "Artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe katettik. TL mevduatın toplamdaki payı yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda Türk lirası mevduatındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TERS DOLARİZASYONDA ÖNEMLİ MESAFE KATETTİK"

Şimşek, "Artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe katettik. Çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı" ifadelerini kullandı.

"TL'YE GÜVENİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmeye, makrofinansal istikrarı güçlendirmeye ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalara devam edeceklerini belirten Şimşek, bu hedef doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Fotoğraf: AA

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN MEVDUATI GERİLEDİ

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerine göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı 3 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya göre 261 milyar 883 milyon 754 bin lira azalarak 31 trilyon 372 milyar 270 milyon 922 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 2,4 azalışla 17 trilyon 97 milyar 105 milyon 688 bin liraya gerilerken, yabancı para cinsinden mevduat yüzde 0,02 artışla 10 trilyon 130 milyar 698 milyon 747 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatı geçen hafta 256 milyar 867 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bunun 217 milyar 688 milyon doları yurt içi yerleşiklerin hesaplarında bulundu.

Parite etkisinden arındırılmış verilere göre ise yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı 3 Temmuz itibarıyla 3 milyar 251 milyon dolar azaldı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri geçen hafta yüzde 1,4 artışla 6 trilyon 672 milyar 836 milyon 316 bin liraya yükseldi.

Bu kredilerin 803 milyar 644 milyon 379 bin lirasını konut, 42 milyar 570 milyon 782 bin lirasını taşıt, 2 trilyon 536 milyar 192 milyon 573 bin lirasını ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 290 milyar 428 milyon 582 bin lirasını ise bireysel kredi kartları oluşturdu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil olmak üzere toplam kredi hacmi de aynı dönemde 163 milyar 697 milyon 836 bin lira artarak 26 trilyon 51 milyar 120 milyon 727 bin liraya yükseldi.