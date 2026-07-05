Temmuz 2026 emekli promosyonları güncellendi: Hangi banka ne kadar veriyor?

Emekli maaşı zamlarının netleşmesiyle birlikte bankaların promosyon kampanyaları yeniden gündemin ilk sıralarına çıktı. Emekliler için hazırlanan kampanyalarda nakit promosyon tutarları maaşa göre değişirken, bazı bankalar kredi kartı, fatura talimatı ve mobil bankacılık şartlarıyla ek ödeme sağlıyor. Ziraat Bankası ise promosyonun yanında faizsiz kredi, ücretsiz para transferi ve Bankkart avantajlarını da kampanyasına dahil ediyor.

Bankalar, SGK emekli maaşını 3 yıl boyunca kendi bünyesinden alma taahhüdü veren müşterilere maaş aralığına göre nakit ödeme yapıyor. Promosyon tutarları bankaya göre değişiyor. Bazı bankalar yalnızca koşulsuz nakit ödeme sunarken, bazıları ek fatura talimatı, kredi kartı harcaması, mobil bankacılık kullanımı veya ek ürün koşullarıyla toplam tutarı artırıyor.

Ziraat Bankası, emekli promosyonunun yanı sıra faizsiz kredi ve çeşitli bankacılık avantajları sunuyor. (Foto: A Haber)

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU VE EK AVANTAJLAR

Ziraat Bankası, SGK emekli maaşını bankadan alan müşterilerine maaş tutarına göre 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Banka, promosyonun yanı sıra emekli müşterilerine birçok ek avantaj da sunuyor.

İlk kez emekli olan veya maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan müşteriler, 40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi kullanabiliyor. Kredi başvurusu, ilk emekli maaşının banka hesabına aktarılmasının ardından yapılabiliyor ve bankanın kredi politikaları kapsamında değerlendiriliyor.

Bunun yanında emeklilere;

Avantajlı vadeli mevduat faiz oranları,

Otomatik fatura ödeme talimatlarında 12 ay boyunca toplam 6.000 TL'ye varan geri ödeme ,

, Ücretsiz HGS etiketi,

Kiralık kasa hizmetinde yüzde 25 indirim gibi ek imkanlar da sunuluyor.

Ziraat Bankası, mevcut emekli müşterilerine de çeşitli bankacılık avantajları sağlıyor. Dijital kanallar üzerinden yapılan havale, EFT ve FAST işlemleri ücretsiz gerçekleştirilebiliyor.

Bankkart kullanıcıları ise;

Market harcamalarında aylık 1.500 TL'ye kadar ,

, Sağlık harcamalarında aylık 1.500 TL'ye kadar ,

, Seçili sektörlerde 3.000 TL'ye kadar

olmak üzere aylık toplam 6.000 TL'ye varan Bankkart Lira kazanabiliyor.

Ayrıca emekliler yaklaşık 19 bin ATM'den maaşlarını ücretsiz çekebiliyor ve Ziraat Yıldız Müşteri programı kapsamında anlaşmalı markaların indirim ve kampanyalarından yararlanabiliyor.