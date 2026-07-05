Sigarada ÖTV dengesi değişti: Nispi düştü, maktu arttı! Paket fiyatı ne olur?

Yeni vergi sistemi fiyat artışlarının dengelenmesini hedefliyor. (Fotoğraf: A Haber)

YENİ DÜZENLEME FİYATLARA NASIL YANSIYACAK?

Vergi sistemindeki değişiklik, tüm sigara markalarının aynı oranda zam yapacağı anlamına gelmiyor. Önceki uygulamada üreticilerin fiyatlarını 1 lira artırabilmesi için nihai satış fiyatının en az 3,19 lira yükselmesi gerekiyordu. Yeni düzenlemeyle bu eşik 2,91 liraya indirildi. Bu sayede fiyat ayarlamalarının daha dengeli gerçekleşmesinin önü açıldı.

Ancak market ve tekel raflarında görülecek fiyatlar; üretim maliyetleri, dağıtım giderleri, rekabet koşulları ve şirketlerin ticari tercihleri doğrultusunda belirlenecek. Bu nedenle tüm markalar için ortak bir zam oranından söz etmek mümkün değil.