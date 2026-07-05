Sigarada ÖTV dengesi değişti: Nispi düştü, maktu arttı! Paket fiyatı ne olur?
Sigarada ÖTV sistemi yeniden düzenlendi. Nispi vergi oranı yüzde 45'ten yüzde 42'ye indirilirken maktu ve asgari maktu vergi tutarları artırıldı. Düzenleme, fiyat artışlarının daha dengeli yansımasını hedefliyor. Peki bu değişiklik sigara fiyatlarını nasıl etkileyecek?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sigarada uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sisteminde önemli bir değişikliğe gidildi. Düzenlemeyle nispi vergi oranı düşürülürken maktu ve asgari maktu vergi tutarları artırıldı. Hazine ve Maliye yönetimi, yeni vergi yapısıyla hem fiyat geçişlerini daha dengeli hale getirmeyi hem de kamu gelirlerinde kayıp yaşanmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.
SİGARADA ÖTV YAPISI DEĞİŞTİ
Karara göre sigaraya uygulanan nispi ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 42'ye indirildi. Buna karşılık paket başına alınan maktu vergi ile asgari maktu vergi tutarları yükseltildi. Yeni düzenlemeyle belirlenen vergi kalemleri şöyle:
|Vergi kalemi
|Yeni tutar
|Nispi ÖTV oranı
|%42
|Asgari maktu vergi
|2,2953 TL (adet bazında)
|Maktu vergi
|23,7404 TL (paket bazında)
Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, sigara ürünlerinde 2026 yılının Temmuz-Aralık döneminde Yİ-ÜFE kaynaklı otomatik maktu vergi güncellemesi de uygulanmayacak.
ESKİ SİSTEMLE YENİ SİSTEM ARASINDAKİ FARK NE?
Düzenlemenin en dikkat çeken yönü, vergi yükünün yapısının değiştirilmesi oldu. Öne çıkan değişiklikler şöyle:
- Nispi ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 42'ye indirildi.
- Paket başına maktu vergi 17,2720 TL'den 23,7404 TL'ye yükseltildi.
- Asgari maktu vergi 39,50 TL'den 45,91 TL'ye çıkarıldı.
Böylece verginin önemli bir bölümü sabit vergi üzerinden alınmaya devam edecek.