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Sigarada ÖTV dengesi değişti: Nispi düştü, maktu arttı! Paket fiyatı ne olur?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sigarada ÖTV dengesi değişti: Nispi düştü, maktu arttı! Paket fiyatı ne olur?

Sigarada ÖTV sistemi yeniden düzenlendi. Nispi vergi oranı yüzde 45'ten yüzde 42'ye indirilirken maktu ve asgari maktu vergi tutarları artırıldı. Düzenleme, fiyat artışlarının daha dengeli yansımasını hedefliyor. Peki bu değişiklik sigara fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sigarada uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sisteminde önemli bir değişikliğe gidildi. Düzenlemeyle nispi vergi oranı düşürülürken maktu ve asgari maktu vergi tutarları artırıldı. Hazine ve Maliye yönetimi, yeni vergi yapısıyla hem fiyat geçişlerini daha dengeli hale getirmeyi hem de kamu gelirlerinde kayıp yaşanmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sigarada ÖTV yapısı yeniden düzenlendi. (Fotoğraf: A Haber)Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sigarada ÖTV yapısı yeniden düzenlendi. (Fotoğraf: A Haber)

SİGARADA ÖTV YAPISI DEĞİŞTİ

Karara göre sigaraya uygulanan nispi ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 42'ye indirildi. Buna karşılık paket başına alınan maktu vergi ile asgari maktu vergi tutarları yükseltildi. Yeni düzenlemeyle belirlenen vergi kalemleri şöyle:

Vergi kalemi Yeni tutar
Nispi ÖTV oranı %42
Asgari maktu vergi 2,2953 TL (adet bazında)
Maktu vergi 23,7404 TL (paket bazında)

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, sigara ürünlerinde 2026 yılının Temmuz-Aralık döneminde Yİ-ÜFE kaynaklı otomatik maktu vergi güncellemesi de uygulanmayacak.

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Nispi vergi oranı düşürülürken maktu vergi tutarları artırıldı. (Fotoğraf: A Haber)Nispi vergi oranı düşürülürken maktu vergi tutarları artırıldı. (Fotoğraf: A Haber)

ESKİ SİSTEMLE YENİ SİSTEM ARASINDAKİ FARK NE?

Düzenlemenin en dikkat çeken yönü, vergi yükünün yapısının değiştirilmesi oldu. Öne çıkan değişiklikler şöyle:

  • Nispi ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 42'ye indirildi.
  • Paket başına maktu vergi 17,2720 TL'den 23,7404 TL'ye yükseltildi.
  • Asgari maktu vergi 39,50 TL'den 45,91 TL'ye çıkarıldı.

Böylece verginin önemli bir bölümü sabit vergi üzerinden alınmaya devam edecek.

Yeni vergi sistemi fiyat artışlarının dengelenmesini hedefliyor. (Fotoğraf: A Haber)Yeni vergi sistemi fiyat artışlarının dengelenmesini hedefliyor. (Fotoğraf: A Haber)

YENİ DÜZENLEME FİYATLARA NASIL YANSIYACAK?

Vergi sistemindeki değişiklik, tüm sigara markalarının aynı oranda zam yapacağı anlamına gelmiyor. Önceki uygulamada üreticilerin fiyatlarını 1 lira artırabilmesi için nihai satış fiyatının en az 3,19 lira yükselmesi gerekiyordu. Yeni düzenlemeyle bu eşik 2,91 liraya indirildi. Bu sayede fiyat ayarlamalarının daha dengeli gerçekleşmesinin önü açıldı.

Ancak market ve tekel raflarında görülecek fiyatlar; üretim maliyetleri, dağıtım giderleri, rekabet koşulları ve şirketlerin ticari tercihleri doğrultusunda belirlenecek. Bu nedenle tüm markalar için ortak bir zam oranından söz etmek mümkün değil.

Nihai satış fiyatı üretici firmaların kararına göre belirlenecek. (Fotoğraf: A Haber)Nihai satış fiyatı üretici firmaların kararına göre belirlenecek. (Fotoğraf: A Haber)

NİSPİ VERGİ VE MAKTU VERGİ NE ANLAMA GELİYOR?

ÖTV sistemi iki farklı vergi unsurundan oluşuyor.

  • Nispi vergi, ürünün satış fiyatı üzerinden belirlenen oransal vergiyi ifade ediyor. Ürünün fiyatı yükseldikçe bu vergi de artıyor.
  • Maktu vergi ise ürünün satış fiyatından bağımsız olarak paket başına sabit tutarda tahsil ediliyor. Fiyat değişse bile belirlenen tutar aynı kalıyor.

Yeni düzenlemeyle nispi verginin payı azaltılırken maktu verginin artırılması, vergi gelirlerini korurken fiyat hareketlerini daha öngörülebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Alkollü içeceklerde ÖTV güncellemesi Yİ-ÜFE'ye göre yapılacak. (Fotoğraf: A Haber)Alkollü içeceklerde ÖTV güncellemesi Yİ-ÜFE'ye göre yapılacak. (Fotoğraf: A Haber)

ALKOLLÜ İÇECEKLERDE GÜNCELLEME SÜRECEK

Vergi düzenlemesi yalnızca sigara ürünlerini kapsamıyor. Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda alkollü içeceklerde uygulanan ÖTV tutarları da 2026 yılının Temmuz-Aralık döneminde Yİ-ÜFE oranı doğrultusunda güncellenecek. Böylece alkol ürünlerinde mevcut güncelleme sistemi devam edecek.

Sigara fiyatlarının seyri şirketlerin kararlarıyla netleşecek. (Fotoğraf: A Haber)Sigara fiyatlarının seyri şirketlerin kararlarıyla netleşecek. (Fotoğraf: A Haber)

SİGARA FİYATLARI HEMEN ARTACAK MI?

Düzenlemenin ardından en çok merak edilen soru da bu oldu. Vergi yapısındaki değişiklik tek başına tüm sigara markalarında aynı oranda fiyat artışı anlamına gelmiyor. Nihai satış fiyatı; üretici maliyetleri, şirketlerin fiyat politikaları, dağıtım giderleri ve rekabet koşullarına göre belirlenecek. Bu nedenle her marka için tek bir zam oranından söz etmek mümkün değil.

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