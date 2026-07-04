Temmuz 2026 emekli promosyonları güncellendi: Hangi banka ne kadar veriyor?

Emekli maaşı zamlarının netleşmesiyle birlikte bankaların promosyon kampanyaları yeniden gündemin ilk sıralarına çıktı. Emekliler için hazırlanan kampanyalarda nakit promosyon tutarları maaşa göre değişirken, bazı bankalar kredi kartı, fatura talimatı ve mobil bankacılık şartlarıyla ek ödeme sağlıyor. Ziraat Bankası ise promosyonun yanında faizsiz kredi, ücretsiz para transferi ve Bankkart avantajlarını da kampanyasına dahil ediyor.

(Görsel: A Haber)

EMEKLİ PROMOSYONUNDA TEMMUZ HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

Bankalar, SGK emekli maaşını 3 yıl boyunca kendi bünyesinden alma taahhüdü veren müşterilere maaş aralığına göre nakit ödeme yapıyor. Promosyon tutarları bankaya göre değişiyor. Bazı bankalar yalnızca koşulsuz nakit ödeme sunarken, bazıları ek fatura talimatı, kredi kartı harcaması, mobil bankacılık kullanımı veya ek ürün koşullarıyla toplam tutarı artırıyor.