CANLI YAYIN

Temmuz 2026 emekli promosyonları güncellendi: Hangi banka ne kadar veriyor?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Temmuz 2026 emekli promosyonları güncellendi: Hangi banka ne kadar veriyor?

Enflasyon verileriyle memur ve emekli zammının kesinleşmesinin ardından emekliler banka promosyonlarını yeniden karşılaştırmaya başladı. Temmuz döneminde bazı bankalarda toplam ödeme 32 bin TL'ye ulaşırken, Ziraat Bankası ise promosyonun yanı sıra 40 bin TL faizsiz kredi, fatura iadesi ve ücretsiz HGS gibi ek avantajlar sunuyor.

Emekli maaşı zamlarının netleşmesiyle birlikte bankaların promosyon kampanyaları yeniden gündemin ilk sıralarına çıktı. Emekliler için hazırlanan kampanyalarda nakit promosyon tutarları maaşa göre değişirken, bazı bankalar kredi kartı, fatura talimatı ve mobil bankacılık şartlarıyla ek ödeme sağlıyor. Ziraat Bankası ise promosyonun yanında faizsiz kredi, ücretsiz para transferi ve Bankkart avantajlarını da kampanyasına dahil ediyor.

(Görsel: A Haber)(Görsel: A Haber)

EMEKLİ PROMOSYONUNDA TEMMUZ HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

Bankalar, SGK emekli maaşını 3 yıl boyunca kendi bünyesinden alma taahhüdü veren müşterilere maaş aralığına göre nakit ödeme yapıyor. Promosyon tutarları bankaya göre değişiyor. Bazı bankalar yalnızca koşulsuz nakit ödeme sunarken, bazıları ek fatura talimatı, kredi kartı harcaması, mobil bankacılık kullanımı veya ek ürün koşullarıyla toplam tutarı artırıyor.

Banka Koşulsuz Nakit Promosyon En Yüksek Toplam Tutar
ING 15.000 TL 32.000 TL
Yapı Kredi 15.000 TL 30.000 TL
DenizBank 12.000 TL 30.000 TL
Garanti BBVA 15.000 TL 25.000 TL
İş Bankası 15.000 TL 25.000 TL
QNB 20.000 TL 20.000 TL
Ziraat Bankası 12.000 TL 12.000 TL
VakıfBank 12.000 TL 12.000 TL
Halkbank 12.000 TL 12.000 TL

(Foto: A Haber)(Foto: A Haber)

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU VE EK AVANTAJLAR

Ziraat Bankası, SGK emekli maaşını bankadan alan müşterilerine maaş tutarına göre 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Banka, promosyonun yanı sıra emekli müşterilerine birçok ek avantaj da sunuyor.

İlk kez emekli olan veya maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan müşteriler, 40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi kullanabiliyor. Kredi başvurusu, ilk emekli maaşının banka hesabına aktarılmasının ardından yapılabiliyor ve bankanın kredi politikaları kapsamında değerlendiriliyor.

Bunun yanında emeklilere;

  • Avantajlı vadeli mevduat faiz oranları,
  • Otomatik fatura ödeme talimatlarında 12 ay boyunca toplam 6.000 TL'ye varan geri ödeme,
  • Ücretsiz HGS etiketi,
  • Kiralık kasa hizmetinde yüzde 25 indirim gibi ek imkanlar da sunuluyor.

Ziraat Bankası, mevcut emekli müşterilerine de çeşitli bankacılık avantajları sağlıyor. Dijital kanallar üzerinden yapılan havale, EFT ve FAST işlemleri ücretsiz gerçekleştirilebiliyor.

Bankkart kullanıcıları ise;

  • Market harcamalarında aylık 1.500 TL'ye kadar,
  • Sağlık harcamalarında aylık 1.500 TL'ye kadar,
  • Seçili sektörlerde 3.000 TL'ye kadar

olmak üzere aylık toplam 6.000 TL'ye varan Bankkart Lira kazanabiliyor.

Ayrıca emekliler yaklaşık 19 bin ATM'den maaşlarını ücretsiz çekebiliyor ve Ziraat Yıldız Müşteri programı kapsamında anlaşmalı markaların indirim ve kampanyalarından yararlanabiliyor.

Aylık Net Maaş Nakit Promosyon
0-9.999,99 TL 5.000 TL
10.000-14.999,99 TL 8.000 TL
15.000-19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

Ahaber

(Foto: A Haber)(Foto: A Haber)

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, 19 Eylül 2025-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında SGK emekli maaşını taşıyan müşterilere 30.000 TL'ye varan ödeme sunuyor.

Ek ödül için 60 gün içinde iki yeni fatura talimatı verilmesi, bireysel kredi kartıyla 1.000 TL harcama yapılması ve mobil bankacılık aktiflik şartının sağlanması gerekiyor. Mobil üzerinden müşteri olanlar için kampanya kodu alanına EMEKLIYEMUJDE yazılması şartı bulunuyor.

Aylık Net
Maaş Tutarı		 Maaş
Promosyon
Tutarı		 Fatura
Talimatı¹		 Kredi Kartı
Harcaması²		 Dijital
Aktiflik³		 Mobil
Üzerinden
Müşteri
Açılışı		 Toplam
Promosyon
0 - 9.999 TL 6.250 TL 2.000 TL 2.000 TL 2.000 TL 3.000 TL 15.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL 3.000 TL 3.000 TL 2.000 TL 3.000 TL 21.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL 4.000 TL 4.000 TL 2.000 TL 3.000 TL 25.500 TL
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL 5.000 TL 5.000 TL 2.000 TL 3.000 TL 30.000 TL

(Foto: A Haber)(Foto: A Haber)

İŞ BANKASI

İş Bankası, 1-31 Temmuz 2026 döneminde SGK emekli maaşını taşıyan, ilk maaş ödemesi için bankayı tercih eden veya mevcut taahhüdünü yenileyen müşterilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor.

İş Bankası'nda ek kampanyalarla toplam tutar 25.000 TL'ye çıkabiliyor. İlk kez iki otomatik fatura talimatı veren emekli maaş müşterilerine 1.000 TL MaxiPuan, ilk kez bireysel kredi kartı başvurusu yapan ve 31 Ağustos 2026'ya kadar toplam 9.000 TL harcama yapanlara 9.000 TL MaxiPuan sağlanıyor.

Aylık Net Maaş Tutarı Koşulsuz Nakit Promosyon 2 Yeni Fatura Talimatına MaxiPuan Yeni Kredi Kartı ile 9.000 TL ve Üzeri Harcamaya MaxiPuan Toplam Kazanım
0 TL - 9.999 TL 6.250 TL 1.000 TL 9.000 TL 16.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL 1.000 TL 9.000 TL 20.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL 1.000 TL 9.000 TL 22.500 TL
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL 1.000 TL 9.000 TL 25.000 TL

GARANTİ (Foto: A Haber)(Foto: A Haber)BBVA

Garanti BBVA, 1-31 Temmuz 2026 döneminde emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve 10.000 TL'ye varan bonus fırsatı sunuyor.

Toplam 25.000 TL'ye varan kampanya kapsamında; Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, Avans Hesap harcamasına 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesine 2.000 TL bonus veriliyor. Garanti BBVA Mobil ve internet üzerinden maaş hesabına bağlı havale ile belirli saatlerde EFT/FAST işlemleri ücretsiz yapılabiliyor.

(Foto: A Haber)(Foto: A Haber)

ING

ING, 29 Haziran-31 Temmuz 2026 döneminde emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 32.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.

ING'de ek tutarlar; otomatik fatura talimatı, Turuncu Hesap, ihtiyaç kredisi, banka kartı harcaması ve mobil müşteri açılışı gibi koşullarla artıyor. Vadesiz hesaba bağlı destek hesapla verilen fatura talimatlarında toplam 4.000 TL'ye kadar, Turuncu Hesap bakiyesiyle 3.500 TL, ihtiyaç kredisi koşuluyla 3.500 TL, banka kartı harcamasıyla 4.000 TL ve mobil müşteri açılışıyla 2.000 TL ek ödeme sağlanabiliyor.

Aylık Net Maaş Tutarı Koşulsuz Nakit Promosyon
0 TL - 9.999 TL 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL

(Foto: A Haber)(Foto: A Haber)

DENİZBANK

DenizBank, 11 Haziran-31 Temmuz 2026 döneminde yeni hesap açan ve 3 yıl maaş alma sözü veren emeklilere 30.000 TL'ye varan ödeme sunuyor.

Kredi kartı ek ödülü için kartın aktif kullanılması gerekiyor. Fatura talimatı ve ek ürün koşullarının 3 yıllık taahhüt süresi içinde bozulması halinde ödenen tutar kıstelyevm usulü geri alınabiliyor.

Maaş Tutarı Standart Promosyon Ek Ödül - KMH Ek Ödül - 2 Adet Fatura Ek Ödül - Kredi Kartı Aktiflik Toplam Promosyon
0 - 9.999 TL 5.000 TL 2.000 TL 5.000 TL 8.000 TL 20.000 TL
10.000 - 14.999 TL 8.000 TL 2.000 TL 6.000 TL 8.000 TL 24.000 TL
15.000 - 19.999 TL 10.000 TL 2.000 TL 7.000 TL 8.000 TL 27.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 2.000 TL 8.000 TL 8.000 TL 30.000 TL

(Foto: A Haber)(Foto: A Haber)

QNB

QNB, emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını QNB'den alma taahhüdü veren müşterilere 20.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.

Kampanya kapsamında emeklilere ayda iki kez yurt içi diğer banka ATM'lerinden ücretsiz para çekme, para yatırma veya bakiye sorgulama hakkı veriliyor. QNB Mobil ve internet şubeden hafta sonu ve resmi tatil günleri dışında 08:30-16:00 saatleri arasında TL havale ve EFT işlemleri ücretsiz yapılabiliyor. QNB Emekli Kredi Kartı'nda ilk yıl üyelik ücreti alınmıyor. Kartla market ve eczane harcamalarında yıllık toplam 3.000 TL'ye kadar iade fırsatı da sunuluyor.

(Foto: A Haber)(Foto: A Haber)

VAKIFBANK

VakıfBank, SGK emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere maaş tutarına göre değişen nakit promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemeleri peşin ve nakdi olarak gerçekleştirilirken, alınacak tutar emeklinin aylık maaş aralığına göre belirleniyor.

1 Aylık Emekli Maaşı Tutarı 3 Yıllık Nakit Promosyon
10.000 TL'nin altı 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

(Foto: A Haber)(Foto: A Haber)

HALKBANK

Başvurular Halkbank Mobil, İnternet Şube ve şubeler üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Birden fazla emekli maaşı alan müşterilerde promosyon hesaplaması maaşların toplamı üzerinden yapılırken, önceki dönemden kalan promosyon iade tutarları varsa sistem tarafından mahsup edilebiliyor. Ayrıca SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10 bin TL'nin altında olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon ödemesinden yararlanabiliyor.

Brüt Emekli Maaşı Tutarı Promosyon Tutarı
10.000 TL'nin altı* 5.000 TL*
10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

(Foto: A Haber)(Foto: A Haber)

EMEKLİ PROMOSYONU HAKKINDA 5 SORU 5 CEVAP

  • Emekli promosyonu almak için ne gerekiyor?

    Emekli promosyonu alabilmek için SGK emekli maaşının seçilen bankaya taşınması ve maaşın genellikle 3 yıl boyunca aynı bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekiyor. Promosyon tutarı, emeklinin aylık maaş aralığına göre belirleniyor.

  • Maaş başka bankaya taşınırsa promosyon geri alınır mı?

    Taahhüt süresi dolmadan emekli maaşı başka bankaya taşınırsa, bankanın ödediği promosyonun kalan süreye denk gelen bölümü geri istenebiliyor. Bu hesaplama genellikle kıstelyevm usulüyle yapılıyor.

  • Emekli maaşı taşıma başvurusu nereden yapılır?

    Emekli maaşı taşıma işlemleri bankaların mobil uygulamaları, internet şubeleri, çağrı merkezleri, şubeleri ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Yeni emekli olacak kişiler de emeklilik başvurusu sırasında maaş bankasını seçebiliyor.

  • Promosyon ödemesi ne zaman hesaba yatar?

    Promosyon ödemesi genellikle taahhüt verilmesinin ve ilk maaşın ilgili bankaya yatmasının ardından başlatılıyor. Mevcut emeklilerde ödeme süresi bankaya göre değişiyor; birçok kampanyada promosyonun birkaç iş günü içinde hesaba geçtiği belirtiliyor.

  • Ek promosyon almak için hangi şartlar aranıyor?

    Bazı bankalar standart nakit promosyonun yanında fatura talimatı, kredi kartı harcaması, mobil bankacılık kullanımı, dijital müşteri olma veya ek hesap açma gibi şartlarla ek ödeme sunuyor. Bu nedenle toplam tutar incelenirken yalnızca ana promosyon değil, ek ödeme koşulları da dikkate alınmalı.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın