Temmuz 2026 emekli promosyonları güncellendi: Hangi banka ne kadar veriyor?
Enflasyon verileriyle memur ve emekli zammının kesinleşmesinin ardından emekliler banka promosyonlarını yeniden karşılaştırmaya başladı. Temmuz döneminde bazı bankalarda toplam ödeme 32 bin TL'ye ulaşırken, Ziraat Bankası ise promosyonun yanı sıra 40 bin TL faizsiz kredi, fatura iadesi ve ücretsiz HGS gibi ek avantajlar sunuyor.
Emekli maaşı zamlarının netleşmesiyle birlikte bankaların promosyon kampanyaları yeniden gündemin ilk sıralarına çıktı. Emekliler için hazırlanan kampanyalarda nakit promosyon tutarları maaşa göre değişirken, bazı bankalar kredi kartı, fatura talimatı ve mobil bankacılık şartlarıyla ek ödeme sağlıyor. Ziraat Bankası ise promosyonun yanında faizsiz kredi, ücretsiz para transferi ve Bankkart avantajlarını da kampanyasına dahil ediyor.
EMEKLİ PROMOSYONUNDA TEMMUZ HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI
Bankalar, SGK emekli maaşını 3 yıl boyunca kendi bünyesinden alma taahhüdü veren müşterilere maaş aralığına göre nakit ödeme yapıyor. Promosyon tutarları bankaya göre değişiyor. Bazı bankalar yalnızca koşulsuz nakit ödeme sunarken, bazıları ek fatura talimatı, kredi kartı harcaması, mobil bankacılık kullanımı veya ek ürün koşullarıyla toplam tutarı artırıyor.
|Banka
|Koşulsuz Nakit Promosyon
|En Yüksek Toplam Tutar
|ING
|15.000 TL
|32.000 TL
|Yapı Kredi
|15.000 TL
|30.000 TL
|DenizBank
|12.000 TL
|30.000 TL
|Garanti BBVA
|15.000 TL
|25.000 TL
|İş Bankası
|15.000 TL
|25.000 TL
|QNB
|20.000 TL
|20.000 TL
|Ziraat Bankası
|12.000 TL
|12.000 TL
|VakıfBank
|12.000 TL
|12.000 TL
|Halkbank
|12.000 TL
|12.000 TL
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU VE EK AVANTAJLAR
Ziraat Bankası, SGK emekli maaşını bankadan alan müşterilerine maaş tutarına göre 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Banka, promosyonun yanı sıra emekli müşterilerine birçok ek avantaj da sunuyor.
İlk kez emekli olan veya maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan müşteriler, 40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi kullanabiliyor. Kredi başvurusu, ilk emekli maaşının banka hesabına aktarılmasının ardından yapılabiliyor ve bankanın kredi politikaları kapsamında değerlendiriliyor.
Bunun yanında emeklilere;
- Avantajlı vadeli mevduat faiz oranları,
- Otomatik fatura ödeme talimatlarında 12 ay boyunca toplam 6.000 TL'ye varan geri ödeme,
- Ücretsiz HGS etiketi,
- Kiralık kasa hizmetinde yüzde 25 indirim gibi ek imkanlar da sunuluyor.
Ziraat Bankası, mevcut emekli müşterilerine de çeşitli bankacılık avantajları sağlıyor. Dijital kanallar üzerinden yapılan havale, EFT ve FAST işlemleri ücretsiz gerçekleştirilebiliyor.
Bankkart kullanıcıları ise;
- Market harcamalarında aylık 1.500 TL'ye kadar,
- Sağlık harcamalarında aylık 1.500 TL'ye kadar,
- Seçili sektörlerde 3.000 TL'ye kadar
olmak üzere aylık toplam 6.000 TL'ye varan Bankkart Lira kazanabiliyor.
Ayrıca emekliler yaklaşık 19 bin ATM'den maaşlarını ücretsiz çekebiliyor ve Ziraat Yıldız Müşteri programı kapsamında anlaşmalı markaların indirim ve kampanyalarından yararlanabiliyor.
|Aylık Net Maaş
|Nakit Promosyon
|0-9.999,99 TL
|5.000 TL
|10.000-14.999,99 TL
|8.000 TL
|15.000-19.999,99 TL
|10.000 TL
|20.000 TL ve üzeri
|12.000 TL
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, 19 Eylül 2025-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında SGK emekli maaşını taşıyan müşterilere 30.000 TL'ye varan ödeme sunuyor.
Ek ödül için 60 gün içinde iki yeni fatura talimatı verilmesi, bireysel kredi kartıyla 1.000 TL harcama yapılması ve mobil bankacılık aktiflik şartının sağlanması gerekiyor. Mobil üzerinden müşteri olanlar için kampanya kodu alanına EMEKLIYEMUJDE yazılması şartı bulunuyor.
|Aylık Net
Maaş Tutarı
|Maaş
Promosyon
Tutarı
|Fatura
Talimatı¹
|Kredi Kartı
Harcaması²
|Dijital
Aktiflik³
|Mobil
Üzerinden
Müşteri
Açılışı
|Toplam
Promosyon
|0 - 9.999 TL
|6.250 TL
|2.000 TL
|2.000 TL
|2.000 TL
|3.000 TL
|15.250 TL
|10.000 TL - 14.999 TL
|10.000 TL
|3.000 TL
|3.000 TL
|2.000 TL
|3.000 TL
|21.000 TL
|15.000 TL - 19.999 TL
|12.500 TL
|4.000 TL
|4.000 TL
|2.000 TL
|3.000 TL
|25.500 TL
|20.000 TL ve üzeri
|15.000 TL
|5.000 TL
|5.000 TL
|2.000 TL
|3.000 TL
|30.000 TL