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Ekonomiye yıllık 30 milyar liralık katkı! Depozito uygulaması 1 Temmuz'da başlıyor | Her ambalaj için 1 lira kazanç

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

1 Temmuz'da Türkiye genelinde başlayacak Depozito Yönetim Sistemi ile vatandaşlar DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade ederek ürün başına 1 lira kazanacak. Geri dönüşümü artırması beklenen sistemin ekonomiye yıllık 30 milyar liralık katkı sağlanması hedefleniyor.

Ekonomiye yıllık 30 milyar liralık katkı! Depozito uygulaması 1 Temmuz'da başlıyor | Her ambalaj için 1 lira kazanç 1

Sıfır Atık Hareketi kapsamında başlatılan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması 1 Temmuz'da Türkiye genelinde başlıyor.

Ekonomiye yıllık 30 milyar liralık katkı! Depozito uygulaması 1 Temmuz'da başlıyor | Her ambalaj için 1 lira kazanç 2

ÜRÜN BAŞINA 1 LİRA TEŞVİK BEDELİ

Tüketiciler DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını telefonlarına yükleyecekleri DOA mobil uygulamasındaki kayıtlı iade noktalarına veya Depozito İade Makineleri'ne (DİM) teslim ederek her bir ürün için 1 lira teşvik bedeli alacak. Kullanıcılar DOA mobil uygulamasındaki dijital cüzdanlarda biriken tutarları istedikleri zaman banka hesaplarına transfer edebilecek, ATM'lerden nakit olarak çekebilecek veya alışverişlerinde kullanabilecek.

Ekonomiye yıllık 30 milyar liralık katkı! Depozito uygulaması 1 Temmuz'da başlıyor | Her ambalaj için 1 lira kazanç 3

Öte yandan 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde iade noktası olarak hizmet verecek market zincirleri, süpermarketler, bakkallar ve büfeler ile HOREKA (otel, restoran ve kafe) işletmeler iade edilen ve tüketilen içecek ambalajlarını biriktirerek seçecekleri saha operatörüne teslim edecek.

Ekonomiye yıllık 30 milyar liralık katkı! Depozito uygulaması 1 Temmuz'da başlıyor | Her ambalaj için 1 lira kazanç 4

EKONOMİYE YILLIK 30 MİLYAR LİRA KATKI

Uygulama ile ambalajların ekonomiye kazandırılması ve doğal kaynak kullanımının azaltılmasının hedeflendiğini belirten Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Nurullah Öztürk, "Üreticiden tüketiciye, iade noktalarından geri dönüşüm tesislerine kadar tüm süreç dijital olarak takip ediliyor. Böylece hem şeffaf hem de güvenilir bir yapı oluşturuyoruz. Sistemin Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar liralık katkı sağlamasını hedefliyoruz. Çevresel fayda ile ekonomik kazanımı aynı potada buluşturan güçlü bir model oluşturuyoruz" dedi.

Ekonomiye yıllık 30 milyar liralık katkı! Depozito uygulaması 1 Temmuz'da başlıyor | Her ambalaj için 1 lira kazanç 5

İTHALATTA YÜZDE 40 AZALMA BEKLENİYOR

DOA Sistemi'nin yaygınlaşmasıyla yaklaşık 37 bin ton sera gazı emisyonunun azaltılmasının, 1,3 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanmasının ve 3,6 milyon varil petrol kullanımının önlenmesinin öngörüldüğünü aktaran Öztürk, geri dönüşüm oranlarındaki artış sayesinde içecek ambalajı hammaddesi ithalatında da yüzde 35 ila 40 arasında azalma beklediklerini söyledi.

Ekonomiye yıllık 30 milyar liralık katkı! Depozito uygulaması 1 Temmuz'da başlıyor | Her ambalaj için 1 lira kazanç 6

HOREKA VE OPERATÖR AĞI GENİŞLİYOR

Öztürk, sistemin başarısında işletmelerin ve saha operasyonlarının kritik öneme sahip olduğunu aktararak otel, restoran ve kafelerden oluşan HOREKA sektörünün sisteme hızla dahil olduğunu kaydetti. Öztürk, bugün itibarıyla 853 HOREKA işletmesinin sisteme kayıtlı bulunduğunu ve manuel iade noktalarının sayısının 304'e ulaştığını söyledi.

Ekonomiye yıllık 30 milyar liralık katkı! Depozito uygulaması 1 Temmuz'da başlıyor | Her ambalaj için 1 lira kazanç 7

Şu anda faaliyetlerine onay verilen 23 operatör bulunduğunu ve yeni operatörlerin sisteme dahil edilmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Operatörerimiz toplama, taşıma ve doğrulama süreçlerini yürütüyor. Kurduğumuz dijital altyapı sayesinde iade noktalarındaki talepler anlık olarak takip ediliyor. Ambalajların sahadan zamanında alınması ve geri dönüşüm zincirine hızlı şekilde dahil edilmesi için gerekli kapasiteyi oluşturuyoruz."

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