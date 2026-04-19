Kredi kartı kullananlar dikkat: Limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK iddialara açıklık getirdi

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 14:20 Son Güncelleme: 19 Nisan 2026 14:48 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kredi kartı limitlerine yönelik düzenlemelerin askıya alındığı iddiaları üzerine BDDK'dan resmi açıklama geldi. Kurum, bankalarla yürütülen teknik ve idari çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Henüz alınmış yeni bir karar yok" mesajını verdi.

Son günlerde ekonomi çevrelerinde kredi kartı limit sınırlandırmalarının ertelendiği veya askıya alındığına dair iddialar dile getiriliyordu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yaptığı açıklamayla sürecin devam ettiğini bildirdi.

"TEKNİK VE İDARİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR" BDDK'dan yapılan açıklamada, kredi kartı limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesi kapsamında bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliğinin sürdüğü vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 29.01.2026 tarihli ve 11367 sayılı Kararı kapsamında, kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde; bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmalar devam etmektedir. Mevcut durum itibarıyla, söz konusu düzenlemelere ilişkin alınmış yeni bir karar bulunmamaktadır."

KREDİ KARTI LİMİTİNDE SINIRLANDIRMA HEDEFİ 30 Ocak 2026 tarihinde alınan kararlar kredi kartı limitlerinin kademeli olarak gelirin 4 katı ile sınırlandırılmasını öngörüyor. BDDK'nın güncel açıklaması bu hedefe yönelik çalışmaların sürdüğünü gösteriyor.

KART VE KREDİ HACMİNDE SON VERİLER (10 NİSAN) BDDK'nın paylaştığı son haftalık veriler bireysel borçlanmadaki artışın sürdüğünü gösteriyor: Gösterge Güncel Tutar Haftalık Fark Bireysel Kredi Kartı Alacakları 3 Trilyon 32 Milyar TL %0,7 Artış Tüketici Kredileri 3 Trilyon 172 Milyar TL +12,7 Milyar TL Taksitsiz Borçlanma 1 Trilyon 883 Milyar TL Yükselişte