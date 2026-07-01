SGK muayene katılım payları güncellendi: Hangi hastanede kaç TL ödenecek?
SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikle hekim ve diş hekimi muayenelerinde alınan katılım payları güncellendi. Birinci basamakta katılım payı alınmayacak; ikinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında 50 TL, eğitim-araştırma ve üçüncü basamak hastanelerde 90 TL, özel sağlık sunucularında 100 TL uygulanacak.
SGK'nın Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığı değişiklik yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenelerinde alınacak katılım payları sağlık kuruluşunun basamağına göre yeniden belirlendi. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayeneler ücretsiz olmaya devam ederken, devlet, üniversite ve özel hastanelerde ödenecek katılım payları güncellendi.
KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. 24 Mart 2013'te yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği"nin "Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı" başlıklı maddesinin birinci fıkrasında değişikliğe gidildi.
BİRİNCİ BASAMAKTA MUAYENE ÜCRETSİZ KALDI
Yeni düzenlemeye göre aile sağlığı merkezleri ve birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacak.
Buna karşılık, ikinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında yapılan ayakta muayeneler için 50 lira katılım payı tahsil edilecek.
HASTANELERDE YENİ KATILIM PAYLARI NE KADAR?
Resmi sağlık kuruluşlarında uygulanacak katılım payları sağlık hizmeti basamağına göre değişiklik gösteriyor. Buna göre;
- İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 50 TL,
- Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelerin semt polikliniklerinde 90 TL,
- Sağlık Bakanlığının üçüncü basamak olarak sınıflandırdığı hastanelerde ise 90 TL katılım payı uygulanacak.
ÜNİVERSİTE VE ÖZEL HASTANELERDE KATILIM PAYLARI GÜNCELLENDİ
Diş hekimliği fakültesi bulunan devlet üniversitesi hastaneleri ile tıp fakültesi bulunan devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 90 lira katılım payı uygulanacak.
Diş hekimliği veya tıp fakültesi bulunan vakıf üniversitesi hastanelerinde ise bu tutar 100 lira olacak. İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında da muayene katılım payı 100 lira olarak tahsil edilecek.