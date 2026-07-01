SGK muayene katılım payları güncellendi: Hangi hastanede kaç TL ödenecek?

SGK'nın Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığı değişiklik yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenelerinde alınacak katılım payları sağlık kuruluşunun basamağına göre yeniden belirlendi. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayeneler ücretsiz olmaya devam ederken, devlet, üniversite ve özel hastanelerde ödenecek katılım payları güncellendi.

Buna karşılık, ikinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında yapılan ayakta muayeneler için 50 lira katılım payı tahsil edilecek.

Yeni düzenlemeye göre aile sağlığı merkezleri ve birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacak.

Aile sağlığı merkezleri ve diğer birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayenelerden katılım payı alınmayacak. (Foto: A Haber)

İkinci ve üçüncü basamak devlet hastanelerinde uygulanacak muayene katılım payları sağlık kuruluşunun basamağına göre yeniden belirlendi. (Görsel: A Haber)

HASTANELERDE YENİ KATILIM PAYLARI NE KADAR?

Resmi sağlık kuruluşlarında uygulanacak katılım payları sağlık hizmeti basamağına göre değişiklik gösteriyor. Buna göre;

İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 50 TL ,

, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelerin semt polikliniklerinde 90 TL ,

, Sağlık Bakanlığının üçüncü basamak olarak sınıflandırdığı hastanelerde ise 90 TL katılım payı uygulanacak.

Devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile özel sağlık kuruluşlarında alınacak katılım payları 90 ile 100 lira arasında değişecek. (Foto: A Haber)

ÜNİVERSİTE VE ÖZEL HASTANELERDE KATILIM PAYLARI GÜNCELLENDİ

Diş hekimliği fakültesi bulunan devlet üniversitesi hastaneleri ile tıp fakültesi bulunan devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 90 lira katılım payı uygulanacak.

Diş hekimliği veya tıp fakültesi bulunan vakıf üniversitesi hastanelerinde ise bu tutar 100 lira olacak. İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında da muayene katılım payı 100 lira olarak tahsil edilecek.