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SGK muayene katılım payları güncellendi: Hangi hastanede kaç TL ödenecek?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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SGK muayene katılım payları güncellendi: Hangi hastanede kaç TL ödenecek?

SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikle hekim ve diş hekimi muayenelerinde alınan katılım payları güncellendi. Birinci basamakta katılım payı alınmayacak; ikinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında 50 TL, eğitim-araştırma ve üçüncü basamak hastanelerde 90 TL, özel sağlık sunucularında 100 TL uygulanacak.

SGK'nın Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığı değişiklik yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenelerinde alınacak katılım payları sağlık kuruluşunun basamağına göre yeniden belirlendi. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayeneler ücretsiz olmaya devam ederken, devlet, üniversite ve özel hastanelerde ödenecek katılım payları güncellendi.

SGK'nın yeni düzenlemesiyle ayakta tedavide uygulanacak hekim ve diş hekimi muayene katılım payları güncellendi. (Foto: A Haber)SGK'nın yeni düzenlemesiyle ayakta tedavide uygulanacak hekim ve diş hekimi muayene katılım payları güncellendi. (Foto: A Haber)

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. 24 Mart 2013'te yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği"nin "Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı" başlıklı maddesinin birinci fıkrasında değişikliğe gidildi.

Aile sağlığı merkezleri ve diğer birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayenelerden katılım payı alınmayacak. (Foto: A Haber)Aile sağlığı merkezleri ve diğer birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayenelerden katılım payı alınmayacak. (Foto: A Haber)

BİRİNCİ BASAMAKTA MUAYENE ÜCRETSİZ KALDI

Yeni düzenlemeye göre aile sağlığı merkezleri ve birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacak.

Buna karşılık, ikinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında yapılan ayakta muayeneler için 50 lira katılım payı tahsil edilecek.

İkinci ve üçüncü basamak devlet hastanelerinde uygulanacak muayene katılım payları sağlık kuruluşunun basamağına göre yeniden belirlendi. (Görsel: A Haber)İkinci ve üçüncü basamak devlet hastanelerinde uygulanacak muayene katılım payları sağlık kuruluşunun basamağına göre yeniden belirlendi. (Görsel: A Haber)

HASTANELERDE YENİ KATILIM PAYLARI NE KADAR?

Resmi sağlık kuruluşlarında uygulanacak katılım payları sağlık hizmeti basamağına göre değişiklik gösteriyor. Buna göre;

  • İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 50 TL,
  • Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelerin semt polikliniklerinde 90 TL,
  • Sağlık Bakanlığının üçüncü basamak olarak sınıflandırdığı hastanelerde ise 90 TL katılım payı uygulanacak.

Devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile özel sağlık kuruluşlarında alınacak katılım payları 90 ile 100 lira arasında değişecek. (Foto: A Haber)Devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile özel sağlık kuruluşlarında alınacak katılım payları 90 ile 100 lira arasında değişecek. (Foto: A Haber)

ÜNİVERSİTE VE ÖZEL HASTANELERDE KATILIM PAYLARI GÜNCELLENDİ

Diş hekimliği fakültesi bulunan devlet üniversitesi hastaneleri ile tıp fakültesi bulunan devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 90 lira katılım payı uygulanacak.

Diş hekimliği veya tıp fakültesi bulunan vakıf üniversitesi hastanelerinde ise bu tutar 100 lira olacak. İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında da muayene katılım payı 100 lira olarak tahsil edilecek.

Aile hekiminin sevkiyle üst basamak sağlık kuruluşuna başvuranlar muayene katılım payını indirimli ödeyecek. (Foto: A Haber)Aile hekiminin sevkiyle üst basamak sağlık kuruluşuna başvuranlar muayene katılım payını indirimli ödeyecek. (Foto: A Haber)

AİLE HEKİMİ SEVKİYLE MUAYENEDE YÜZDE 50 İNDİRİM UYGULANACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşmeli, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinin sevkiyle üst basamak sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşlar katılım payını indirimli ödeyecek. Bu kapsamda hekim ve diş hekimi muayenelerinde uygulanacak katılım payı yüzde 50 indirimli tahsil edilecek.

Aynı uzmanlık dalına 10 gün içinde yapılan tekrar başvurularında mevcut katılım payına 30 lira ilave edilecek. (Foto: A Haber)Aynı uzmanlık dalına 10 gün içinde yapılan tekrar başvurularında mevcut katılım payına 30 lira ilave edilecek. (Foto: A Haber)

10 GÜN İÇİNDE AYNI BRANŞA YENİDEN BAŞVURANA EK ÜCRET

Öte yandan, birinci basamak sağlık kuruluşları, SGK'nın belirlediği kronik hastalıklar ve acil durumlar dışında, 10 gün içinde aynı uzmanlık dalında farklı bir sağlık kuruluşuna yeniden başvuranlardan mevcut katılım payına ek olarak 30 TL daha tahsil edilecek.

Bu ilave tutar, SGK'dan gelir veya aylık alan kişiler ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için maaşlarından kesilecek. Diğer kişilerden ise eczaneler tarafından tahsil edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan SGK Sağlık Uygulama Tebliği değişikliği bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Sağlık hizmeti sunucusu Katılım payı
Birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları (Aile Sağlığı Merkezi vb.) Ücretsiz (0 TL)
İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucuları 50 TL
Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile semt poliklinikleri 90 TL
Sağlık Bakanlığına bağlı üçüncü basamak hastaneler 90 TL
Diş hekimliği fakültesi bulunan devlet üniversitesi hastaneleri 90 TL
Tıp fakültesi bulunan devlet üniversitesi sağlık uygulama ve araştırma merkezleri 90 TL
Diş hekimliği bulunan vakıf üniversitesi hastaneleri 100 TL
Tıp fakültesi bulunan vakıf üniversitesi sağlık uygulama ve araştırma merkezleri 100 TL
İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucuları 100 TL

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