Bakan Fidan Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü. Bu kapsamda görüşmede ABD ve İran arasındaki müzakerelerde gelinen nokta masaya yatırıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Dar telefonda görüştü.

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?
Görüşmede, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde gelinen nokta ele alınırken tarafların uzlaşmaya varması için Pakistan ve Türkiye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Fidandan Akdenizdeki Yunanistan-İsrail-GKRY tehlikesine sert tepkiFidandan Akdenizdeki Yunanistan-İsrail-GKRY tehlikesine sert tepki FİDAN'DAN AKDENİZ'DEKİ YUNANİSTAN-İSRAİL-GKRY TEHLİKESİNE SERT TEPKİ
Bakan Fidandan ABD-İrana İsrail UyarısıBakan Fidandan ABD-İrana İsrail Uyarısı BAKAN FİDAN'DAN ABD-İRAN'A "İSRAİL" UYARISI
Bakan Fidan Rutte ile görüştüBakan Fidan Rutte ile görüştü BAKAN FİDAN RUTTE İLE GÖRÜŞTÜ
