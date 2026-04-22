Bakan Fidan Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü. Bu kapsamda görüşmede ABD ve İran arasındaki müzakerelerde gelinen nokta masaya yatırıldı.
HANGİ KONULAR ELE ALINDI?
Görüşmede, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde gelinen nokta ele alınırken tarafların uzlaşmaya varması için Pakistan ve Türkiye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.