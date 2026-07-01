KGM duyurdu! Köprü ve otoyol geçiş ücretleri güncellendi

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerini yeniden düzenledi. 1 Temmuz 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni tarifeyle Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde otomobil geçiş ücreti 1170 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti ise 110 TL'ye yükseldi. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin tarifesinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.