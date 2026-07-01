KGM duyurdu! Köprü ve otoyol geçiş ücretleri güncellendi
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerini yeniden düzenledi. 1 Temmuz 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni tarifeyle Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde otomobil geçiş ücreti 1170 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti ise 110 TL'ye yükseldi. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin tarifesinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde yeni düzenlemeye gidildiğini duyurdu. KGM tarafından işletilen otoyollar ile Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında hizmet veren otoyol ve köprülerde yeni ücret tarifesi, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren uygulanmaya başlandı.
Yapılan açıklamada, güncellenen geçiş ücretlerinin KGM'nin resmi internet sitesi üzerinden de vatandaşların erişimine açıldığı belirtildi.
OSMANGAZİ VE ÇANAKKALE KÖPRÜSÜNDE YENİ TARİFE
Yeni düzenlemeyle birlikte otomobiller için Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 995 TL'den 1170 TL'ye yükseltildi. Aynı şekilde 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti de 995 TL'den 1170 TL'ye çıkarıldı.
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ 110 TL OLDU
İstanbul'un önemli ulaşım güzergâhlarından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de ücret tarifesi güncellendi. Buna göre otomobil geçiş ücreti 95 TL'den 110 TL'ye yükseldi.
ANKARA-NİĞDE OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ
Yeni tarifeyle birlikte Ankara-Niğde Otoyolu'nda otomobil geçiş ücreti de 740 TL'den 925 TL'ye çıkarıldı.
YENİ ÜCRETLER 1 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
KGM, yeni ücret tarifesinin 30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu. Güncel otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin tamamına Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
|Geçiş Noktası
|Eski Ücret
|Yeni Ücret
|Osmangazi Köprüsü
|995 TL
|1.170 TL
|Yavuz Sultan Selim Köprüsü
|95 TL
|110 TL
|1915 Çanakkale Köprüsü
|995 TL
|1.170 TL
|Ankara-Niğde Otoyolu
|740 TL
|925 TL