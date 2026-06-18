Sındırgı afet konutları hızla tamamlanıyor! Bakan Kurum: Yeni yuvaları çok yakında teslim edeceğiz
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçen yıl meydana gelen depremlerde evleri yıkılan vatandaşlar için yapımına başlanan 1.121'i konut toplam 1.180 bağımsız bölümün inşası tamamlanıyor. Bölgeden görüntüler paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Emine teyzemizin hayali, Adile teyzemizin hayallerinin de ötesi… 10 ay önce depremi yaşayan Sındırgı'da da çok şükür depremzede vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyoruz. Yeni yuvaları çok yakında teslim edeceğiz" mesajını verdi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçen yıl meydana gelen iki büyük depremin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmaları hızla sürüyor.
Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen ve her ikisi de 6,1 büyüklüğünde olan depremlerde ilçe merkezi ile birlikte Gölcük, Osmanlar, Kertil ve Alacaatlı köyleri hasar aldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla evleri yıkılan hak sahibi vatandaşlar için TOKİ koordinasyonunda depremden bir ay sonra inşa çalışmaları başlatıldı.
Çavdaroğlu Mahallesi, Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinin köylerinde 385 köy evi, 736 afet konutu, 36 iş yeri, 23 ahır olmak üzere toplam 1.180 bağımsız bölümün inşası hızla tamamlanıyor.
BAKAN KURUM: YENİ YUVALARI ÇOK YAKINDA TESLİM EDECEĞİZ
Sosyal medya hesabından bölgeye ilişkin görüntüler paylaşan Bakan Kurum, "Emine teyzemizin hayali, Adile teyzemizin hayallerinin de ötesi… 10 ay önce depremi yaşayan Sındırgı'da da çok şükür depremzede vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyoruz. Yeni yuvaları çok yakında teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"HAYALLERİMDEN BİLE DAHA GÜZEL OLMUŞ"
Görüntülerde yer alan hak sahibi Adile Ayyıldız, "Murat oğlum söz verdi. Hızlıca burayı yaptı, biz de hızlıca içine gireceğiz. Sağ salim kazasız belasız eve girdirmeye nasip etsin Allah'ım. Hayallerimden bile daha güzel olmuş. Zor zamanımızda bizi yalnız bırakmadılar. Çok büyük bir devletmiş ben burada gördüm" dedi.
Çalışmaların hızlı yapıldığını dile getiren Emine Parlak ise "Bakan sözünü tuttu, kısa zamanda yaptılar. Ben bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum. Allah devletimize, milletimize güç, kuvvet, sağlık, sıhhat versin. Beklediğimizden daha güzel, çok şükür. Buraya geldim evi beğendim. Bir iki aya kadar girilir evlere" diye konuştu.