Sındırgı afet konutları hızla tamamlanıyor! Bakan Kurum: Yeni yuvaları çok yakında teslim edeceğiz

Ali Aygün de "Allah devlete zeval vermesin, kolay değil bu işler. Sadece Sındırgı değil Türkiye'nin her tarafında deprem oluyor, 11 vilayet yıkıldı. Yine de yaptılar çok şükür. Cenab-ı Allah inşallah nasip eder gireriz" dedi.

Evlerin çok kullanışlı olduğunu vurgulayan Emine İleri, "Çok çabuk bitti. Allah bin kere razı olsun. Evler kullanışlı. İnşallah sağ salim evimize gireriz" temennisinde bulundu.