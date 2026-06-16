Rekabet Kurumu'ndan lastik devlerine 3.6 milyar TL ceza!

GLOBAL FİRMALARA MİLYARLARCA TL CEZA KESİLDİ

En yüksek ceza 1 milyar 19 milyon lira ile Brisa'ya verilirken onu 672 milyon lira ile Goodyear ve 397 milyon lira ile Continental izledi. Ayrıca, Hankook'a 361 milyon lira, Michelin'e 185 milyon lira, Pirelli'ye 292 milyon lira ve Prometeon'a da 206 milyon liralık cezalar uygulandı.