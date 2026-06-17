ABD'de görülen Halkbank davası 9 yıl sonra düştü | FETÖ kumpasının çöküşü
ABD Güney New York Bölge Mahkemesi, 17 Haziran 2026'da Halkbank hakkındaki ceza davasının düşürülmesini onayladı. Banka, KAP'a yaptığı açıklamada davanın "kesin ve nihai olarak kapandığını" duyurdu. Kararın ardından Halkbank hisseleri yaklaşık %8 yükseldi. Hukukun zaferi olarak yorumlanan kararla birlikte FETÖ'cülerin ABD'de kurduğu kumpas çöktü.
ABD'de görülen Halkbank davası 9 yıl sonra düştü. Karar sonrası davanın düşmesi ile birlikte Halkbank hisseleri %8 yükseldi.
Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı:
"CEZA DAVASI KESİN VE NİHAİ OLARAK KAPANDI"
"ABD Güney New York Bölge Mahkemesinde 17 Haziran 2026 Çarşamba günü (bugün) gerçekleşen duruşma neticesinde Mahkeme tarafından Bankamızın ABD'deki ceza davasının düşürülmesi onaylanmıştır. Böylece Bankamız hakkında ABD'de yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır.
"FAALİYETLERİMİZİ KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ"
Kararın Bankamıza, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz. Ülkemiz ekonomisine 88 yıldır hizmet sunan Bankamız, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecek olup hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız."
BAŞKAN ERDOĞAN: TARİHİN EN BÜYÜK TUZAKLARINDAN BİRİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Halkbank davası için "17-25 Aralık'ta ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika'da kurdular" demişti. Dava FETÖ'cülerin ABD mahkemelerine sunduğu sahte delillerle açılmıştı.
NE OLMUŞTU?
ABD'de açılan dava, 2010-2016 yılları arasında İran'ın petrol ve doğalgaz satışından elde ettiği gelirlerin ABD yaptırımları delinerek uluslararası finans sistemine sokulduğu iddiasına dayanıyordu. ABD'li savcılar, Türkiye'nin kamu bankalarından Halkbank'ın bu süreçte rol oynadığını ileri sürmüştü. Türkiye tarafı ise söz konusu işlemlerin Türkiye ile İran arasındaki ticari faaliyetlerin bir parçası olduğunu, ABD'nin Türkiye'deki işlemler üzerinde yargı yetkisi bulunmadığını ve ABD yaptırımlarının Birleşmiş Milletler yaptırımı olmadığını savunmuştu.