İslami özel sektörün geliştirilmesi için imzalar atıldı: 50 milyon dolarlık finansman sağlanacak

Türk Yatırım Fonu ile İslami Özel Sektörün Geliştirilmesi Kurumu (ICD), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İslami Ortak Finansman Çerçeve Anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında üye ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelere 50 milyon dolara kadar finansman sağlanabilecek.

Türk devletleri tarafından ortaklaşa kurulan ilk uluslararası finans kuruluşu Türk Yatırım Fonu (TYF), İslami Özel Sektörün Geliştirilmesi Kurumu (ICD) ile İslami Ortak Finansman Çerçeve Anlaşması imzaladı.

50 MİLYON DOLARA KADAR FİNANSMAN SAĞLANACAK

TYF'den yapılan açıklamaya göre anlaşma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2026 İslami Kalkınma Bankası Grubu Yıllık Toplantıları kapsamında imzalandı.

Anlaşmayla birlikte Türk Yatırım Fonu'na ortak üye devletlerdeki özel sektör finansmanına 50 milyon dolara kadar kaynak aktarabilecek bir İslami finans kanalı oluşturuldu.

İSLAMİ FİNANS ALANINDA İLK YAPILANDIRILMIŞ GİRİŞİM

Anlaşma, ICD ile birlikte finansman sağlayacak Yönetilen İslami Ortak Finansman Programı'nı (MICFP) devreye alıyor.

MICFP, Türk Yatırım Fonu'nun İslami finans alanındaki ilk yapılandırılmış girişimi olma özelliğini taşırken, Fon'a ICD'nin uzmanlığı ve bölgesel deneyiminden yararlanma imkanı sunuyor.

KOBİ'LERE DESTEK VERİLECEK

Finansman, yerel ortak kuruluşlar aracılığıyla Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan'daki küçük ve orta büyüklükteki işletmelere kullandırılacak.

Düzenleme kapsamında ICD, finansman süreçlerini yapılandıracak ve yönetecek. Ayrıca her bir finansman imkanı için sermaye katkısı sağlayarak iki kurum arasındaki uyumu destekleyecek.

TÜRK DÜNYASINDA FİNANSAL ENTEGRASYON HEDEFİ

Çerçeve anlaşmanın Türk Yatırım Fonu'nun üye ülkelerde İslami finansın gelişmesine katkı sağlaması ve Türk dünyasında finansal bağlantıları güçlendirmesi hedefleniyor.

"HIZLI VE GÜVENİLİR BİR KANAL SUNUYOR"

Fon Genel Direktörü Ramil Babayev, anlaşmanın önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bu ortaklık, kendi kurumsal kapasitemizi geliştirmeye devam ederken, üye ülkelerimizde özel sektörü desteklemek için bize hızlı ve güvenilir bir kanal sunuyor" ifadelerini kullandı.

Anlaşmayla ICD, operasyonel faaliyetlerine bu yıl başlayan Türk Yatırım Fonu ile kurumsal çerçeve ortaklığı kuran ilk çok taraflı kalkınma kuruluşu oldu.

İş birliğinin özel sektörün geliştirilmesi, ticaretin kolaylaştırılması, finansal entegrasyon ve Türk dünyasında İslami finans ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.