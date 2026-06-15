Sanayi üretiminde 8 ayın zirvesi! Bakan Şimşek: Türkiye'yi küresel üretim merkezi haline getireceğiz

Türk ekonomisinin lokomotiflerinden sanayi sektörü küresel belirsizliklere ve jeopolitik risklere rağmen güçlü performansını sürdürdü. Sanayi üretim endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 6 artarak son 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. TÜİK'in açıkladığı son verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" mesajını verdi.

Türkiye ekonomisinin üretim gücünü ortaya koyan sanayi üretim endeksi nisanda son 8 ayın en yüksek artışını kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretim endeksi nisanda aylık bazda yüzde 3,7, yıllık bazda ise yüzde 6 yükseldi. Böylece yıllık artış oranı Ağustos 2025'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Sanayi üretimindeki yükselişte imalat sanayisinin etkisi öne çıktı. İmalat sanayisinin toplam sanayi üretim endeksindeki değişime katkısı 6,1 puan olarak gerçekleşti. BAKAN ŞİMŞEK'TEN ÜRETİM MESAJI Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sanayi üretimindeki yükselişe dikkat çekti. Küresel ekonomide artan belirsizliklere ve zorlu dış koşullara rağmen sanayi üretiminin nisanda yıllık yüzde 6 arttığını belirten Şimşek, ocak-nisan dönemindeki yıllık artışın ise yüzde 1,3 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Sermaye malı üretiminin aynı dönemde yıllık yüzde 8,2 arttığını vurgulayan Şimşek, orta-yüksek teknolojili üretimde yüzde 7,1, yüksek teknolojili üretimde ise yüzde 14,6'lık artış yaşandığını kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz (Foto: AA) Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yüksek katma değerli yatırım ve üretimi teşvik eden politikalarımızla Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." "BÜYÜME RAKAMLARINA POZİTİF YANSIYACAK" İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener ise küresel piyasalardaki savaş riskleri ve ticaret tarifelerine rağmen elde edilen artışın stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Özellikle yüksek teknoloji kaynaklı sanayi üretimindeki yükselişe dikkat çeken Şener, yüksek teknolojili üretimin aylık ve yıllık bazda istikrarlı şekilde artmasının gelecek dönem için olumlu sinyaller verdiğini söyledi. Şener, "Nisanda toplam sanayi üretimindeki yıllık artışın yarısından fazlası orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretimden kaynaklandı. Sermaye malları üretimindeki güçlü artış da yatırımların sürdüğünü gösteriyor. Bu ivmenin ikinci çeyrek büyüme rakamlarına doğrudan pozitif yansımasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.