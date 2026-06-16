Babalar Günü uyarısı! İşte mağduriyet yaşamamak için dikkat etmeniz gerekenler

Pazar günü kutlanacak Babalar Günü perakende sektörünü hareketlendirdi. E-ticarette ve mağazalarda 100 milyarlık hacim bekleniyor. Uzmanlar yoğun kampanya dönemlerinde mağduriyet yaşamamak için vatandaşları uyardı.

21 Haziran Pazar günü kutlanacak olan Babalar Günü için çarşı pazarda hareketlilik başladı. Bu özel günde babalarına uzun yıllar boyunca hafızasından silinmeyecek ve günlük hayatında severek kullanabileceği bir hediye almak isteyenler alışverişe koştu. Mağazaların yanı sıra online satış kanalları da yoğun kampanyaları devreye aldı.

Sabah Gazetesi'nden Feride Cem'in haberine göre, saatten cep telefonuna, kravat-kol düğmesinden gömleğe, cüzdandan parfüme kadar pek çok marka babalarını mutlu etmek isteyenlere geniş seçenek sunuyor. Babalar Günü'nde e-ticaret hacminin 50 milyar liraya yaklaşması bekleniyor. Esnaf ve mağaza alışverişleriyle babalar günü harcamalarının toplam 100 milyar TL'yi bulması bekleniyor.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Babalar Günü'nün perakende sektörü açısından önemli bir hareketlilik oluşturduğunu belirterek, "Markalarımızın hazırladığı kampanyalar, taksit ve ödeme kolaylıkları ile geniş ürün seçenekleri, tüketicilere bütçelerine uygun alternatifler sunuyor. Tüketiciler, bu dönemlerde ihtiyaca ve ilgi alanlarına uygun, aynı zamanda kalıcı değer taşıyan ürünlere yöneliyor. Giyim, ayakkabı, saat, parfüm, teknoloji ürünleri, spor ekipmanları ve kişisel bakım kategorileri en fazla ilgi gören ürün grupları arasında yer alıyor" dedi. Son dönemde hediye tercihlerinde anlam ve fayda unsurlarının öne çıktığını gördüklerini belirten Öncel, "Tüketici özel günlerde artık yalnızca ürün değil, deneyim ve duygu satın alıyor. Babalarının günlük yaşamını kolaylaştıran, kullanım değeri yüksek ve uzun ömürlü hediyeler tercih ediliyor" diye konuştu.

E-TİCARETTEN 50 MİLYAR



Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, Babalar Günü'nde e-ticaret hacminin 40-50 milyar TL'yi bulabileceğini belirterek, "Son iki haftada sipariş adetlerinde ve satış hacminde belirgin bir ivme gözlemliyoruz. Spor ve outdoor kategorisinde yüzde 70'e, elektronik kategorisinde ise yüzde 40'a varan artış var" dedi. Çevikoğlu, haziranda Babalar Günü'nün hediye alışverişi hareketliliğine okulların kapanması, yaz sezonunun başlaması ve tatil hazırlıkları da eklenince e-ticarette çok yönlü bir talep artışı yaşandığını, toplam e-ticaret hacminin yaklaşık 450 milyar lira seviyelerine ulaşabileceğini söyledi.

HANGİ HEDİYELER ÖNE ÇIKIYOR?



E-ticarette Babalar Günü için yapılan alışverişlerde elektronik, giyim, aksesuar ve kişisel bakım kategorilerinde artış gözlemlenirken, son dönemde kişiselleştirilmiş hediyelere de talep artıyor. Babalar Günü için vatandaşlar en çok akıllı saat, tıraş makinesi, kablosuz kulaklık, gömlek, tişört, ayakkabı, güneş gözlüğü, cüzdan, parfüm gibi ürünleri tercih ediyor.

ALIŞVERİŞ YAPACAKLAR DİKKAT



Uzmanlar da yoğun kampanya dönemlerinde mağduriyet yaşamamak adına vatandaşları uyarıyor.



* Alışveriş yapacağınız e-ticaret sitelerinde "Güven Damgası" bulunmasına dikkat edin.

* Sosyal medyadaki yanıltıcı indirim linklerine karşı site adres çubuğunu (URL) mutlaka kontrol edin.

* Kart bilgilerinizi korumak adına SSL sertifikalı siteleri ve mutlaka 3D Secure (mesajla onaylama) yöntemini tercih edin.

* Kargo ve teslimat yoğunluklarından etkilenmemek için siparişlerinizi son günlere bırakmayın.