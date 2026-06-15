Doğum günü pastası kana bulandı! Silahlı saldırıya uğradı

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan silahlı saldırı dehşete neden oldu. İddiaya göre bir pastaneden doğum günü pastası satın alarak ayrılan şahıs yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.