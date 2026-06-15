TOKİ'den 64 ilde açık satış kampanyası! 20 bin konut kurasız satılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan 'Açık Satış Kampanyası'nda satışlar 15 Haziran Pazartesi günü başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün başlayan TOKİ Açık Satış Kampanyası'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum mesajında "Vatandaşımızın konuta erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirdiğimiz yeni kampanyaya başvurular bugün başlıyor. 64 şehrimizde 20 bin TOKİ konutunu, uygun ödeme koşulları ile kurasız satışa sunuyoruz. Ev sahibi olacak ailelerimize yeni yuvaları şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



TOKİ tarafından 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyası için satış sürecini Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütecek. Bu bankalara giden vatandaşlar, 'başvuru önceliğine' göre, yani ilk başvuranın avantajlı olacağı şekilde, beğendikleri bütçelerine uygun konutun satın alma işlemlerini tamamlayacak. Satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek.