New York'ta kiralar 5 bin dolara dayandı! Manastırda oda tutmak için aylarca sıra bekliyorlar

ABD'nin en pahalı şehirlerinden New York'ta yükselen kiralar, genç çalışanlar ve öğrencileri alternatif çözümlere yöneltti. Aylık kiraların 5 bin dolara kadar çıktığı kentte uygun fiyatlı oda bulabilmek isteyenler, rahibelerin yönettiği manastır ve dini konutlarda kalabilmek için aylarca sıra bekliyor.

ABD'nin en pahalı şehirlerinden biri olan New York'ta kira fiyatlarındaki artış alternatif barınma modellerini gündeme getirdi. Pandemi öncesine göre ortalama kira bedellerinin yaklaşık yüzde 20 yükseldiği kentte, özellikle genç çalışanlar ve öğrenciler uygun fiyatlı konut bulmakta zorlanıyor.

Yükselen maliyetler nedeniyle bazı New Yorklular rahibelerin yönettiği manastır ve dini konutlarda yaşamayı tercih ediyor.

5 BİN DOLARLIK KİRALARA ALTERNATİF ARANIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre New York'a yeni taşınan birçok kişi için kısa süreli kiralık dairelerin aylık maliyeti 5 bin dolara kadar çıkabiliyor. Buna karşılık bazı dini konutlarda oda kiraları 800 ila 1.650 dolar arasında değişiyor.

Üstelik birçok tesiste kahvaltı, akşam yemeği, internet hizmeti ve çeşitli ortak kullanım alanları da bu ücretlere dahil ediliyor.

KURALLARI DA VAR

Dini konutlarda yaşamın bazı kuralları da bulunuyor. Bazı tesislerde gece sokağa çıkma saatleri uygulanırken, alkol kullanımı ve ziyaretçi kabulü konusunda çeşitli sınırlamalar getiriliyor.

AYLARCA SIRA BEKLİYORLAR

New York'taki uygun fiyatlı dini konutların sayısı yıllar içinde azalırken talep ise hızla artıyor. Birçok tesis için aylar süren bekleme listeleri oluşmuş durumda. Uzmanlar, yaşanan durumun kentteki daha geniş çaplı konut krizinin bir yansıması olduğuna dikkat çekiyor.

Yüksek kira fiyatları, sınırlı konut arzı ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle alternatif barınma modellerine olan ilgi her geçen gün artıyor.