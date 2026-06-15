Son 4 ayın en düşük seviyesi! Türkiye'nin kredi risk primi savaş öncesine döndü
ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından piyasalarda risk iştahı artarken, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 223 baz puana gerileyerek 23 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Uzmanlar, risk primindeki düşüşün Türkiye'ye yönelik yatırımcı algısındaki iyileşmeye işaret ettiğini belirtiyor.
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından 223 baz puana inerek 23 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Küresel piyasalarda yakından takip edilen risk göstergelerinden biri olan CDS'teki düşüşte ABD ile İran arasında varılan anlaşmaya dair gelişmeler etkili oldu.
ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanması planlanıyor. Taslak anlaşmada Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir geçiş ücreti olmaksızın derhal yeniden açılması ve deniz taşımacılığı hacminin 30 gün içinde savaş öncesi seviyelere çıkarılması öngörülüyor.
Anlaşma kapsamında İran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünde bulunması ve zenginleştirilmiş uranyum stokuna yönelik endişeleri gidermesi bekleniyor.
KREDİ RİSK PRİMİ (CDS) NEDİR?
Finansal piyasalarda önemli bir gösterge olan kredi risk primi (CDS), bir ülkenin veya kurumun borcunu geri ödeyememe riskini ölçen kriterlerden biri olarak öne çıkıyor.
Yatırımcılar, belirli bir borcun ödenmeme riskine karşı sigorta niteliği taşıyan bu primi dikkate alarak yatırım kararlarını şekillendiriyor.
CDS priminin yükselmesi ilgili ülke veya kurumun kredi riskinin arttığına işaret ederken, düşmesi ise risk algısının azaldığını gösteriyor.
Bu değer ekonomik istikrar, siyasi gelişmeler ve küresel piyasa koşulları gibi birçok faktörden etkileniyor. Yatırımcılar açısından önemli bir risk göstergesi olarak kabul edilen CDS, finansal karar alma süreçlerinde kritik rol oynuyor.