Son 4 ayın en düşük seviyesi! Türkiye'nin kredi risk primi savaş öncesine döndü

ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanması planlanıyor. Taslak anlaşmada Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir geçiş ücreti olmaksızın derhal yeniden açılması ve deniz taşımacılığı hacminin 30 gün içinde savaş öncesi seviyelere çıkarılması öngörülüyor.

Küresel piyasalarda yakından takip edilen risk göstergelerinden biri olan CDS'teki düşüşte ABD ile İran arasında varılan anlaşmaya dair gelişmeler etkili oldu.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından 223 baz puana inerek 23 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 225 baz puana inerek 26 Şubat'tan itibaren en düşük seviyesine geriledi.

KREDİ RİSK PRİMİ (CDS) NEDİR?

Finansal piyasalarda önemli bir gösterge olan kredi risk primi (CDS), bir ülkenin veya kurumun borcunu geri ödeyememe riskini ölçen kriterlerden biri olarak öne çıkıyor.

Yatırımcılar, belirli bir borcun ödenmeme riskine karşı sigorta niteliği taşıyan bu primi dikkate alarak yatırım kararlarını şekillendiriyor.

CDS priminin yükselmesi ilgili ülke veya kurumun kredi riskinin arttığına işaret ederken, düşmesi ise risk algısının azaldığını gösteriyor.

Bu değer ekonomik istikrar, siyasi gelişmeler ve küresel piyasa koşulları gibi birçok faktörden etkileniyor. Yatırımcılar açısından önemli bir risk göstergesi olarak kabul edilen CDS, finansal karar alma süreçlerinde kritik rol oynuyor.