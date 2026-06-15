Yetkisiz satışa milyonlarca liralık ceza! Bakanlık ikinci el araçlar için devreye girdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, oluşturduğu hacimle ülke ekonomisindeki önemi her geçen gün artan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesine yönelik çalışmalara aralıksız devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu alanda bakanlık tarafından düzenli inceleme ve denetim gerçekleştirildiğine dikkat çekilerek, yönetmelikle kural altına alındığı halde yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Bakanlık, bu yıl yetkisiz şekilde ikinci el araç ticareti yaptığı belirlenen kişi ve işletmelere 108 milyon lirayı aşkın idari para cezası uygulandığını açıkladı

2026'DA CEZA TUTARI 108 MİLYON LİRAYI AŞTI

Yönetmelik kapsamında son dönemde yapılan incelemeler neticesinde yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunduğu tespit edilen her bir gerçek ve tüzel kişi için 400 bin 680 lira ila 1 milyon 402 bin 380 lira arasında değişen tutarlarda olmak üzere 176 gerçek ve tüzel kişi hakkında 102 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: