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İngiliz basınından savunma sanayisi itirafı: "Ankara küresel dengeleri yeniden şekillendiriyor"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesi, savunma sanayisinde dikkat çekmeye devam ediyor. İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'nin savunma ihracatındaki yükselişini analiz ederek, Ankara'nın küresel güvenlik alanındaki artan etkisini mercek altına aldı. 2021 yılından bu yana savunma ihracatını üç kattan fazla artırarak 10 milyar dolara ulaştıran Türkiye, önümüzdeki iki yıl içerisinde bu rakamı iki katına çıkarmayı hedefliyor. Savunma sanayisinde önemli bir büyüme ivmesi yakalayan Türkiye, küresel pazardaki konumunu daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.

İngiliz basınından savunma sanayisi itirafı: "Ankara küresel dengeleri yeniden şekillendiriyor" 1

SAVUNMADA TAM BAĞIMSIZLIK: 40 ÜLKEYE TÜRK DAMGASI

Bir dönem yabancı silah üreticilerine olan bağımlılığını tamamen kıran Türkiye, bugün yaklaşık 40 ülkeye savunma ürünü ihraç eden küresel bir güç haline geldi.

İngiliz basınından savunma sanayisi itirafı: "Ankara küresel dengeleri yeniden şekillendiriyor" 2

Devlet yatırımlarının yirmi yılı aşkın süredir kararlılıkla devam etmesiyle Türk savunma ürünleri; maliyet etkinliği, hızlı teslimat ve yüksek adaptasyon yeteneği sayesinde Körfez ülkelerinden Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyada bir numaralı tercih oldu.

İngiliz basınından savunma sanayisi itirafı: "Ankara küresel dengeleri yeniden şekillendiriyor" 3

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası güvenlik politikalarını yeniden gözden geçiren Avrupa ülkeleri, Türkiye'yi yalnızca stratejik bir müttefik değil, aynı zamanda vazgeçilmez bir savunma sanayi ortağı olarak görmeye başladı.

İngiliz basınından savunma sanayisi itirafı: "Ankara küresel dengeleri yeniden şekillendiriyor" 4

DÜNYA İHA PAZARININ YÜZDE 65'İ TÜRKİYE'NİN ELİNDE

Türkiye, özellikle insansız hava araçları (İHA) alanında küresel ölçekte rakipsiz bir konuma yükseldi. Reuters'ın analizine göre dünya genelinde kullanılan silahlı İHA'ların yaklaşık yüzde 65'ini Türkiye tedarik ediyor.

İngiliz basınından savunma sanayisi itirafı: "Ankara küresel dengeleri yeniden şekillendiriyor" 5

Sadece gökyüzünde değil, denizlerde ve karada da yerli ve milli projelerle gövde gösterisi yapan Ankara; fırkateynler, uçak gemileri, hava savunma sistemleri ve zırhlı araçlarla küresel pazarda dominasyonunu ilan etti.

İngiliz basınından savunma sanayisi itirafı: "Ankara küresel dengeleri yeniden şekillendiriyor" 6

Endonezya'nın daha geliştirme aşamasındaki 48 adet Türk savaş uçağını satın alma kararı, Türk mühendisliğine duyulan küresel güvenin en net göstergesi oldu.

İngiliz basınından savunma sanayisi itirafı: "Ankara küresel dengeleri yeniden şekillendiriyor" 7

İHRACATTA HEDEF İKİ KATINA ÇIKARMAK

Milli teknoloji hamlesinin getirdiği bu ekonomik zafer, rakamlara da yansıdı. Türk savunma ihracatı son üç yılda rekor kırarak toplam ihracatın yüzde 3,7'sini oluşturur hale geldi.

İngiliz basınından savunma sanayisi itirafı: "Ankara küresel dengeleri yeniden şekillendiriyor" 8

Savunma Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin savunma ihracatını iki yıl içinde iki katına çıkarma hedefini, "Bu gelirler borç yükünün azaltılmasına ve yeni stratejik savunma projelerinin finansmanına büyük katkı sağlayacaktır" sözleriyle aktardı.

İngiliz basınından savunma sanayisi itirafı: "Ankara küresel dengeleri yeniden şekillendiriyor" 9

Hudson Enstitüsü'nde görev yapan kıdemli bir araştırmacı ise Türkiye'nin başarısını, "Türkiye, özellikle insansız hava araçları başta olmak üzere gelişmiş savunma sistemlerinin ihracatında büyük bir atılım gerçekleştirdi" ifadeleriyle değerlendirdi.

İngiliz basınından savunma sanayisi itirafı: "Ankara küresel dengeleri yeniden şekillendiriyor" 10

NATO ZİRVESİNDE ANA GÜNDEM TÜRK SAVUNMA SİSTEMLERİ

Ankara, önümüzdeki Temmuz ayında gerçekleştirilecek NATO zirvesinde savunma sanayisinin gücünü bir kez daha dünyaya ilan edecek.

İngiliz basınından savunma sanayisi itirafı: "Ankara küresel dengeleri yeniden şekillendiriyor" 11

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirve kapsamında düzenlenecek savunma sanayi forumunun, ittifak tarihindeki en kapsamlı forum olacağını vurguladı

İngiliz basınından savunma sanayisi itirafı: "Ankara küresel dengeleri yeniden şekillendiriyor" 12

Küresel askeri harcamaların 2,9 trilyon dolara ulaştığı ve bu artışın büyük kısmının Avrupa kaynaklı olduğu bir dönemde Türkiye; İHA'ları, mühimmatları ve ileri teknoloji sistemleriyle dünyanın en güvenilir limanı olduğunu kanıtladı.

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