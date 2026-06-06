İngiliz basınından savunma sanayisi itirafı: "Ankara küresel dengeleri yeniden şekillendiriyor"

Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesi, savunma sanayisinde dikkat çekmeye devam ediyor. İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'nin savunma ihracatındaki yükselişini analiz ederek, Ankara'nın küresel güvenlik alanındaki artan etkisini mercek altına aldı. 2021 yılından bu yana savunma ihracatını üç kattan fazla artırarak 10 milyar dolara ulaştıran Türkiye, önümüzdeki iki yıl içerisinde bu rakamı iki katına çıkarmayı hedefliyor. Savunma sanayisinde önemli bir büyüme ivmesi yakalayan Türkiye, küresel pazardaki konumunu daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.

SAVUNMADA TAM BAĞIMSIZLIK: 40 ÜLKEYE TÜRK DAMGASI Bir dönem yabancı silah üreticilerine olan bağımlılığını tamamen kıran Türkiye, bugün yaklaşık 40 ülkeye savunma ürünü ihraç eden küresel bir güç haline geldi.

Devlet yatırımlarının yirmi yılı aşkın süredir kararlılıkla devam etmesiyle Türk savunma ürünleri; maliyet etkinliği, hızlı teslimat ve yüksek adaptasyon yeteneği sayesinde Körfez ülkelerinden Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyada bir numaralı tercih oldu.

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası güvenlik politikalarını yeniden gözden geçiren Avrupa ülkeleri, Türkiye'yi yalnızca stratejik bir müttefik değil, aynı zamanda vazgeçilmez bir savunma sanayi ortağı olarak görmeye başladı.

DÜNYA İHA PAZARININ YÜZDE 65'İ TÜRKİYE'NİN ELİNDE Türkiye, özellikle insansız hava araçları (İHA) alanında küresel ölçekte rakipsiz bir konuma yükseldi. Reuters'ın analizine göre dünya genelinde kullanılan silahlı İHA'ların yaklaşık yüzde 65'ini Türkiye tedarik ediyor.