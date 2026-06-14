Sosyal medyada ev satanlara ceza geliyor! Ticaret Bakanlığı devrede

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada yayımlanan sahte konut ve araç ilanlarına karşı denetimlerini artırdı. Taşınmaz ve taşıt ilanlarında EİDS üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması zorunlu hale getirildi. Bu kurallara aykırı ilanların Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta yayımlanması nedeniyle, platformların sahibi META Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.'ye toplam 5 milyon TL idari para cezası kesildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, EİDS üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması tüm taşınmaz ve taşıt ilanları için zorunlu hale geldi. İnternet ortamında faaliyet gösteren ilan platformları EİDS sistemine entegre edilirken, bu platformlarda yayınlanan ilanlarda kimlik ve yetki doğrulamalarının zorunlu şekilde yapılması gerekiyor.

5 MİLYON TL CEZA



Söz konusu düzenleme Instagram, Facebook ve WhatsApp da dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsarken, bu platformlarda yer alan tüm taşınmaz ve taşıt ilanları Ticaret Bakanlığı'nca takip ediliyor ve EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde yayınlanan ilanlar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor. Bu çerçevede Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta EİDS'ye aykırı şekilde yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanları için söz konusu platformları işleten META Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketine toplam 5 Milyon TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, emlak/galeri işletmelerinin de idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için bu platformlarda yalnızca EİDS doğrulaması yapılmış ilanlarının linkini paylaşmaları, bunun haricinde ilan mahiyetinde herhangi bir paylaşım yapmamaları gerektiği ifade edildi. Açıklamada, "Öte yandan vatandaşlarımızın da gerçekte var olmayan taşınmaz/taşıtın pazarlanması, taşınmaz/taşıtın yetkili kişiler dışındaki kişilerce pazarlanması, kapora dolandırıcılığı gibi çeşitli dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşmaması ve mağduriyetler yaşamaması adına sosyal medya ve sosyal iletişim uygulamalarında yer alan doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemeleri gerekmektedir" denildi.