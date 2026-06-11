Piyasalar faiz kararını bekliyor! Uzmanların tahmini belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor. Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 32,61 olarak gerçekleşirken, birçok uluslararası kurum politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı, bugün gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından açıklanacak. Piyasalarda karar öncesi farklı beklentiler öne çıkarken, bazı ekonomistler politika faizinin mevcut seviyede korunacağını öngörüyor.
MAYIS AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu, verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1,71 artarken, yıllık bazda ise 32,61 oranına yükseldi. TÜFE'deki değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti.
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan mayıs ayında gerçekleştirdiği enflasyon raporu sunumunda yılsonu enflasyon beklentilerine yönelik şunları kaydetti:
"Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında, enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 26; 2027 yıl sonunda ise yüzde 15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.".
UZMANLAR SABİT KALACAĞINI İFADE EDİYOR
Öte yandan pek çok finans kurumu Merkez Bankası faiz kararı için tahminlerini tek tek sıraladı. Buna göre, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citi sıkı para politikasının devam edeceğini ve 11 Haziran toplatışında faizlerin sabit kalacağını ifade ettiler.
FAİZ ARTIRIMI İDDİASI
JPMorgan ile Capital Economics TCMB'den 300 baz puanlık faiz artırımı yapabileceği yönünde görüş bildirdi.
Ayrıca, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin etkisini değerlendiren Garanti BBVA Research TCMB'nin politika faizini 3 puan tahmin etti.