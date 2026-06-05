Karadeniz'e hızlı tren çıkarması: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşüyor! Çorum ilk kez demiryoluna bağlanıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin kuzeyine yapılacak ilk yüksek standartlı demiryolu projesi olan Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’ndaki son gelişmeleri paylaştı. Delice-Çorum etabında genel ilerlemenin yüzde 25’i aştığını belirten Bakan Uraloğlu, hattın Karadeniz’e uzanacak devam bölümleri için de ihalelerin tamamlandığını duyurdu. Dev proje tamamlandığında Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saate inecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nda devam eden çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.
Kırıkkale-Çorum-Samsun Hattı'nın Ankara merkezli düşünüldüğünde Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçeceğini dile getiren Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Delice'den başlayarak Çorum, Merzifon'u da geçip Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice - Çorum kesimini; 3 bin personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışarak hayata geçiriyoruz. Bugün itibarıyla, bu etabımızdaki genel ilerlememiz yüzde 25'i aştı. Kazı çalışmalarında 28,11 milyon metreküp kazı yaparak yüzde 88.92 gerçekleşme sağladık. 8 tünelde toplam 9 bin 507 metrede yaklaşık yüzde 31.22 ilerleme sağladık. 31 köprüden 14'ünde yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aç-kapa yapılarında, alt ve üst geçitler ile menfezlerde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."
Bakan Uraloğlu, 200 kilometre hıza uygun şekilde planlanan bu hat tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacağını dile getirerek "Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakika olacak." açıklamasında bulundu.