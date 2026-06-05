



"ÇORUM-MERZİFON VE MERZİFON-HAVZA KESİMLERİNİN İHALESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"



Uraloğlu, Samsun'a kadar uzanacak hat için çok önemli bir aşamayı daha geride bıraktıklarını kaydederek "Çorum'dan sonra hattın devamında Havza'ya kadar uzanan güzergahta 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ve 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin de ihalesini gerçekleştirdik. Yer tesliminin ardından şantiye kurulumunu yaparak burada da çalışmalara başlayacağız ve hızlı treni Karadeniz'e bir adım daha yaklaştıracağız." dedi.





ANKARA-SAMSUN ARASI 2,5 SAATE DÜŞECEK



Uraloğlu, Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin de tamamlanmasıyla; Ankara-Samsun arası seyahat süresinin hızlı tren ile 2,5 saate düşeceğini ve yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacağını belirtti.