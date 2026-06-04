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Genç nüfusta dikkat çeken gerileme: 2026 Nisan ayı işsizlik rakamları belli oldu

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Genç nüfusta dikkat çeken gerileme: 2026 Nisan ayı işsizlik rakamları belli oldu

TÜİK'in açıkladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, işsizlik oranı nisan ayında yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5 bin kişi azalırken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 14,5'e geriledi. İstihdam ve işgücüne katılım oranlarında ise düşüş kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı nisan ayına yönelik Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı nisan ayında bir önceki aya göre 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Nisan 2024 - Nisan 2026 (Kaynak: TÜİK)Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Nisan 2024 - Nisan 2026 (Kaynak: TÜİK)

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,1'E GERİLEDİ

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı nisan ayında bir önceki aya göre 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,6 puanlık düşüşle yüzde 48,1 seviyesine geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,4, kadınlarda ise yüzde 31,2 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, işsizlik oranı nisan ayında yüzde 8,2 olarak gerçekleştiTÜİK'in açıkladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, işsizlik oranı nisan ayında yüzde 8,2 olarak gerçekleşti

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI DÜŞTÜ

İşgücü, nisan ayında bir önceki aya göre 361 bin kişi azalarak 35 milyon 34 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı ise 0,6 puanlık düşüşle yüzde 52,4 olarak hesaplandı. İşgücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 70,2, kadınlarda ise yüzde 35 olarak kaydedildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, Nisan 2024 - Nisan 2026 (Kaynak: TÜİK)Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, Nisan 2024 - Nisan 2026 (Kaynak: TÜİK)

GENÇ İŞSİZLİĞİNDE GERİLEME

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 14,5'e düştü. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12, kadınlarda ise yüzde 19,4 olarak tahmin edildi.

İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5 bin kişi azalırken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 14,5'e gerilediİşsiz sayısı bir önceki aya göre 5 bin kişi azalırken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 14,5'e geriledi

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ARTTI

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi nisan ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 42,1 saate yükseldi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Nisan 2026 (Kaynak: TÜİK)Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Nisan 2026 (Kaynak: TÜİK)

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 30,1'E GERİLEDİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı nisan ayında bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 30,1 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 olarak hesaplanırken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,5 olarak tahmin edildi.

TÜİK verilerine göre, nisan ayında işsiz sayısında sınırlı bir düşüş yaşanırken, genç işsizliğinde gerileme dikkat çekti. Buna karşın istihdam ve işgücüne katılım oranlarında düşüş kaydedildi.

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