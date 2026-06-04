Genç nüfusta dikkat çeken gerileme: 2026 Nisan ayı işsizlik rakamları belli oldu
TÜİK'in açıkladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, işsizlik oranı nisan ayında yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5 bin kişi azalırken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 14,5'e geriledi. İstihdam ve işgücüne katılım oranlarında ise düşüş kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı nisan ayına yönelik Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı nisan ayında bir önceki aya göre 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11 olarak tahmin edildi.
İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,1'E GERİLEDİ
İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı nisan ayında bir önceki aya göre 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,6 puanlık düşüşle yüzde 48,1 seviyesine geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,4, kadınlarda ise yüzde 31,2 olarak gerçekleşti.
İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI DÜŞTÜ
İşgücü, nisan ayında bir önceki aya göre 361 bin kişi azalarak 35 milyon 34 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı ise 0,6 puanlık düşüşle yüzde 52,4 olarak hesaplandı. İşgücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 70,2, kadınlarda ise yüzde 35 olarak kaydedildi.