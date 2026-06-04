Genç nüfusta dikkat çeken gerileme: 2026 Nisan ayı işsizlik rakamları belli oldu

TÜİK'in açıkladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, işsizlik oranı nisan ayında yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5 bin kişi azalırken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 14,5'e geriledi. İstihdam ve işgücüne katılım oranlarında ise düşüş kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı nisan ayına yönelik Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı nisan ayında bir önceki aya göre 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Nisan 2024 - Nisan 2026 (Kaynak: TÜİK) İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,1'E GERİLEDİ İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı nisan ayında bir önceki aya göre 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,6 puanlık düşüşle yüzde 48,1 seviyesine geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,4, kadınlarda ise yüzde 31,2 olarak gerçekleşti.