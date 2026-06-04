Mayıs ihracatı 22,5 milyar dolar oldu: Günlük satışta tüm zamanların rekoru kırıldı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalışla 22 milyar 504 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bayram ve takvim etkisine dikkat çeken Bolat, 22 Mayıs'ta 2,4 milyar dolarla günlük ihracatta tüm zamanların rekorunun kırıldığını duyurdu. Dış ticaret açığı ise son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.
Buna göre mayıs ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalışla 22 milyar 504 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Bakan Bolat, ihracattaki gerilemede bayram ve takvim etkisinin belirleyici olduğunu ifade etti.
22 MAYIS'TA GÜNLÜK İHRACAT REKORU KIRILDI
Bolat, 22 Mayıs tarihinde 2,4 milyar dolar ile günlük ihracatta tüm zamanların en yüksek değerine ulaşıldığını açıkladı.
DIŞ TİCARET AÇIĞI SON 9 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE
Bakan Bolat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Mayıs ayında dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 azalışla 5,6 milyar dolara gerileyerek son 9 ayın en düşük düzeyinde gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı da artış göstermiş ve geçen yılın aynı ayına göre 1,2 puan artışla yüzde 80,1'e yükselerek son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır."