20 milyon dolarlık yatırım için imzalar atıldı: Üniversiteden petrol çıkarılacak

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yer alan Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan petrol rezervi için kollar sıvandı. Dicle Üniversitesi (DÜ) yönetimi ile PETAR Doğal Gaz ve Petrol Araştırma AŞ arasında 10 yıllık işletme sözleşmesi imzalandı. Toplam 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek proje kapsamında, kampüsün 45 bin metrekarelik sahasında iki lokasyonda ilk etapta petrol için 6 sondaj kuyusu açılacak.

Dicle Üniversitesi’nde bulunan petrol rezervi sonrasında 20 milyon dolarlık yatırım için ilk imzalar atıldı (Foto: AA)

"İLK ETAPTA ŞAŞIRDIK"

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, projeye dair şunları söyledi:

Üniversitemizde petrol bulunduğu haberleri bize ilk etapta geldiğinde şaşırdık. Diyarbakır petrol bölgesi ve üniversitemiz Türkiye'nin en büyük 2'nci arazisine sahip bir üniversite olduğu için bunu bir doğal sonuç olarak kabul ettik. Bu elbette sevindirici bir gelişmeydi.

Eronat, iki lokasyonda 3'er kuyu olmak üzere toplam 6 kuyunun açılacağını belirterek, rezerve göre kuyu sayısının artabileceğini işaret etti.

"EKİMDE ÇIKARTILMASI HEDEFLENMEKTE"

Eronat, şunları söyledi:

On yıllık bir anlaşma yaptık. Günlük yaklaşık 150 varil bir petrol arzı söz konusu olacak. Bu ise yılda 32 bin 350 varile kadar çıkıyor ve ümit ederim daha da üst seviyelere kadar çıkacaktır. Ekim ayı içerisinde petrolün gün yüzüne çıkartılması hedeflenmekte.

YILDA 32 MİLYON LİRA BİR GELİR HEDEFİ

Eronat, PETAR Doğal Gaz ve Petrol Araştırma AŞ ile yaptıkları sözleşme ile üniversiteye yüzde 3 bir pay verilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Eronat "Yaklaşık 20 milyon dolarlık bir yatırım söz konusudur. Bunun ciddi bir istihdama sebebiyet vermesini beklemekteyiz. Üniversitemize bugünkü değerlerle yılda yaklaşık 32 milyon lira bir gelir sağlayacağı düşünülmektedir. Bu gelirin petrolün rezervine göre artmasını temenni etmekteyiz" diye konuştu.