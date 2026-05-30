Brent petrolde tarihi düşüş: Son 6 yılın en büyük aylık kaybını yaşadı
Brent petrol fiyatları mayıs ayında yüzde 19'dan fazla gerileyerek Mart 2020'deki pandemi döneminden bu yana en kötü aylık performansını kaydetti. Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle açılabileceği beklentileri fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.
ABD tipi ham petrol (WTI) de aynı dönemde yaklaşık yüzde 17 gerileyerek son bir yılın en zayıf aylık performansını sergiledi.
Petrol fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile olası bir anlaşmaya dair nihai kararını Beyaz Saray'da vereceğini açıklamasının ardından düşüşünü sürdürdü. Brent petrol fiyatı yüzde 1,77 kayıpla 92,05 dolar seviyelerine kadar geriledi.
ABD-İRAN ANLAŞMASI BEKLENTİSİ FİYATLARI BASKILIYOR
Piyasalarda ABD ile İran'ın ateşkesi uzatacak ve İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakereleri başlatacak 60 günlük bir mutabakat üzerinde çalıştığı yönündeki haberler petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.
Ancak söz konusu anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump tarafından henüz onaylanmadığı belirtiliyor.
Trump'ın İran'dan nükleer silah geliştirmeme taahhüdü vermesini, Hürmüz Boğazı'nı tüm gemilere ücretsiz ve kesintisiz şekilde açmasını ve boğazdaki mayınların temizlenmesini talep ettiği ifade ediliyor. Bu şartların bir kısmının daha önce Tahran yönetimi tarafından kabul edilmediği biliniyor.
HÜRMÜZ BOĞAZI FİYATLARIN YÖNÜNÜ BELİRLİYOR
Analistler Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle açılmasının küresel petrol arzını artırabileceğini ve bunun da fiyatlar üzerinde ilave düşüş baskısı meydana getirebileceği belirtiyor.
Enerji analisti Rory Johnston'a göre ABD ile İran arasında kalıcı bir ateşkes sağlanması enerji piyasaları açısından petrol fiyatlarını aşağı çekecek bir senaryo oluşturabilir.
Küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanacak gelişmelerin önümüzdeki dönemde de piyasaların odağında kalması bekleniyor. Anlaşmaya yönelik belirsizlik sürse de yatırımcıların olası bir uzlaşmanın etkilerini şimdiden fiyatlamaya başladığı değerlendiriliyor.