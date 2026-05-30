Brent petrolde tarihi düşüş: Son 6 yılın en büyük aylık kaybını yaşadı

Petrol fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile olası bir anlaşmaya dair nihai kararını Beyaz Saray'da vereceğini açıklamasının ardından düşüşünü sürdürdü. Brent petrol fiyatı yüzde 1,77 kayıpla 92,05 dolar seviyelerine kadar geriledi.

ABD tipi ham petrol (WTI) de aynı dönemde yaklaşık yüzde 17 gerileyerek son bir yılın en zayıf aylık performansını sergiledi.

Brent petrol fiyatları mayıs ayında yüzde 19'dan fazla değer kaybederek Mart 2020'deki pandemi döneminden bu yana en kötü aylık performansını kaydetti.

ABD-İRAN ANLAŞMASI BEKLENTİSİ FİYATLARI BASKILIYOR

Piyasalarda ABD ile İran'ın ateşkesi uzatacak ve İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakereleri başlatacak 60 günlük bir mutabakat üzerinde çalıştığı yönündeki haberler petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Ancak söz konusu anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump tarafından henüz onaylanmadığı belirtiliyor.

Trump'ın İran'dan nükleer silah geliştirmeme taahhüdü vermesini, Hürmüz Boğazı'nı tüm gemilere ücretsiz ve kesintisiz şekilde açmasını ve boğazdaki mayınların temizlenmesini talep ettiği ifade ediliyor. Bu şartların bir kısmının daha önce Tahran yönetimi tarafından kabul edilmediği biliniyor.