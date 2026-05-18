Milli enerji hamlesine Berat Albayrak imzası! Üst üste yatırımlar sonuç verdi: Gazlaştırma kapasitesinde 5 kat artış

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Berat Albayrak tarafından duyurulan Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde, hem doğal gaz altyapısında hem de enerji üretim kapasitesinde dikkat çekici bir dönüşüm süreci yaşandı. Türkiye, daha önce dışa bağımlı olduğu arama ve sondaj faaliyetlerinde kendi imkanlarını devreye alarak önemli bir kırılma gerçekleştirdi. Sıfırdan oluşturulan enerji filosu sayesinde Mavi Vatan'da Türk mühendisleri, yerli ekipmanlar ve milli gemilerle arama ile üretim faaliyetleri yürütülmeye başlandı.

Türkiye, son on yılda enerji alanında attığı kararlı adımlarla yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke olmanın ötesine geçerek, bölgesel enerji denkleminde söz sahibi olma hedefini güçlü yatırımlarla destekledi.

BÖLGESEL ENERJİ MERKEZİ

Öte yandan doğal gaz depolama, LNG terminalleri ve iletim hatlarına yapılan yatırımlar, Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirirken ülkeyi bölgesel bir enerji merkezi haline getirme hedefinde de önemli bir aşamaya taşıdı. Atılan bu adımlar, Ankara'nın Avrupa ile Asya arasındaki enerji trafiğinde stratejik konumunu daha da pekiştirdi.

"ENERJİDE MERKEZ ÜLKE" HEDEFİ MASADA" Küresel enerji dengelerini sarsan Hürmüz krizi ve bölgesel gerilimlerin gölgesinde, dünya doğal kaynaklarının geleceği Turkuvaz Medya Grubu'nun sponsorluğunda İstanbul'da masaya yatırılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ev sahipliğinde, 22 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak olan 2'nci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin (İNRES 2026) açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor. Avrupa, Asya ve Afrika'dan önemli isimleri buluşturacak bu zirvede ana gündem "enerji güvenliği" olacak.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK DÖRDÜNCÜ GAZ PAZARI

Türkiye, doğal gaz altyapısında son yıllarda yaptığı yatırımlarla hem arz güvenliğini güçlendirdi hem de enerji merkezi olma hedefinde önemli bir aşama kaydetti. Yıllık 60 milyar metreküplük tüketimiyle Avrupa'nın en büyük 4'üncü doğal gaz pazarı konumunda bulunan Türkiye, boru gazı ve LNG alanındaki kapasitesini dikkat çekici ölçüde artırdı.

KAPASİTE 495 MİLYON METREKÜP

2002 yılında yaklaşık 90 milyon metreküp olan günlük doğal gaz giriş kapasitesi, bugün itibarıyla yaklaşık 495 milyon metreküpe yükseldi. Böylece Türkiye, enerji arzında daha güçlü ve esnek bir altyapıya kavuştu.