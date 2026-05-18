Milli enerji hamlesine Berat Albayrak imzası! Üst üste yatırımlar sonuç verdi: Gazlaştırma kapasitesinde 5 kat artış
Karadeniz ve Orta Doğu’da süren savaşlar, Türkiye’nin “istikrar adası” konumunu daha da kritik hale getirirken, Ankara’nın jeopolitik ağırlığını da artırdı. Bölgesel güç olma hedefini yalnızca diplomatik hamlelerle değil, stratejik enerji yatırımlarıyla da destekleyen Türkiye, son yıllarda attığı adımlarla enerji denkleminde yeni bir sayfa açtı. Berat Albayrak döneminde temelleri atılan Milli Enerji ve Maden Politikası’nın sonuçları sahada net biçimde görülmeye başladı. 2016’dan itibaren gerçekleştirilen yatırımlarla Türkiye’nin gazlaştırma kapasitesi yaklaşık 5 kat büyütülürken, enerji arz güvenliğinde de önemli bir eşik aşıldı.
Türkiye, son on yılda enerji alanında attığı kararlı adımlarla yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke olmanın ötesine geçerek, bölgesel enerji denkleminde söz sahibi olma hedefini güçlü yatırımlarla destekledi.
BERAT ALBAYRAK İMZASIYLA KAPASİTEDE CİDDİ ARTIŞ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Berat Albayrak tarafından duyurulan Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde, hem doğal gaz altyapısında hem de enerji üretim kapasitesinde dikkat çekici bir dönüşüm süreci yaşandı. Türkiye, daha önce dışa bağımlı olduğu arama ve sondaj faaliyetlerinde kendi imkanlarını devreye alarak önemli bir kırılma gerçekleştirdi. Sıfırdan oluşturulan enerji filosu sayesinde Mavi Vatan'da Türk mühendisleri, yerli ekipmanlar ve milli gemilerle arama ile üretim faaliyetleri yürütülmeye başlandı.
BÖLGESEL ENERJİ MERKEZİ
Öte yandan doğal gaz depolama, LNG terminalleri ve iletim hatlarına yapılan yatırımlar, Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirirken ülkeyi bölgesel bir enerji merkezi haline getirme hedefinde de önemli bir aşamaya taşıdı. Atılan bu adımlar, Ankara'nın Avrupa ile Asya arasındaki enerji trafiğinde stratejik konumunu daha da pekiştirdi.
"ENERJİDE MERKEZ ÜLKE" HEDEFİ MASADA"
Küresel enerji dengelerini sarsan Hürmüz krizi ve bölgesel gerilimlerin gölgesinde, dünya doğal kaynaklarının geleceği Turkuvaz Medya Grubu'nun sponsorluğunda İstanbul'da masaya yatırılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ev sahipliğinde, 22 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak olan 2'nci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin (İNRES 2026) açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor. Avrupa, Asya ve Afrika'dan önemli isimleri buluşturacak bu zirvede ana gündem "enerji güvenliği" olacak.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK DÖRDÜNCÜ GAZ PAZARI
Türkiye, doğal gaz altyapısında son yıllarda yaptığı yatırımlarla hem arz güvenliğini güçlendirdi hem de enerji merkezi olma hedefinde önemli bir aşama kaydetti. Yıllık 60 milyar metreküplük tüketimiyle Avrupa'nın en büyük 4'üncü doğal gaz pazarı konumunda bulunan Türkiye, boru gazı ve LNG alanındaki kapasitesini dikkat çekici ölçüde artırdı.
KAPASİTE 495 MİLYON METREKÜP
2002 yılında yaklaşık 90 milyon metreküp olan günlük doğal gaz giriş kapasitesi, bugün itibarıyla yaklaşık 495 milyon metreküpe yükseldi. Böylece Türkiye, enerji arzında daha güçlü ve esnek bir altyapıya kavuştu.
ARZ 5 BORU HATTI ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞİYOR
Türkiye, doğal gaz tedarikinde kaynak ve güzergâh çeşitliliğini artırmayı sürdürüyor. Hâlihazırda 6 kıta, 39 ülke ve 50'den fazla şirketten boru gazı ve LNG tedariki sağlanıyor. Uzmanlar, hem kaynakta hem güzergâhta hem de tedarik formunda yürütülen çeşitlendirme stratejisinin özellikle küresel enerji krizlerinde önemli avantaj sağladığını belirtiyor.
Türkiye'ye doğal gaz arzı; Rusya'dan iki, Azerbaycan'dan iki ve İran'dan bir olmak üzere toplam 5 boru hattı üzerinden gerçekleştiriliyor.
Öte yandan doğal gazda merkez ülke olma hedefi doğrultusunda LNG ve FSRU yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'de 2 LNG terminali ve 3 FSRU olmak üzere toplam 5 LNG giriş noktası bulunuyor. Dörtyol FSRU, Saros FSRU ve Marmaraereğlisi LNG Terminali BOTAŞ tarafından işletilirken, özel sektör de bir FSRU ve bir LNG terminaliyle sisteme katkı sağlıyor.
LNG GAZLAŞTIRMA KAPASİTESİ 5 KAT ARTTI
Türkiye'nin ilk milli FSRU gemisi Ertuğrul Gazi de günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Dörtyol FSRU Tesisleri'nde görev yapıyor.
2016 yılından bu yana gerçekleştirilen yatırımlarla Türkiye'nin LNG gazlaştırma kapasitesi yaklaşık 5 kat artarak günlük 161 milyon metreküpe ulaştı. Yeni yatırımlarla bu kapasitenin 200 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor.
ÇOK SAYIDA YER ALTI DEPOLAMA TESİSİ
Bu kapsamda Hatay'daki Dörtyol FSRU Tesisleri'nin yanına yeni bir tesis inşa edilerek kapasitenin günlük 28 milyon metreküp daha artırılması planlanıyor. Ayrıca Akdeniz'de Gazipaşa-Anamur hattında yeni bir FSRU tesisi kurulması için çalışmalar yürütülüyor.
Türkiye doğal gaz depolama altyapısında da önemli yatırımlara imza attı. Silivri'de 4,6 milyar metreküp, Tuz Gölü'nde ise 1,7 milyar metreküp kapasiteye sahip yer altı depolama tesisleriyle toplam depolama kapasitesi 6,3 milyar metreküpe ulaştı.
Yetkililer, 2028 yılına kadar yapılacak yeni yatırımlarla Türkiye'nin tükettiği doğal gazın en az yüzde 20'sini depolayabilecek seviyeye ulaşacağını ifade ediyor.