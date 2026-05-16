Türkiye'nin enerji arama faaliyetlerinde kullanılacak olan Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, geçtiğimiz yıl filoya dahil edilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Aralık 2025 tarihinde yaptığı açıklamada yeni sondaj gemisinin isminin "Yıldırım" olduğunu duyurmuştu.

16 Mayıs 2026 Cumartesi günü Karadeniz'e açılan geminin, Türkali-16 Kuyusunda alt tamamlama faaliyetleri yürütmesi planlanıyor. Enerji ve üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen Türkiye, Yıldırım'ın da devreye girmesiyle Karadeniz'deki sondaj gücünü genişletti.

Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi olan Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk operasyonu için Filyos Limanı'ndan ayrıldı.

MERSİN'DEN FİLYOS'A UZANAN HAZIRLIK SÜRECİ

Mersin Taşucu Limanı'nda teknik hazırlıkları tamamlanan gemi, 21 Ocak'ta Karadeniz'de görev yapmak üzere Filyos Limanı'na hareket etti. Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçen Yıldırım, 27 Ocak'ta Filyos'a ulaştı.

Boğaz geçişleri nedeniyle daha önce sökülen bin 10 ton ağırlığındaki sondaj kulesinin üst bölümü, geminin limana yanaşmasının ardından yeniden monte edildi. Montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından sondaj, gemi ve sualtı sistemlerine ilişkin test süreçleri yürütüldü.