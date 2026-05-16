Karadeniz’de yeni güç! Yıldırım göreve başladı! Türkali-16 kuyusunda operasyon
Türkiye’nin enerji filosuna katılan Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, Karadeniz’deki ilk görevi için Filyos Limanı’ndan ayrıldı. Türkali-16 Kuyusunda alt tamamlama faaliyetleri yürütecek geminin 20 Mayıs’ta operasyona başlaması planlanıyor. Yıldırım’ın göreve başlamasıyla Karadeniz’de aktif görev yapan derin deniz sondaj gemisi sayısı 5’e yükseldi.
YILDIRIM KARADENİZ'DE İLK GÖREVİNE BAŞLADI
16 Mayıs 2026 Cumartesi günü Karadeniz'e açılan geminin, Türkali-16 Kuyusunda alt tamamlama faaliyetleri yürütmesi planlanıyor. Enerji ve üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen Türkiye, Yıldırım'ın da devreye girmesiyle Karadeniz'deki sondaj gücünü genişletti.
Türkiye'nin enerji arama faaliyetlerinde kullanılacak olan Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, geçtiğimiz yıl filoya dahil edilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Aralık 2025 tarihinde yaptığı açıklamada yeni sondaj gemisinin isminin "Yıldırım" olduğunu duyurmuştu.
MERSİN'DEN FİLYOS'A UZANAN HAZIRLIK SÜRECİ
Mersin Taşucu Limanı'nda teknik hazırlıkları tamamlanan gemi, 21 Ocak'ta Karadeniz'de görev yapmak üzere Filyos Limanı'na hareket etti. Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçen Yıldırım, 27 Ocak'ta Filyos'a ulaştı.
Boğaz geçişleri nedeniyle daha önce sökülen bin 10 ton ağırlığındaki sondaj kulesinin üst bölümü, geminin limana yanaşmasının ardından yeniden monte edildi. Montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından sondaj, gemi ve sualtı sistemlerine ilişkin test süreçleri yürütüldü.
TÜM TESTLER TAMAMLANDI
Yetkililer tarafından yürütülen teknik kontrollerin ardından Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi operasyonlara hazır hale getirildi. Tüm testleri başarıyla tamamlayan gemi, ilk görevi için Karadeniz'e açıldı.
20 Mayıs'ta Türkali-16 Kuyusunda operasyona başlayacak olan gemi, burada kuyuya ilişkin alt tamamlama faaliyetleri gerçekleştirecek. Alt tamamlama işlemleri, doğal gaz üretim süreçlerinde kuyuların üretime hazırlanması açısından kritik aşamalar arasında yer alıyor.