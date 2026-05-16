Karadeniz’de yeni güç! Yıldırım göreve başladı! Türkali-16 kuyusunda operasyon

Türkiye’nin enerji filosuna katılan Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, Karadeniz’deki ilk görevi için Filyos Limanı’ndan ayrıldı. Türkali-16 Kuyusunda alt tamamlama faaliyetleri yürütecek geminin 20 Mayıs’ta operasyona başlaması planlanıyor. Yıldırım’ın göreve başlamasıyla Karadeniz’de aktif görev yapan derin deniz sondaj gemisi sayısı 5’e yükseldi.

YILDIRIM KARADENİZ'DE İLK GÖREVİNE BAŞLADI

16 Mayıs 2026 Cumartesi günü Karadeniz'e açılan geminin, Türkali-16 Kuyusunda alt tamamlama faaliyetleri yürütmesi planlanıyor. Enerji ve üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen Türkiye, Yıldırım'ın da devreye girmesiyle Karadeniz'deki sondaj gücünü genişletti.

Türkiye'nin enerji arama faaliyetlerinde kullanılacak olan Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, geçtiğimiz yıl filoya dahil edilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Aralık 2025 tarihinde yaptığı açıklamada yeni sondaj gemisinin isminin "Yıldırım" olduğunu duyurmuştu.

MERSİN'DEN FİLYOS'A UZANAN HAZIRLIK SÜRECİ

Mersin Taşucu Limanı'nda teknik hazırlıkları tamamlanan gemi, 21 Ocak'ta Karadeniz'de görev yapmak üzere Filyos Limanı'na hareket etti. Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçen Yıldırım, 27 Ocak'ta Filyos'a ulaştı.

Boğaz geçişleri nedeniyle daha önce sökülen bin 10 ton ağırlığındaki sondaj kulesinin üst bölümü, geminin limana yanaşmasının ardından yeniden monte edildi. Montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından sondaj, gemi ve sualtı sistemlerine ilişkin test süreçleri yürütüldü.

TÜM TESTLER TAMAMLANDI

Yetkililer tarafından yürütülen teknik kontrollerin ardından Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi operasyonlara hazır hale getirildi. Tüm testleri başarıyla tamamlayan gemi, ilk görevi için Karadeniz'e açıldı.

20 Mayıs'ta Türkali-16 Kuyusunda operasyona başlayacak olan gemi, burada kuyuya ilişkin alt tamamlama faaliyetleri gerçekleştirecek. Alt tamamlama işlemleri, doğal gaz üretim süreçlerinde kuyuların üretime hazırlanması açısından kritik aşamalar arasında yer alıyor.

KARADENİZ'DE SONDAJ GEMİSİ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından Yıldırım'ın da göreve başlamasıyla Türkiye'nin Karadeniz'de aktif görev yapan derin deniz sondaj gemisi sayısı 5 oldu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında Karadeniz'de doğal gaz üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Enerji filosunun genişlemesiyle birlikte arama, sondaj ve üretim faaliyetlerinin daha hızlı yürütülmesi planlanıyor.

12 BİN METRE SONDAJ KAPASİTESİNE SAHİP

İnşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlanan Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahip bulunuyor.

"7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi" sınıfında yer alan gemi, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pistinin bulunduğu gemide yaklaşık 200 personel için yaşam alanı da bulunuyor.

TÜRKİYE ENERJİ FİLOSUNU BÜYÜTÜYOR

Yıldırım'ın göreve başlamasıyla Türkiye'nin Karadeniz'deki enerji arama ve üretim kabiliyeti daha da güçlenmiş oldu. Karadeniz gaz sahalarındaki yeni operasyonların, üretim kapasitesine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye'nin enerji filosuna yönelik yatırımların önümüzdeki dönemde de devam etmesi öngörülüyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi ilk görevine nerede başladı?

Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk görevi için Filyos Limanı'ndan ayrıldı. Gemi, Türkali-16 Kuyusunda alt tamamlama faaliyetleri yürütecek.

Yıldırım sondaj gemisi ne zaman operasyona başlayacak?

Yetkililerin verdiği bilgilere göre Yıldırım'ın Türkali-16 Kuyusundaki operasyonuna 20 Mayıs 2026 tarihinde başlaması planlanıyor.

Türkiye'nin Karadeniz'de kaç sondaj gemisi bulunuyor?

Yıldırım'ın göreve başlamasıyla birlikte Türkiye'nin Karadeniz'de aktif görev yapan derin deniz sondaj gemisi sayısı 5'e yükseldi. Filoda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han gemileri de yer alıyor.

Yıldırım sondaj gemisinin teknik özellikleri neler?

"7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi" sınıfında bulunan Yıldırım, 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. Gemi 228 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve yaklaşık 200 personel kapasitesi bulunuyor.

Türkali-16 Kuyusunda hangi çalışmalar yürütülecek?

Yıldırım gemisi, Türkali-16 Kuyusunda alt tamamlama faaliyetleri gerçekleştirecek. Bu çalışmalar, doğal gaz kuyularının üretime hazırlanması açısından kritik aşamalar arasında gösteriliyor.

