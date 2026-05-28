1.450 TL’lik lahmacuna “çifte” ceza: Bakanlık Fethiye’deki restoran için harekete geçti
Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir restoranda lahmacunun 1.450 TL’ye satılması kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Ticaret Bakanlığı, söz konusu işletmeye yönelik inceleme başlattı. Yapılan denetimlerde 24 üründe mevzuata aykırılık tespit edilirken, işletmeye idari para cezası uygulandı.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir restoranda lahmacunun 1.450 TL, kıymalı pidenin 1.500 TL ve margarita pizzanın 1.800 TL'ye satılması sosyal medyada gündem oldu. Menüde yer alan fiyatlar kısa sürede büyük tepki toplarken, Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçti.
Kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı tarafından söz konusu işletmeye yönelik inceleme ve denetim süreci başlatıldı.
24 ÜRÜNDE MEVZUATA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ
Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre Muğla Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri 27 Mayıs 2026 tarihinde işletmede denetim gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Muğla ili Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranın kamuoyuna yansıyan fiyat uygulamalarına ilişkin olarak Ticaret Bakanlığımızca gerekli inceleme ve denetim süreçleri ivedilikle başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Yapılan incelemelerde menüde yer alan 24 üründe Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine aykırılık tespit edilirken, işletmeye idari para cezası uygulandı.
DOSYA HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU'NA SEVK EDİLDİ
Bakanlık ayrıca menüde yer alan 5 ürüne yönelik ayrıca değerlendirme yapıldığını açıkladı.
Açıklamada, "5 adet ürüne ilişkin tespitler kapsamında gerekli değerlendirmeler yapılmış olup ilave cezai işlem uygulanması amacıyla dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na intikal ettirilecektir" denildi.
"DENETİMLERİMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"
Ticaret Bakanlığı, özellikle bayram dönemi ve turizm sezonunda tüketicilerin mağdur edilmemesi için denetimlerin süreceğini vurguladı.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumaya, adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamaya, bayram döneminde ve turizm sezonunda da tüketicilerimizin mağduriyet yaşamasının önüne geçmeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz."
VATANDAŞLARA "ŞİKAYET EDİN" ÇAĞRISI
Bakanlık, vatandaşların fiyat etiketi, tarife ve menü uygulamalarında karşılaştıkları aykırılıkları resmi mercilere bildirmelerinin fahiş fiyatla mücadelede büyük önem taşıdığını hatırlattı.
Benzer durumlarla karşılaşan tüketicilerin;
- CİMER
- ALO 175 Tüketici Danışma Hattı
- Ticaret Bakanlığı HFA Mobil Uygulaması
üzerinden kayıtlı şekilde şikayet bildiriminde bulunabilecekleri belirtildi.