1.450 TL’lik lahmacuna “çifte” ceza: Bakanlık Fethiye’deki restoran için harekete geçti

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir restoranda lahmacunun 1.450 TL, kıymalı pidenin 1.500 TL ve margarita pizzanın 1.800 TL'ye satılması sosyal medyada gündem oldu. Menüde yer alan fiyatlar kısa sürede büyük tepki toplarken, Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçti.

Kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı tarafından söz konusu işletmeye yönelik inceleme ve denetim süreci başlatıldı.