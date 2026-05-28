İstanbul küresel iklim diplomasisinin merkezi oluyor! Kritik zirvede gıda güvenliği masaya yatırılacak

İstanbul, küresel çevre ve iklim diplomasisinin en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında düzenlenecek Sıfır Atık Forumu, 5-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. "Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla düzenlenecek forumda çevre diplomasisi, sürdürülebilir kalkınma, döngüsel ekonomi, iklim politikaları ve küresel gıda güvenliği başlıklarında çok sayıda uluslararası temsilci İstanbul'da bir araya gelecek. Türkiye'nin çevre ve iklim alanındaki küresel diplomasi vizyonunun öne çıkacağı forumun COP31 süreci öncesinde kritik mesajların verileceği önemli bir platform olması hedefleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu’nda küresel gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım ve iklim dirençli üretim modelleri masaya yatırılacak BAKAN YUMAKLI EV SAHİPLİĞİ YAPACAK Forumun en dikkat çeken başlıklarından biri ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Oturumu" olacak. Oturumda farklı ülkelerden tarım ve ormancılık bakanları, uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler, çevre uzmanları ve sektör paydaşları bir araya gelerek küresel gıda krizine karşı çözüm önerilerini değerlendirecek. Küresel iklim krizinin tarımsal üretime etkileri, artan gıda talebi, kuraklık, su stresi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi gibi kritik başlıklar masaya yatırılacak. GIDA GÜVENLİĞİ VE SIFIR ATIK GÜNDEMDE Forum kapsamında gerçekleştirilecek oturumlarda sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel değil ekonomik kalkınma, kaynak verimliliği ve gıda arz güvenliği açısından da stratejik bir dönüşüm modeli olduğu vurgulanacak. Bu doğrultuda yüksek düzeyli oturumlarda; Gıda kaybı ve israfının azaltılması,

Su verimliliği ve havza bazlı yönetim,

Akıllı tarım uygulamaları ve dijitalleşme,

Tarımsal üretimde döngüsel ekonomi uygulamaları,

Organik atıkların geri kazanımı,

Yenilenebilir enerji destekli üretim sistemleri,

Biyolojik çeşitliliğin korunması,

Orman varlığının sürdürülebilir yönetimi gibi kritik başlıklar ele alınacak.