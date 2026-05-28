İstanbul küresel iklim diplomasisinin merkezi oluyor! Kritik zirvede gıda güvenliği masaya yatırılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu’nda küresel gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım ve iklim dirençli üretim modelleri masaya yatırılacak. Forum kapsamında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek “Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Oturumu”nda ise doğal kaynak yönetimi ve geleceğin gıda politikaları ele alınacak.
İstanbul, küresel çevre ve iklim diplomasisinin en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında düzenlenecek Sıfır Atık Forumu, 5-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
"Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla düzenlenecek forumda çevre diplomasisi, sürdürülebilir kalkınma, döngüsel ekonomi, iklim politikaları ve küresel gıda güvenliği başlıklarında çok sayıda uluslararası temsilci İstanbul'da bir araya gelecek.
Türkiye'nin çevre ve iklim alanındaki küresel diplomasi vizyonunun öne çıkacağı forumun COP31 süreci öncesinde kritik mesajların verileceği önemli bir platform olması hedefleniyor.
BAKAN YUMAKLI EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Forumun en dikkat çeken başlıklarından biri ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Oturumu" olacak.
Oturumda farklı ülkelerden tarım ve ormancılık bakanları, uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler, çevre uzmanları ve sektör paydaşları bir araya gelerek küresel gıda krizine karşı çözüm önerilerini değerlendirecek.
Küresel iklim krizinin tarımsal üretime etkileri, artan gıda talebi, kuraklık, su stresi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi gibi kritik başlıklar masaya yatırılacak.
GIDA GÜVENLİĞİ VE SIFIR ATIK GÜNDEMDE
Forum kapsamında gerçekleştirilecek oturumlarda sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel değil ekonomik kalkınma, kaynak verimliliği ve gıda arz güvenliği açısından da stratejik bir dönüşüm modeli olduğu vurgulanacak.
Bu doğrultuda yüksek düzeyli oturumlarda;
- Gıda kaybı ve israfının azaltılması,
- Su verimliliği ve havza bazlı yönetim,
- Akıllı tarım uygulamaları ve dijitalleşme,
- Tarımsal üretimde döngüsel ekonomi uygulamaları,
- Organik atıkların geri kazanımı,
- Yenilenebilir enerji destekli üretim sistemleri,
- Biyolojik çeşitliliğin korunması,
- Orman varlığının sürdürülebilir yönetimi
gibi kritik başlıklar ele alınacak.
"COP31 SÜRECİNE GÜÇLÜ KATKI SUNACAK"
Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, İstanbul'daki buluşmanın yalnızca bugünün çevre sorunlarına değil, geleceğin sürdürülebilir kalkınma politikalarına da yön vereceğini söyledi.
Ağırbaş, özellikle gıda güvenliği, kaynak verimliliği, iklim dirençli üretim modelleri ve sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda ortaya çıkacak ortak aklın COP31 sürecine güçlü katkı sağlayacağını ifade etti.
BAKAN YUMAKLI: GIDA ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN KRİTİK
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Sıfır Atık Hareketi'nin tarımsal sürdürülebilirlik açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekti.
Yumaklı, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan ve dünyaya model olan Sıfır Atık Hareketi, gıda arz güvenliğimizi korumada önemli sac ayaklarından birini oluşturuyor" ifadelerini kullandı.
Yumaklı ayrıca forum kapsamında gerçekleştirilecek yüksek düzeyli oturumlarda gıda kayıplarının azaltılması, sürdürülebilir üretim modellerinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması ve geleceğin gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik önemli değerlendirmeler yapılacağını belirtti.
TÜRKİYE ÇEVRE DİPLOMASİSİNİN MERKEZİNDE
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edilmesiyle birlikte Türkiye'nin öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Hareketi küresel ölçekte daha görünür hale geldi.
İstanbul'da düzenlenecek forumun da Türkiye'nin çevre diplomasisi, sürdürülebilir kalkınma vizyonu ve küresel iklim politikalarındaki etkin rolünü güçlendirmesi bekleniyor.
Forum kapsamında gerçekleştirilecek temaslarda; iklim dostu üretim modelleri, sürdürülebilir finansman, çevre diplomasisi ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi gibi başlıklar da ele alınacak.
Yetkililer, İstanbul'da gerçekleştirilecek forumun COP31 öncesinde küresel iklim politikalarına yön verecek önemli diplomatik temaslara ev sahipliği yapacağını belirtiyor.