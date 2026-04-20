Gıda denetiminde bir yıllık bilanço: Bakanlık 2 binden fazla ürünü ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü 2025 yılı denetim verilerini açıkladı. Bir yıl içinde 1,3 milyondan fazla denetim gerçekleştiren Bakanlık, uygunsuzluğu tespit edilen 2 bin 345 parti ürünü kamuoyuna ilan etti.

Türkiye genelinde gıda güvenilirliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı boyunca sürdürdüğü sıkı denetimlerin sonuçlarını paylaştı. Tarladan sofraya kadar her aşamayı mercek altına alan Bakanlık, hem rutin kontrolleri hem de vatandaş ihbarlarını titizlikle değerlendirdi.

REKOR DENETİM VE TİTİZ ANALİZ SÜRECİ

Geçtiğimiz yıl gıda kontrollerinde önemli bir artış yaşandı. 2025 yılında toplam resmi kontrol sayısı 1 milyon 365 bin 585'e ulaşırken, Bakanlığa bağlı laboratuvarlarda 256 binden fazla numune analiz edildi. Bu süreçte özellikle deprem bölgesindeki gıda güvenliği sisteminin güçlendirilmesi ve İstanbul'daki yeni gıda kontrol merkezinin hizmete alınması için de adımlar atıldı.

İFŞA LİSTESİNDE 2 BİN 345 ÜRÜN YER ALDI

Bakanlığın şeffaflık politikası gereği hayata geçirdiği "Güvenilir Gıda" sistemi üzerinden uygunsuz ürünler kamuoyuna duyuruldu. 2025 sonu itibarıyla, taklit veya tağşiş yapıldığı belirlenen 2 bin 55 ürün ile sağlığı tehlikeye düşürebilecek 290 ürün dijital ortamda ifşa edildi. Bu rakam, denetimlerin bir önceki yıla göre çok daha geniş bir kapsama yayıldığını gösteriyor.

VATANDAŞIN DENETİM GÜCÜ: ALO 174

Gıda güvenliğinde tüketicinin katılımı da en yüksek seviyeye ulaştı. Vatandaşların ihbarlarını ilettiği ALO 174 Gıda Hattı'na yapılan başvurular 150 bine yaklaştı. WhatsApp ihbar hattı ile desteklenen bu sistem sayesinde gelen şikayetlerin tamamı sonuçlandırılarak binlerce işletmeye cezai işlem uygulandı.

2024-2025 KARŞILAŞTIRMALI GIDA DENETİM BİLANÇOSU