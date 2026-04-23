Tantunide at eti, lahmacunda sakatat: Bakanlık gıda sahtekarlarını tek tek ifşa etti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarını bir bir ifşa ederek sağlığa zararlı taklit ve tağşiş ürünler listesini güncelledi. Denetimlerde kırmızı etten bala, beyaz peynirden yoğurda kadar birçok üründe vatandaşın sağlığını tehlikeye atan bulgular tespit edildi. Yeni listede özellikle iki firmanın pişmiş et diye sattığı tantunide tek tırnaklı et tespit edilmesi dikkat çekti. Ayrıca bir firmanın sattığı lahmacundan sakatat çıktı. İşte bakanlığın açıkladığı yeni taklit ve tağşiş listesi...

Gıda sektörü başta olmak üzere birçok alanda fırsatçılar, halkın sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. Halkın sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, yayımladığı liste ile sahtekarları tek tek açıklıyor.

Yapılan son testlerde kırmızı etten bala, peynirden yoğurda birçok üründe insan sağlığını tehlikeye düşürecek hileler tespit edildi. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan yeni listede özellikle iki firma tarafından üretilen tantunide tek tırnaklı et tespit edilmesi dikkat çekti.

TANTUNİDEN AT, LAHMACUNDAN SAKATAT ÇIKTI

Bakanlığın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinin başında Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Göksel Yemekçilik Narenciye Gıda Nakliye Turizm Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yer aldı.

İstanbul ve Ankara dahil 6 ilde ürün satan firmanın pişmiş et diye sattığı tantunide tek tırnaklı et tespit edildi. Firmanın 11.02.2026 parti numaralı pişmiş kırmızı etinde at eti saptandı.

Mersin'deki Onur Tantuni firmasının ürünlerinde de tek tırnaklı et tespit edildi.

Listede en çok dikkat çeken ürünlerden biri, Elazığ merkezli "Eroğlu Yemekçilik Gıda İnşaat Taahhüt Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Eroğlu Group" tarafından üretilen lahmacun oldu. Üründe sakatat (taşlık) tespit edildi.

BİTKİSEL MACUNDAN İLAÇ ÇIKTI

Bakanlığın kırmızı listesine giren bir diğer ürün, İstanbul Kartal merkezli Pekmez Dünyası Gıda Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi oldu.

Firmanın "Pekmez Dünyası" markasıyla satılan Bitkisel Karışımlı Macununda ilaç etken maddesi tespit edildi.

SÜT ÜRÜNLERİNDE HİLE

Trabzon Düzköy'de faaliyet gösteren Ahmet Topaloğlu-Karadağ Süt Ürünleri firmasının "Özvarlı Süt Ürünleri" markalı 22102025 parti numaralı pastörize tereyağında ise bitkisel yağ tespit edildi.

Ayrıca, Ordu Ünye'de üretilen Çiğdem Kuzdere üzerine kayıtlı işletmede 25.02.2026 tarihli tereyağında bitkisel yağ tespit edildi.

Yine Gaziantep Şehitkamil'deki Balmio Süt Ürünleri Ticaret-Mehmet Karaoğlan firmasının "Muhittinoğlu" markalı 01 parti numaralı homojenize yoğurdunda bitkisel yağ tespit edildi.

Gaziantep Oğuzeli'nde faaliyet gösteren Damar Süt ve Süt Ürünleri Hububat Kuyumculuk Tekstil Taşımacılık Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi firmasının "Damar" markalı 001 numaralı kaymaklı yoğurdunda da nişasta tespit edildi.

BAHARATTA BOYA

Antalya Serik'teki Kamaş Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firmasının "Kamaş" markalı 52027082 parti numaralı 1 kilogramlık sumağında gıda boyası tespit edildi.

BALDA TAKLİT

Kayseri Melikgazi'de faaliyet gösteren Gülsan Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin iki ayrı markalı süzme çiçek balında taklit veya tağşiş tespit edildi.

Firmanın;
• "Balbazar" markalı 202407009 parti numaralı ürünü
• "Gülsan" markalı 28 parti numaralı süzme çiçek balı

listeye girdi.

PEYNİR DE LİSTEDE

Aksaray Ortaköy'de faaliyet gösteren Şerefoğlu Nakliye Yem Gıda ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin "Sühabey" markalı 249 parti numaralı yarım yağlı taze beyaz peyniri de listede yer aldı.

BAKANLIĞIN AÇIKLADIĞI YENİ TAĞŞİŞ LİSTESİ

Firma / Marka Tespit Edilen Uygunsuzluk
Göksel Yemekçilik Pişmiş kırmızı ette at eti (tek tırnaklı)
Onur Tantuni Tantunide tek tırnaklı et
Eroğlu Group Lahmacunda sakatat (taşlık)
Pekmez Dünyası Macunda ilaç etken maddesi
Özvarlı tereyağı Bitkisel yağ
Çiğdem Kuzdere tereyağı Bitkisel yağ
Muhittinoğlu yoğurt Bitkisel yağ
Damar yoğurt Nişasta
Kamaş sumak Gıda boyası
Gülsan & Balbazar bal Taklit / tağşiş
Sühabey beyaz peynir Listede yer aldı
