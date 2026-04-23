Tantunide at eti, lahmacunda sakatat: Bakanlık gıda sahtekarlarını tek tek ifşa etti

Gıda sektörü başta olmak üzere birçok alanda fırsatçılar, halkın sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. Halkın sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, yayımladığı liste ile sahtekarları tek tek açıklıyor.

Yapılan son testlerde kırmızı etten bala, peynirden yoğurda birçok üründe insan sağlığını tehlikeye düşürecek hileler tespit edildi. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan yeni listede özellikle iki firma tarafından üretilen tantunide tek tırnaklı et tespit edilmesi dikkat çekti.