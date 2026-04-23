Tantunide at eti, lahmacunda sakatat: Bakanlık gıda sahtekarlarını tek tek ifşa etti
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarını bir bir ifşa ederek sağlığa zararlı taklit ve tağşiş ürünler listesini güncelledi. Denetimlerde kırmızı etten bala, beyaz peynirden yoğurda kadar birçok üründe vatandaşın sağlığını tehlikeye atan bulgular tespit edildi. Yeni listede özellikle iki firmanın pişmiş et diye sattığı tantunide tek tırnaklı et tespit edilmesi dikkat çekti. Ayrıca bir firmanın sattığı lahmacundan sakatat çıktı. İşte bakanlığın açıkladığı yeni taklit ve tağşiş listesi...
Gıda sektörü başta olmak üzere birçok alanda fırsatçılar, halkın sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. Halkın sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, yayımladığı liste ile sahtekarları tek tek açıklıyor.
Yapılan son testlerde kırmızı etten bala, peynirden yoğurda birçok üründe insan sağlığını tehlikeye düşürecek hileler tespit edildi. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan yeni listede özellikle iki firma tarafından üretilen tantunide tek tırnaklı et tespit edilmesi dikkat çekti.
TANTUNİDEN AT, LAHMACUNDAN SAKATAT ÇIKTI
Bakanlığın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinin başında Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Göksel Yemekçilik Narenciye Gıda Nakliye Turizm Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yer aldı.
İstanbul ve Ankara dahil 6 ilde ürün satan firmanın pişmiş et diye sattığı tantunide tek tırnaklı et tespit edildi. Firmanın 11.02.2026 parti numaralı pişmiş kırmızı etinde at eti saptandı.
Mersin'deki Onur Tantuni firmasının ürünlerinde de tek tırnaklı et tespit edildi.
Listede en çok dikkat çeken ürünlerden biri, Elazığ merkezli "Eroğlu Yemekçilik Gıda İnşaat Taahhüt Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Eroğlu Group" tarafından üretilen lahmacun oldu. Üründe sakatat (taşlık) tespit edildi.
BİTKİSEL MACUNDAN İLAÇ ÇIKTI
Bakanlığın kırmızı listesine giren bir diğer ürün, İstanbul Kartal merkezli Pekmez Dünyası Gıda Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi oldu.
Firmanın "Pekmez Dünyası" markasıyla satılan Bitkisel Karışımlı Macununda ilaç etken maddesi tespit edildi.
SÜT ÜRÜNLERİNDE HİLE
Trabzon Düzköy'de faaliyet gösteren Ahmet Topaloğlu-Karadağ Süt Ürünleri firmasının "Özvarlı Süt Ürünleri" markalı 22102025 parti numaralı pastörize tereyağında ise bitkisel yağ tespit edildi.
Ayrıca, Ordu Ünye'de üretilen Çiğdem Kuzdere üzerine kayıtlı işletmede 25.02.2026 tarihli tereyağında bitkisel yağ tespit edildi.