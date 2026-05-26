Son 66 yılın rekoru kırıldı: Yağışlar tarımda verim beklentisini yükseltti

Türkiye’de su yılı yağışları son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre artan yağışlarla birlikte baraj doluluk oranları yükselirken, kuraklık riski büyük ölçüde ortadan kalktı. Uzmanlar 2025-2026 tarım sezonunda üretim açısından dengeli ve verim potansiyeli yüksek bir dönem yaşandığını belirtiyor.

Türkiye genelinde yağışlardaki artış tarımsal üretimde olumlu tabloyu beraberinde getirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan nisan ayı iklim ve sulama izleme verilerine göre ülke genelinde hem yağış miktarı hem de su rezervleri son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Nisan ayında Türkiye genelinde ortalama 86,5 milimetre yağış kaydedildi. Bu rakam, uzun yıllar nisan ayı ortalaması olan 57,5 milimetrenin yüzde 50 üzerinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yağışlarda yüzde 19'dan fazla artış görüldü.

Türkiye’de su yılı yağışları son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı (Foto: AA)

KURAKLIK RİSKİ BÜYÜK ÖLÇÜDE ORTADAN KALKTI

1 Ekim 2025-30 Nisan 2026 dönemini kapsayan 7 aylık süreçte Türkiye genelinde ortalama 555,3 milimetre yağış ölçüldü. Böylece su yılı yağışları normalin yüzde 29, geçen yılın ise yüzde 72 üzerine çıktı.

Verilere göre son 66 yılın en yüksek su yılı yağış seviyesi kaydedildi.

Sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyretmesi ve ani hava dalgalanmalarının yaşanmaması tarımsal üretim açısından dengeli bir ortam oluşturdu.

Artan yağışlarla birlikte su kaynakları ve toprak nemi olumlu etkilenirken, kuraklık riski büyük ölçüde ortadan kalktı. Bazı bölgelerde ise aşırı yağışlara bağlı lokal su birikintileri, mantar hastalıkları ve verim kaybı riski görüldü.

Bakanlığı verilerine göre artan yağışlarla birlikte baraj doluluk oranları yükselirken, kuraklık riski büyük ölçüde ortadan kalktı (Foto: AA)

HUBUBAT GELİŞİMİ TÜM BÖLGELERDE OLUMLU SEYREDİYOR

Marmara Bölgesi'nde hububat gelişiminin sağlıklı ilerlediği ve kuraklık riskinin oluşmadığı belirtildi.

Ege Bölgesi'nde yağışların yer yer yüksek seviyeye ulaştığı, buna bağlı olarak bazı alanlarda su fazlalığı kaynaklı kısmi verim kaybı riski bulunduğu ifade edildi.

Akdeniz Bölgesi'nde hububat gelişiminin ileri aşamalara ulaştığı ve üretim açısından olumlu bir süreç yaşandığı kaydedildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde bitki gelişiminin homojen ve sağlıklı ilerlediği, bölgenin verim potansiyeli yüksek bir dönem geçirdiği bildirildi.

Karadeniz Bölgesi'nde fındık ve çay üretiminde aktif dönemin sürdüğü, bazı alanlarda hastalıklara karşı önlem alındığı belirtildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar örtüsünün bitkiler açısından koruyucu etki oluşturduğu ve karların erimesiyle birlikte olumlu üretim potansiyeli beklendiği ifade edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise özellikle Adıyaman ve Mardin çevresinde aşırı yağışa bağlı su birikmesi, sararma ve mantari hastalıklar gibi lokal sorunlar görüldüğü kaydedildi.

Uzmanlar 2025-2026 tarım sezonunda üretim açısından dengeli ve verim potansiyeli yüksek bir dönem yaşandığını belirtiyor (Foto: AA)

BARAJLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 72,8'E YÜKSELDİ

Yağışlardaki artış baraj doluluk oranlarına da yansıdı. Geçen yıl nisan ayında yüzde 48,8 seviyesinde olan doluluk oranı bu yıl aynı dönemde yüzde 72,8'e yükseldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre tüm bölgelerde hububat gelişimi genel olarak sağlıklı ilerlerken, 2025-2026 tarım sezonunda Türkiye genelinde verim potansiyeli yüksek ve dengeli bir üretim dönemi yaşanıyor.