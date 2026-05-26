Kurban'da deri ve kürk sektörü bayram ediyor: Milyarlarca liralık milli servet ekonomiye kazandırılıyor

Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan ham deriler, ayakkabıdan çantaya birçok alanda işlenerek ekonomiye kazandırılıyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) temsilcileri, kurban derilerinin sektöre 700-800 milyon dolarlık ekonomik ivme sağladığını belirtirken, Türkiye'nin bu alanda dünyadaki öncü ülkeler arasında yer aldığını vurguluyor.

Kurban Bayramı sonrası ortaya çıkan ham deriler, Türkiye'nin yüksek katma değerli üretim yapan deri ve kürk sektörüne milyarlarca liralık katkı sağlıyor. Bayram sürecinde toplanan deriler ayakkabıdan çantaya, saraciyeden konfeksiyona kadar birçok alanda işlenerek ihracata dönük üretimde kullanılıyor. Sektör temsilcileri, doğru toplama ve muhafaza yöntemleriyle ekonomiye kazandırılacak ham deri miktarının daha da artırılabileceğine dikkati çekiyor.

800 MİLYON DOLARLIK EKONOMİK İVME Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İTO Deri, Kürk ve Saraciye Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Musa Evin, "Kurban derileri deri sektörüne ham deri olarak 700-800 milyon dolarlık ivme oluşturmakta. Tabakhanelerde işlendikten sonra mamul olarak ayakkabı, çanta, kemer ve deri-kürk ürünleri olarak 800 milyon dolarlık ciroya eşdeğer. Jelatin olarak da ayrı bir değer meydana getirmektedir" ifadelerini kullandı.

"YALNIZCA KESİM DEĞİL, TUZLAMA VE MUHAFAZA DA KRİTİK" Kurban derilerinin başta tabakhaneler olmak üzere deri, kürk, konfeksiyon, saraciye ve ayakkabı sektörüne ham madde olduğunu aktaran Evin, "Maalesef kurban derileri ekonomiye tam olarak kazandırılamıyor. Bir kısmı toplandığında ya da geç toplandığında, işinin ehli tarafından kesilmediğinden veya iyi tuzlanmadığından istenilen kalitede olmuyor. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor" uyarısında bulundu.

Kurban derilerinin Türkiye'deki kürk sektörü için hayati önem taşıdığını belirten Evin, "Kurban Bayramı'nda Türkiye'ye ithal deri girişi azalıyor. Bu da deri sektörü için büyük bir kazanç. Kurban Bayramı'nı dericiler dört gözle bekliyor. Bunun nedeni de ham derinin çoğalması ve ham maddeye ulaşımın kolaylaşmasıdır" şeklinde konuştu.