TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Kanun teklifine göre, gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde söz konusu varlıklara dair hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

KURUMLAR VERGİSİNDE YENİ ORAN: YÜZDE 12,5

Teklifle Kurumlar Vergisi Kanunu'nda da değişikliğe gidiliyor.

Buna göre, sanayi sicil belgesine sahip ve fiilen üretim faaliyeti yürüten kurumların yalnızca üretim faaliyetlerinden elde ettiği kazançları ile zirai üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların bu faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına yüzde 12,5 kurumlar vergisi uygulanacak.

Bu kapsamda indirimden yararlanan kazançlar için ayrıca ihracat kazançlarına uygulanan 5 puanlık indirim uygulanmayacak.

Düzenleme, 2027 yılı ve sonrasındaki vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlar için geçerli olacak.

Öte yandan "yurt içi asgari kurumlar vergisi" uygulamasında da değişikliğe gidilecek. Transit ticaret ve nitelikli hizmet merkezleri kazançlarına sağlanan indirimler ile İstanbul Finans Merkezi Kanunu kapsamında finansal hizmet ihracına yönelik kurumlar vergisi kazanç indirimi, yurt içi asgari kurumlar vergisi hesabında kurum kazancından düşülebilecek.