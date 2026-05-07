Yeni düzenleme Komisyon’dan geçti: Tarım ve sanayi üretimine vergi indirimi geliyor
Vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre, sanayi sicil belgesine sahip üretici kurumlar ile zirai üretim yapan kurumların üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarda kurumlar vergisi oranı yüzde 25'ten yüzde 12,5'e düşürülecek.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Kanun teklifine göre, gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde söz konusu varlıklara dair hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.
KURUMLAR VERGİSİNDE YENİ ORAN: YÜZDE 12,5
Teklifle Kurumlar Vergisi Kanunu'nda da değişikliğe gidiliyor.
Buna göre, sanayi sicil belgesine sahip ve fiilen üretim faaliyeti yürüten kurumların yalnızca üretim faaliyetlerinden elde ettiği kazançları ile zirai üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların bu faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına yüzde 12,5 kurumlar vergisi uygulanacak.
Bu kapsamda indirimden yararlanan kazançlar için ayrıca ihracat kazançlarına uygulanan 5 puanlık indirim uygulanmayacak.
Düzenleme, 2027 yılı ve sonrasındaki vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlar için geçerli olacak.
Öte yandan "yurt içi asgari kurumlar vergisi" uygulamasında da değişikliğe gidilecek. Transit ticaret ve nitelikli hizmet merkezleri kazançlarına sağlanan indirimler ile İstanbul Finans Merkezi Kanunu kapsamında finansal hizmet ihracına yönelik kurumlar vergisi kazanç indirimi, yurt içi asgari kurumlar vergisi hesabında kurum kazancından düşülebilecek.
YURT DIŞINDAKİ VARLIKLAR EKONOMİYE KAZANDIRILACAK
Teklifle yurt dışında bulunan para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilerek milli ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.
Buna göre gerçek veya tüzel kişiler, yurt dışındaki varlıklarını 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirebilecek.
Bildirilen varlıkların bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılan hesaplara transfer edilmesi ya da fiziki olarak getirilen varlıkların bu hesaplara yatırılması gerekecek.
Türkiye'de bulunmasına rağmen kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz ve diğer sermaye piyasası araçları da aynı tarihe kadar bildirilebilecek.
VERGİ ORANLARI TAAHHÜT SÜRESİNE GÖRE DEĞİŞECEK
Düzenlemeye göre bildirilen varlıklarda uygulanacak vergi oranı, varlığın Türkiye'de tutulma süresine göre değişecek.
Buna göre;
- En az 5 yıl tutulacağı taahhüt edilen varlıklarda vergi oranı yüzde 0,
- En az 4 yıl için yüzde 1,
- En az 3 yıl için yüzde 2,
- En az 2 yıl için yüzde 3,
- En az 1 yıl için yüzde 4 olacak.
1 Ocak 2027'den itibaren yapılacak bildirimlerde ise bu oranlara yarım puan artış uygulanacak.
Düzenleme kapsamında ödenen vergiler gider yazılamayacak ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecek.
VERGİ İNCELEMESİ YAPILMAYACAK
Teklife göre bildirilen varlıklara yönelik tutarlar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı uygulanmayacak.
Ancak bildirilen varlıkların belirtilen sürelerde Türkiye'ye getirilmemesi, hesaplara yatırılmaması ya da tahakkuk eden vergilerin zamanında ödenmemesi halinde söz konusu avantajlardan yararlanılamayacak.