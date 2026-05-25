Ekonomistlerin büyüme beklentisi belli oldu: İlk çeyrekte yüzde 2,7’lik artış öngörülüyor
AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,7 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu büyüme beklentilerinin medyanı ise yüzde 3,3 olarak hesaplandı.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 1 Haziran Pazartesi günü açıklanacak 2026 yılı birinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine dair beklenti anketi sonuçlandı.
13 ekonomistin katıldığı ankete göre ekonomistler Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,7 büyüdüğünü tahmin ediyor.
BEKLENTİLER YÜZDE 1,95 İLE 3,40 ARASINDA DEĞİŞTİ
Ankete katılan ekonomistlerin ilk çeyrekle ilgili büyüme beklentileri yüzde 1,95 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin 2026 yılının tamamına yönelik büyüme beklentilerinin medyanı ise yüzde 3,3 olarak hesaplandı.
Söz konusu tahminlerde en düşük beklenti yüzde 2,50, en yüksek beklenti ise yüzde 4 oldu.
2027 İÇİN BEKLENTİ YÜZDE 4,5
Ekonomistlerin 2027 sonuna yönelik büyüme tahminlerinin medyanı da yüzde 4,50 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye ekonomisi 2025 yılının son çeyreğinde yüzde 3,4 büyürken, 2025 yılının tamamında ise yüzde 3,6 büyüme kaydetmişti.