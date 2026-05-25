Ekonomistlerin büyüme beklentisi belli oldu: İlk çeyrekte yüzde 2,7’lik artış öngörülüyor

13 ekonomistin katıldığı ankete göre ekonomistler Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,7 büyüdüğünü tahmin ediyor.

BEKLENTİLER YÜZDE 1,95 İLE 3,40 ARASINDA DEĞİŞTİ

Ankete katılan ekonomistlerin ilk çeyrekle ilgili büyüme beklentileri yüzde 1,95 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2026 yılının tamamına yönelik büyüme beklentilerinin medyanı ise yüzde 3,3 olarak hesaplandı.

Söz konusu tahminlerde en düşük beklenti yüzde 2,50, en yüksek beklenti ise yüzde 4 oldu.